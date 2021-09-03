Знакомьтесь, 8 петербургских ювелиров, украшения которых желанны не меньше, чем кольца Tiffany

Петербург — столица крутых ювелиров. Сделав это открытие, мы решили продолжить знакомить вас с петербургскими ударниками ювелирного труда. Вот вторая часть топа дизайнеров и локальных марок, чьи украшения уже отметились на топовых блогерах, известных певицах и даже главном редакторе журнала «Собака.ru» Яне Милорадовской.
Анна Середова
Долго ли прожила ваша дипломная работа? А работа Аниной сестры живет до сих пор — марка KOOKOOZI DESIGN сначала появилась в формате дипломного проекта. Внутри него сестра Ани разработала первые небольшие коллекции, а Аня выполнила их в материале. С тех пор она продолжает уже одна развивать KOOKOOZI DESIGN. Украшения марки — это современное искусство с продуманной не только визуальной составляющей, но и с концептуальной. Например, браслет, который нельзя надеть, олицетворяет образ недосягаемости, а колье, которое можно надеть только на левое бедро и только лежа, — непреодолимость обстоятельств. Аня задействует как традиционные материалы: серебро, золото, латунь, драгоценные камни и фианиты, так и нетипичные — полиуретан, бумагу, скелет кактуса, окаменелое дерево.
Анна Середова
«К счастью, заводы-гиганты, оставшиеся с советских времен и десятилетиями плодящие шлак, отмирают. Появляются интересные микро-бренды и здоровая конкуренция между ними. Радует и то, что многие покупатели уже не готовы платить за безликие «цацки». Теперь интересна личность автора, история создания коллекции.
Конечно, на рынке царит неразбериха, но это не огорчает меня. Лучше так, чем многолетний застой. Я уверена: направление авторского дизайна — это здоровая ветвь, которая со временем принесет прекрасные плоды!»
Эльвира Ломовская
Первая презентация марки alvaar прошла на поп-апе Place 2019 года в Москве, вторая — в шоу-руме Delo Design в родном Петербурге, а сейчас ее украшения носят блогеры Анастасия Нестеренко, Даша Копылова и главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская. Несмотря на то, что Эльвира не ювелир, alvaar — уже вторая марка украшений, над которой она работает. До этого дизайнер вместе с партнером 10 лет развивала Luch Design. Украшения авангардной формы alvaar сделаны из латуни и покрыты драгоценными металлами. Каждое Эльвира делает в двух покрытиях.
Эльвира Ломовская
«Индустрия очень развивается и это здорово, я за развитие, но деликатное и поддерживающее. Мне кажется сейчас, как никогда, людям необходимы талисманы и вещи со смыслом. В инстаграме alvaar я делюсь важными мне символами, которые вижу в том или ином украшении и очень благодарна, когда их принимают».
Алексей и Анастасия Черкасовы
Алексей (физик по образованию!) начал делать первые кольца еще в 2013 и в основном работал с титаном и черным африканским деревом. Тогда у марки даже не было определенного названия. Оно родилось в 2019 году благодаря художнице и дизайнеру Насте. 22.77 — это пропорция вкусов, материалов, форм и идей, прошлого, будущего и настоящего. Главное в украшениях марки — не материалы, среди которых серебро, латунь, титан, кожа, черное дерево, а идея и следующая за ней форма. Алексей и Настя стремятся к полному отказу от классических золота и серебра, работают с теми материалами, которые способны передать идею и создать уникальный визуальный образ.
Алексей и Анастасия Черкасовы
В Петербурге, как и во всей России, сейчас бум ювелиров. Постоянно появляются новые марки, многие из которых делают что-то интересное. Но, к сожалению, в основном это либо копирование, либо слепое следование трендам. Мы считаем, что украшения должны быть изготовлены качественно и из долговечных материалов, чтобы их можно было носить долгие годы. Хотелось бы видеть больше молодых ювелиров, выражающих свой уникальных взгляд на мир, а не «трендовых» или «классических».
Лиза Смирнова
У украшений SUMEI нет пола и возраста, главное — самоирония. Марку вне стигм и стереотипов создала экс-продюсер, а ныне ювелир Лиза Смирнова в 2015 году. Ювелирного бэкграунда и опыта работы с украшениями у Лены не было, но это не помешало модникам Петербурга облачиться в изделия SUMEI. Все украшения марки выполнены из серебра с разными вставками: эмалью, камнями, жемчугом и перламутром.
Лиза Смирнова
«Мне кажется, что в России ювелирная индустрия находится в своем расцвете — молодые марки, начинавшие одновременно с нами, набрались профессионализма и уверенности. Рынок сформировался — это видно не только по количеству последователей, но и по количеству производств, понимающих новый подход к ювелирному делу и работе в целом. Мне кажется, глобально украшения были недооцененным направлением с огромным потенциалом — как для дизайнеров, так и для аудитории».
Мария Кингсли и Катерина Стацюра
Мария и Катерина отсылают к эпохе супермоделей и феминности через дизайн своих украшений, а также через визуал марки — в инстаграме MOSSA кампейны бренда соседствуют со снимками пикета против длинных юбок 1947 года и архивными рекламными кампаниями с Кейт Мосс. Началось все с увлечения создательниц винтажными вещами, а сейчас MOSSA — это целое комьюнити поклонниц эстетики 80-90-ых годов. Мария и Катерина работают с драгоценными металлами: стерлинговым серебром, позолотой и родием. Среди бестселлеров — чувственные серьги-хупы, серьги конструкторы с подвесами, кольца округлых форм, а среди тех, кто носит украшения марки — стилист Катя Рок, блогер Ксения Вострикова и певица Пелагея.
Мария Кингсли и Катерина Стацюра
Мария:
«Дизайн уходит от трендов, в моде все, через что вы можете рассказывать о себе, поэтому дизайнеров становится больше, а коллекции все сильнее отличаются друг от друга. Мы думаем, что эта тенденция будет развиваться».
Катерина:«Сейчас, и, надеюсь в будущем, появляется все больше локальных брендов, и это очень хорошо. Индустрию ювелирных изделий необходимо омолаживать, пока на большинстве производств используются устаревшие технологии, а новые вводить мало кому интересно. Люди привыкли делать «как обычно», а это означает никакого развития».
Катерина Чернова
Сначала Катерина открыла магазин украшений российских дизайнеров Dafna, а затем создала и одноименную марку. Причем первая коллекция — Bohemian Cocktail — появилась спонтанно. Сейчас же команда Катерины трудится как над базовой линией, в основе которой тактильность, так и над сезонными новинками. При работе над украшениями Катерина использует архитектурный метод (сказывается архитектурное образование) — выбирает форму или элемент, который ложится в концепцию коллекции, трансформирует его, меняет пропорции, работает с цветом металла и вставками. Как итог — украшения из серебра с натуральным жемчугом и камнями, которые носят дизайнер, основательница бренда NNedre Нелли Ннедре и певица Саша Алмазова.
Катерина Чернова
«Еще 3 года назад индустрия была в печали. У молодых марок были проблемы с качеством, документами, крупные производства не хотели работать с небольшим заказами. В целом ювелирная сфера всегда была достаточно закрытой, новичкам в ней не рады.
Сейчас все изменилось. Появляются молодые и гибкие производства, которые нацелены на работу с небольшим локальными брендами, сама сфера стала более открытой, новые марки открывают собственные магазины, объединяются в мультибрендовые, выходят в торговые центры.
Будущее, я уверена, за марками, у которых есть свой узнаваемый стиль, понимание аудитории, для которой они работают, свой tone of voice. Но одного только дизайна уже недостаточно, все успешные бренды — это еще и стабильное качество, продуманный ассортимент, активный маркетинг, каналы продаж как онлайн, так и оффлайн, собственные и партнерские».
Фото: архивы пресс-служб, личные архивы героев