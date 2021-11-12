Rolex, Hublot, Zenith и еще 5 новых моделей часов с цветными циферблатами

Как бороться с серостью за окном? Знает бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина и в качестве тяжелой артиллерии против полного ч/б предлагает разноцветные циферблаты.
Oyster Perpetual Datejust 31
Rolex
Сатинированный циферблат трехстрелочника с мануфактурным калибром приобрел баклажановый цвет при помощи гальванизации в технике PVD. На таком фоне стальные метки и крупная дата читаются лучше всего.
Big Bang DJ Snake
Hublot
Дважды номинант «Грэмми» французский DJ Snake стал соавтором швейцарских мастеров в создании лимитированной ста экземплярами серии флайбек-хронографов: он предложил сделать вырезы на внешнем крае переливающегося безеля из титана со сложным PVD-покрытием.
Evidenza
Longines
Женские часы с автоподзаводом на базе модели 1925 года интересничают в духе той эпохи, но с технологическими возможностями нашей: циферблат цвета морской волны украшен солнечным сатинированием только по краю, а матовый участок в центре повторяет форму корпуса.
Tank Must
Cartier
Модель Tank была выпущена в 1910-х. Модель Must — в 1970-х. Разница в возрасте не помешала плодотворному союзу: стальной гибрид лимитированной коллекции Tank Must родился свободным не только от условностей, но и от индексов и шкал на бордовом лакированном циферблате.
Chronomaster Revival Safari
Zenith
Винтажный хронограф сохранил очертания и пропорции исторической модели A384, но выбрал совсем другое облачение: корпус не из сверкающей стали, а из титана с микроструйной обработкой, циферблат и каучуковый ремень елового цвета.
Chronomaster Sport
Zenith
Уверенный (и не напрасно) в своем великолепии Chronomaster Sport со счетчиком 1/10 секунды и 60-часовым запасом хода появился на свет в начале 2021 года. А к его концу успел стать еще краше: конструкцию механизма дополнили синее колонное колесо и открытый ротор с пятиконечной звездой Zenith, корпус диаметром 41 миллиметр из стального стал золотым, так же преобразились помповые кнопки и застежка ремня. Но «лицо» автоматический хронограф сохранил — счетчики родиевого, антрацитового и синего цветов все так же контрастируют с белым лакированным циферблатом.
Seamaster Diver 300М 007
Omega
Хронографы и трехстрелочники Omega сопровождают Бонда с 1995 года. В этой любви агент 007 на удивление постоянен. Можно понять: часы спасали ему жизнь чаще, чем девушки. В «Завтра не умрет никогда» и «Умри, но не сейчас» Omega были снабжены детонатором, в «Золотом глазе» в них был вмонтирован режущий лазер, в «И целого мира мало» — настоящий саперный крюк. Новые Seamaster Diver 300M секретов не скрывают, но к трюкам способны: их корпус и браслет сделаны из суперлегкого титана Grade 2, а циферблат — из будто бы потемневшего от времени (и слез злодеев) алюминия.
Captain Cook x Marina Hoermanseder
Rado
Наделавшие шума в 1960-х дайверские часы Captain Cook переродились еще в 2017 году, сменив материалы своего «экзоскелета» на современные (например, однонаправленный блестящий безель стал полностью керамическим). А теперь в коллекции появилась реаинкарнация «Капитана Кука», которая пиратов променяла на караты. Ее циферблат радикально осветлился и покрылся бриллиантовыми индексами, стальной браслет стал розовым ремешком, а на полированной задней крышке вместо двух морских коньков-неразлучников возник выгравированный автограф берлинского дизайнера Марины Хёрманседер.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.