7 ярких и заметных украшений, которые подарят новогоднее настроение уже сейчас

Усилиями испанских ювелиров в желтом металле застыли самые разные цветы — трех-, пяти- и шестилепестковые, с пухлыми листьями или с острыми чашечками. Выглядят они как городская флора, с которой мы на время попрощались: фиалки, анютины глазки и незабудки. Но расти такие цветочки могут только на хорошо охраняемой клумбе: сердцевинами украшений коллекции Fragile Nature стали культивированные жемчужины, натуральные ограненные рубины и бриллианты.