В ДЛТ открылось pop-up пространство Chopard, посвященное новой коллекции часов Happy Sport

Открывшийся pop-up Chopard расположен на первом этаже ДЛТ и визуально поддерживает концепцию коллекции Happy Sport. Пространство оформлено в розовом цвете, его украшает ковер с изображением циферблата часов, а в витринах представлены коллекции Chopard: от новых моделей Happy Sport 33mm и Happy Sport the First до Happy Ocean для подводного плавания. Также в pop-up можно посмотреть фильм с Джулией Робертс — лицом коллекции Happy Sport, который для бренда снял режиссер Ксавье Долан, а еще угоститься лимонадом и маршмеллоу.