Ювелирный дом Chopard стал партнером нового фильма о Джеймсе Бонде

Уже в этот четверг, 7 октября, в России состоится премьера двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Chopard выступают официальным партнером ленты — Ана де Армас, исполняющая роль Паломы, появится на экране в украшениях Haute Joaillerie из коллекции Green Carpet ювелирного дома.
Образ актрисы состоит из трех украшений. Среди них колье с бриллиантами грушевидной огранки весом 43 карата, браслет в виде каскада из бриллиантов грушевидной и классической огранки весом 82 карата, серьги с бриллиантами весом 14 каратов. Все эти украшения входят в коллекцию Chopard Green Carpet. Она создана из «этичного» золота и бриллиантов от поставщиков, поэтому ювелирные изделия, показанные в «Не время умирать», соединяют как эстетическую привлекательность, так и экологическую составляющую.
Фото: архив пресс-службы
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