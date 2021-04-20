Посмотрите на рекламную кампанию часов Chopard Happy Sport с Джулией Робертс

Chopard и кинематограф давно и прочно связаны. Компания — официальный партнер Каннского кинофестиваля с 1998 года и создатель премии Trophée Chopard, которую ежегодно вручают подающим надежды актрисе и актеру. С Джулией Робертс у Chopard не менее богатая история — в 2016 году кинозвезда появилась на Каннском фестивале босиком, в длинном черном платье с открытыми плечами, на которых красовалось колье из изумрудов и бриллиантов, изготовленное в мастерской высокого ювелирного искусства Chopard.