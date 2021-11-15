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Rado выпустили модель True Open Heart Automatic в новом цвете

пресс-служба Rado

Швейцарский часовой бренд Rado выпустил модель Open Heart Automatic, уже известную в разных фирменных оттенках: плазменном, шоколадно-коричневом и черном глянцевом, в новом цвете. На этот раз в белом корпусе-моноблоке из полированной высокотехнологичной керамики.

пресс-служба Rado
пресс-служба Rado
пресс-служба Rado
пресс-служба Rado

Белый корпус обрамляет белый циферблат со стрелками цвета розового золота с белым узором и люминесцентным белым покрытием Super-LumiNova, окантовкой и делениями оттенка розового золота. Новые Open Heart Automatic оснащены 3-звенным браслетом из полированной белой высокотехнологичной керамики, заводная головка также выполнена из белой легкой, устойчивой к царапинам керамики. Сапфировое стекло оборотной крышки из титана с пескоструйной обработкой открывает захватывающий вид на автоматический механизм Rado калибра R734 с антимагнитной пружиной NivachronTM и запасом хода на 80 часов. Новая модель также отличается циферблатом-скелетоном, который показывает особенности механизма: движущиеся детали, пружину баланса и плату механизма.

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