Украшения из детских игрушек и образы животных: в петербургском музее игрушки открывается выставка авторского ювелирного искусства

Выставка «Игры ювелиров» с работами авторов из Петербурга, Москвы и Калининграда стартует завтра в музее игрушки. Среди участников — ювелир-любимец нашей редакции — Юра Былков, а в экспозиции — колье, броши, серьги, браслеты, на стыке моды, ювелирного мастерства и искусства, объединенные темой игр.
При создании большинства экспонатов использовались нестандартные материалы. Например, есть украшения, сделанные из игрушек, которые символизируют ностальгию по детству, инфантильные изделия, в основе которых образы людей, животных, птиц, насекомых, украшения с эффектом оптических иллюзий, объекты-трансформеры, а также кинетические украшения с отсылками к детским движущимся игрушкам. Выставка «Игры ювелиров» иронизирует над украшениями, как символами статуса и роскоши, массовой поп-культуры.
9 декабря, 18.00
Музей игрушки, наб. реки Карповки, 32
Выставка продлится до 14 марта
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