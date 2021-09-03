В ДЛТ открылось pop-up пространство Chopard, посвященное новой коллекции часов Happy Sport

Открывшийся pop-up Chopard расположен на первом этаже ДЛТ и визуально поддерживает концепцию коллекции Happy Sport. Пространство оформлено в розовом цвете, его украшает ковер с изображением циферблата часов, а в витринах представлены коллекции Chopard: от новых моделей Happy Sport 33mm и Happy Sport the First до Happy Ocean для подводного плавания. Также в pop-up можно посмотреть фильм с Джулией Робертс — лицом коллекции Happy Sport, который для бренда снял режиссер Ксавье Долан, а еще угоститься лимонадом и маршмеллоу.
В новой коллекции Happy Sport впервые представлена модель в корпусе диаметром 33 миллиметра, пропорции которого соответствуют правилу золотого сечения. Есть варианты, выполненные полностью из стали, из розового золота или в биметаллической версии. В дополнении к новым моделям Chopard также выпустили Happy Sport the First — новую интерпретацию часов, положивших начало коллекции.
Фото: архив пресс-службы
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