Украшения из детских игрушек и образы животных: в петербургском музее игрушки открывается выставка авторского ювелирного искусства

При создании большинства экспонатов использовались нестандартные материалы. Например, есть украшения, сделанные из игрушек, которые символизируют ностальгию по детству, инфантильные изделия, в основе которых образы людей, животных, птиц, насекомых, украшения с эффектом оптических иллюзий, объекты-трансформеры, а также кинетические украшения с отсылками к детским движущимся игрушкам. Выставка «Игры ювелиров» иронизирует над украшениями, как символами статуса и роскоши, массовой поп-культуры.