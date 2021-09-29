От нового Бонда (наконец-то!) до «Купе номер 6» с Юрой Борисовым: 24 лучших фильма октября

Долгожданный релиз «Не время умирать» из франшизы о Джеймсе Бонде, трогательный фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым, выигравший гран-при Каннского кинофестиваля, а также Бенедикт Камбербэтч и котики в байопике «Кошачьи миры Луиса Уэйна» — «Собака.ru» рассказывает о главных картинах октября.
«Не время умирать» / No Time to Die
Релиз фильма из франшизы о Джеймсе Бонде с названием-девизом 2020 и 2021 года уже переносили столько раз, что даже не верится, что в начале октября он все же выйдет. Главное — не умереть до этого от любопытства, какой же получилась последняя часть, где агента 007 играет все еще Дэниэл Крейг, а саундтрек создала Билли Айлиш с братом Финнеасом. Ведь это настоящий вызов — вписать классического токсично-маскулинного героя в изменившуюся реальность.
С 7 октября
«Иван Грозный» (1944)
Эпохальный двухсерийный шедевр Сергея Эйзенштейна выходит в повторный прокат — при поддержке журнала «Искусство кино» и «Мосфильма» и в отреставрированной версии. Вообще драму с Николаем Черкасовым в заглавной роли режиссер планировал сделать в трех частях, но финал истории (хотя тот и всем известен со времен школьной программы), увы, так и не был снят.
С 7 октября
«Суперзвезда» / France
Автор скандальных «29 пальм», режиссер-интеллектуал с философским бэкграундом Брюно Дюмон отметился в основном конкурсе Канн в этом году эксцентричной драмеди с Леа Сейду в роли бойкой журналистки с говорящим именем Франс де Мер (Мертвая Франция). Картина осталась без наград, но как едкое высказывание о временах и нравах смотрится вполне бодро.
С 7 октября
«Нас других не будет»
Немного старомодный, но бесконечно ностальгический документальный фильм киноведа Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем открывал в этом году фестиваль «Кинотавр». В нем об актере и режиссере рассказывают его друзья и соратники: от Надежды Васильевой до Сергея Сельянова. Их воспоминания перемежаются с редкими архивными кадрами с самим Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым.
С 7 октября
«Семейка Аддамс: Горящий тур» / The Addams Family 2
Продолжение анимационной версии комедийных приключений готической семейки Аддамс — на этот раз в жанре роуд-муви. Гомез, Мортиша, Уэнзди и Пагсли отправляются в отпуск со взрывами, использованием кукл вуду и прочими мрачными атрибутами. Персонажей озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Снуп Догг, Бетт Мидлер и многие другие.
С 14 октября
«Linkin Park: Дорога к революции (живой концерт в Милтон Кейнз)» / Linkin Park: Road to Revolution: Live at Milton Keynes (2008)
Релиз для фанатов Linkin Park — запись их концерта, прошедшего 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз. В рамках тура Project Revolution музыканты во главе с Честером Беннингтоном сыграли тогда 18 песен, включая все свои главные хиты. Фильм будет в ограниченном прокате.
С 14 октября
«Человек божий» / Man of God
Обладатель приза зрительских симпатий ММКФ — история святого Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Хотя фильм греческий (и это не копродукция), одну из ролей в нем играет Александр Петров (на английском языке).
С 14 октября
«Герда»
Герда — сценический псевдоним юной студентки соцфака Леры, которая вечерами танцует в клубе, чтобы прокормить себя и маму. Та тяжело переживает уход мужа к другой женщине и спит сутками, чтобы отключиться от реальности. За роль в фильме Натальи Кудряшовой («Пионеры-герои») на фестивале в Локарно играющая в нем главную роль Анастасия Красовская (наша кавергерл!) получила «Золотого леопарда» как лучшая актриса. А еще — картина понравилась Гаспару Ноэ, о чем он написал режиссеру в инстаграме.
С 14 октября
«Медея»
Архетипичная и архаичная мелодрама Александра Зельдовича по мотивам греческой трагедии из времен, когда олигархи искали девушек конвециальной модельной внешности, чтобы завести с ними ангельской красоты детей. Музыку для метаний героини Тинатин Далакишвили написал Алексей Ретинский, получивший за нее приз имени Таривердиева на «Кинотавре» как лучший композитор.
С 14 октября
«Королевская игра» / Schachnovelle (2021)
Экранизация «Шахматной новеллы» — последнего произведения Стефана Цвейга — вполне вписывается в модный тренд на эту игру, запущенный сериалом «Ход королевы». Действие фильма разворачивается в конце 1930-х в Австрии, которую должны оккупировать нацисты. Юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) вместе с женой (Биргит Минихмайр) пытается бежать из страны, но не успевает — его арестовывают. Не сойти с ума в заточении ему помогает книга о шахматах.
С 14 октября
«Криптополис» / Cryptozoo
По-хорошему дикий авторский анимационный фильм режиссера и сценариста Дэша Шоу — это рисованный галлюциногенный трип про секретный зоопарк близ Сан-Франциско, в котором живут выдуманные существа от фавна и горгоны до единорога. Сюда же его хранительница хочет поместить огненного слона, который вдруг понадобился и военным. «Криптополис» показывали на фестивале «Сандэнс» и в программа Generation Берлинале.
С 14 октября
«Эйфель» / Eiffel
Байопик про создателя башни-символа Парижа Гюстава Эйфеля, в котором его играет Ромен Дюрис из «Пены дней» и «Сердцееда». Его возлюбленной, якобы вдохновившей инженера на тот самый проект, стала героиня Эммы Маккей (Мэйв из «Сексуального просвещения»). Кстати, сам Ромен Дюрис из семьи архитекторов, так что знает об этой профессии вполне на личном опыте.
С 14 октября
«Возвращение» / Volver (2006)
В декабре в прокат в России выйдет новый фильм Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли — «Параллельные матери». А пока на больших экранах кинотеатров запускают ре-релиз его картин. Начнут с мелодрамы «Возвращение», окончательно застолбившей для Крус место в пантеоне любимых актрис режиссер. В ней же появляется Кармен Маура из «Женщин на грани нервного срыва», не снимавшаяся у Альмодовара почти 18 лет.
С 21 октября
«Хэллоуин убивает» / Halloween Kills
Второй фильм из проекта по перезагрузке культовой хоррор-фаншизы (в 2018-м был первый новый «Хэллоуин») показали вне конкурса на Венецианском кинофестивале. Его снял Дэвид Гордон Грин под присмотром создателя оригинала Джона Карпентера. Вернувшаяся к роли Лори Строуд Джейми Ли Кертис на этот раз собирает для расправы над Майклом Майерсом его выживших жертв. Судя по всему, пройдет уничтожение зла на этот раз не очень успешно — в ребуте обещают еще третий фильм «Хэллоуин заканчивается».
С 21 октября
«Кошачьи миры Луиса Уэйна» / The Electrical Life of Louis Wain
Еще один байопик, выходящий в прокат этой осенью, трогательная история британского художника-аристократа Луиса Уэйна, который создавал картины с антропоморфными котиками. Эксцентричного творца, который видит мир по-своему и даже сходит от этого с ума, играет Бенедикт Камбербэтч, также в касте — Клер Фой, Ник Кейв и Оливия Колман.
С 21 октября
«Утраченные иллюзии» / Comédie humaine
Экранизация одноименного (русскому названию) романа Оноре Бальзака с Сесиль де Франс, Жераром Депардье и Ксавье Доланом. Но главная роль нищего поэта Люсьен Шардоне, пытающегося пробиться в Париже, у Бенжамена Вуазена («Лето'85»). Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале, но не получил там призов.
С 21 октября
«Неисправимый Рон» / Ron's Gone Wrong
Анимационным фильм от студии «Дисней» про дружбу замкнутого подростка-интроверта Барни и искусственный интеллект. Его экземпляр робота, который есть у всех детей, оказывается бракованным — поэтому их вместе ждут множество веселых и комичных приключений, как через личный опыт и эмоции подкрутить недописанный код андроида.
С 21 октября
«По соседству» / Nebenan
Один из самых известных немецких актеров Даниэль Брюль («Гудбай, Ленин», «Бесславные ублюдки») дебютирует в режиссуре камерной драмеди о звезде кино, которого сам же и играет. Тот встречает в баре у дома незнакомца (Петер Курт), оказывающегося его соседом. Пожалуй, самое веселое в этом вообще довольно остроумно сделанном фильме — считывать отсылки к реальной фильмографии Брюля, а их тут множество.
С 21 октября
«Эвакуация» / Recovery
Обаятельный фильм из программы фестиваля SXSW создан небольшой группой друзей-дебютантов в кино. Это комедийный роуд-муви о Джейми и ее сестре. В разгар пандемии они отправляются в путешествие через всю Америку, чтобы вызволить из дома престарелых бабушку.
С 21 октября
«Кошмар на улице Вязов» / A Nightmare on Elm Street (1984)
Перед Хэллоуином в повторный прокат в России выпускают главную страшилку детей из 1990-х (наряду с «Твин Пиксом») — фильм мастера слэшеров Уэса Крэйвена про Фредди Крюгера. Картина примечательна не только тем, что стала началом большой франшизы, но и дебютом в полнометражном кино для Джонни Деппа.
С 28 октября
«Дурное воспитание» / La mala educación (2004)
Еще один фильм Педро Альмодовара, который выпускают в России в повторный прокат — история про совращение католическим священником-педофилом ребенка и то, как и спустя годы, травмы из детства приводят к трагедии. Главную роль здесь играет мексиканец Гаэль Гарсиа Берналь, который даже выучил кастильский испанский акцент.
С 28 октября
«Последняя дуэль» / The Last Duel
Костюмная драма Ридли Скотта с целой россыпью звезд — от главного актера современности Адама Драйвера и Джоди Комер до Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Дуэт Аффлек-Дэймон также помогал со сценарием, в основе которого последняя легально одобренная дуэль во Франции XIV века. Рыцарь Жан де Карруж хочет через нее отомстить своему соседу Жаку Ле Гри за изнасилование жены. Хотя тот и все отрицает.
С 28 октября
«Купе номер 6»
Копродукция России и Финляндии — удивительно нежный и человечный фильм Юхо Куосманена про то, как мы все похожи и одиноки. Студентка по обмену Лора из Хельсинки (Сейди Хаарла) садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый шахтер Леха (Юра Борисов). Фильм выиграл в этом году гран-при Каннского кинофестиваля.
С 28 октября
«На близком расстоянии»
Свой второй фильм режиссер Григорий Добрыгин вместе с оператором Ксенией Середой снял в Петербурге — хотя это мог бы быть и любой другой город России. По его сюжету известная актриса Инга Краснова (Ксения Раппопорт) в разгар пандемии оставляет у себя курьера-мигранта из Средней Азии, который падает в обморок у нее на пороге. Она изолирует его, но ведет тщательную трансляцию своего доброго поступка в соцсетях.
С 28 октября
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.