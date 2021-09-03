Знакомьтесь, 8 петербургских ювелиров, украшения которых желанны не меньше, чем кольца Tiffany

«‎К счастью, заводы-гиганты, оставшиеся с советских времен и десятилетиями плодящие шлак, отмирают. Появляются интересные микро-бренды и здоровая конкуренция между ними. Радует и то, что многие покупатели уже не готовы платить за безликие «цацки». Теперь интересна личность автора, история создания коллекции.

Конечно, на рынке царит неразбериха, но это не огорчает меня. Лучше так, чем многолетний застой. Я уверена: направление авторского дизайна — это здоровая ветвь, которая со временем принесет прекрасные плоды!»‎