Rado выпустили модель True Open Heart Automatic в новом цвете

Белый корпус обрамляет белый циферблат со стрелками цвета розового золота с белым узором и люминесцентным белым покрытием Super-LumiNova, окантовкой и делениями оттенка розового золота. Новые Open Heart Automatic оснащены 3-звенным браслетом из полированной белой высокотехнологичной керамики, заводная головка также выполнена из белой легкой, устойчивой к царапинам керамики. Сапфировое стекло оборотной крышки из титана с пескоструйной обработкой открывает захватывающий вид на автоматический механизм Rado калибра R734 с антимагнитной пружиной NivachronTM и запасом хода на 80 часов. Новая модель также отличается циферблатом-скелетоном, который показывает особенности механизма: движущиеся детали, пружину баланса и плату механизма.