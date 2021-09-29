От нового Бонда (наконец-то!) до «Купе номер 6» с Юрой Борисовым: 24 лучших фильма октября

«Не время умирать» / No Time to Die

Релиз фильма из франшизы о Джеймсе Бонде с названием-девизом 2020 и 2021 года уже переносили столько раз, что даже не верится, что в начале октября он все же выйдет. Главное — не умереть до этого от любопытства, какой же получилась последняя часть, где агента 007 играет все еще Дэниэл Крейг, а саундтрек создала Билли Айлиш с братом Финнеасом. Ведь это настоящий вызов — вписать классического токсично-маскулинного героя в изменившуюся реальность.

С 7 октября