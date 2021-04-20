Посмотрите на рекламную кампанию часов Chopard Happy Sport с Джулией Робертс

Ювелирный дом Chopard выпустил новую версию своей модели Happy Sport, которую представила оскароносная актриса Джулия Робертс. «Она или никто! На мой взгляд, только Джулия Робертс могла воплотить в себе идею, заложенную мною в Happy Sport», — объясняет выбор Chopard сопрезидент и художественный директор бренда Каролина Шойфеле. Художественным руководителем рекламной кампании стал режиссер Ксавье Долан. Он снял короткометражку, посвященную радости жизни, с Джулией Робертс в главной роли, а также курировал съемки актрисы авторства фотографа Шейна Лавердьера.
Chopard и кинематограф давно и прочно связаны. Компания — официальный партнер Каннского кинофестиваля с 1998 года и создатель премии Trophée Chopard, которую ежегодно вручают подающим надежды актрисе и актеру. С Джулией Робертс у Chopard не менее богатая история — в 2016 году кинозвезда появилась на Каннском фестивале босиком, в длинном черном платье с открытыми плечами, на которых красовалось колье из изумрудов и бриллиантов, изготовленное в мастерской высокого ювелирного искусства Chopard.
Среди новинок Chopard — свежая интерпретация самой первой модели коллекции. Это часы Happy Sport the First, которые представлены двумя лимитированными сериями: из 1993 и 788 экземпляров. Помимо Happy Sport the First, коллекция пополнилась тринадцатью оригинальными моделями в корпусе диаметром 33 миллиметра. Есть варианты, созданные полностью из стали, 18-каратного «этичного» розового золота, биметаллическая версия, а также из «этичного» белого золота с корпусом, ободком, заводной коронкой и браслетом, усыпанными бриллиантами.
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