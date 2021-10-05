Ювелирный дом Chopard стал партнером нового фильма о Джеймсе Бонде

Образ актрисы состоит из трех украшений. Среди них колье с бриллиантами грушевидной огранки весом 43 карата, браслет в виде каскада из бриллиантов грушевидной и классической огранки весом 82 карата, серьги с бриллиантами весом 14 каратов. Все эти украшения входят в коллекцию Chopard Green Carpet. Она создана из «этичного» золота и бриллиантов от поставщиков, поэтому ювелирные изделия, показанные в «Не время умирать», соединяют как эстетическую привлекательность, так и экологическую составляющую.