Rolex, Hublot, Zenith и еще 5 новых моделей часов с цветными циферблатами

Хронографы и трехстрелочники Omega сопровождают Бонда с 1995 года. В этой любви агент 007 на удивление постоянен. Можно понять: часы спасали ему жизнь чаще, чем девушки. В «Завтра не умрет никогда» и «Умри, но не сейчас» Omega были снабжены детонатором, в «Золотом глазе» в них был вмонтирован режущий лазер, в «И целого мира мало» — настоящий саперный крюк. Новые Seamaster Diver 300M секретов не скрывают, но к трюкам способны: их корпус и браслет сделаны из суперлегкого титана Grade 2, а циферблат — из будто бы потемневшего от времени (и слез злодеев) алюминия.