Посмотрите на рекламную кампанию часов Chopard Happy Sport с Джулией Робертс

Среди новинок Chopard — свежая интерпретация самой первой модели коллекции. Это часы Happy Sport the First, которые представлены двумя лимитированными сериями: из 1993 и 788 экземпляров. Помимо Happy Sport the First, коллекция пополнилась тринадцатью оригинальными моделями в корпусе диаметром 33 миллиметра. Есть варианты, созданные полностью из стали, 18-каратного «этичного» розового золота, биметаллическая версия, а также из «этичного» белого золота с корпусом, ободком, заводной коронкой и браслетом, усыпанными бриллиантами.