7 ярких и заметных украшений, которые подарят новогоднее настроение уже сейчас

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина советует отмечать старт карнавального сезона цветными камнями необычной огранки и надевать украшения гирляндами и каскадами.
Classic
Mercury
Желтый бриллиант-подушка весом в 15,55 карата лежит на более чем двухкаратной перине из прозрачных груш и маркизов.
«Небесная лазурь»
Maxim Demidov
Овальные танзаниты общим весом 23,44 карата — практически галерейный объект. Поэтому выставляются сразу в рамке из вплетенных в белое золото бриллиантов и сапфиров.
Parure Atelier
Ника Белоцерковская приняла в свой закрытый клуб тарологов «Жаба и пентакль» еще и змею — браслет из золота с тонкой гравировкой в духе ар-деко. На голове рептилии сверкает редкий звездчатый сапфир.
Bon Ton Dolce Vita
Pasquale Bruni
20-летняя дружба итальянского бренда с компанией Mercury проросла пятилепестковыми цветами с запатентованной огранкой Bon Ton — на этот раз из празиолита и молочного кварца.
Instinct
UNOde50
Кристаллы Swarovski багетной огранки уложены в оправы с серебряным покрытием в новогодней капсуле «Эйфория».
TOUS
Усилиями испанских ювелиров в желтом металле застыли самые разные цветы — трех-, пяти- и шестилепестковые, с пухлыми листьями или с острыми чашечками. Выглядят они как городская флора, с которой мы на время попрощались: фиалки, анютины глазки и незабудки. Но расти такие цветочки могут только на хорошо охраняемой клумбе: сердцевинами украшений коллекции Fragile Nature стали культивированные жемчужины, натуральные ограненные рубины и бриллианты.
Надеваем украшения гирляндами, каскадами и гроздьями! Пример подают разнополые модели в 25 кадрах, которые снял к выходу второй части юбилейной коллекции Swarovski Микаэль Янссон — шведский фотограф, сделавший самые известные портреты Кейт Мосс, Игги Попа, Брэда Питта и Кристи Тарлингтон. А стилизовала съемку Джованна Батталья Энгельберт, экс-коллега Анны Делло Руссо, стритстайл-дива и первый креативный директор австрийского бренда. Но и без помощи такой команды-ураган новые украшения будут смотреться максимально фэшн. Наш выбор — крупные цепи Imber и серьги Abunda с нереальной центральной (да, перфорация насквозь!) закрепкой кристаллов.
Фото: архивы пресс-служб
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