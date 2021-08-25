Ювелирная марка Dilemma из Петербурга выпустила дроп с цепями-хамелеонами

У петербургской ювелирной марки вышел свежий дроп. В него вошли цепи White Pearl и Black Pearl — новые интерпретации знаковой массивной цепи Dilemma Pearl Chain из пластика. Украшения отличает способность менять цвет в зависимости от освещения. Чтобы добиться эффекта хамелеона, дизайнеры марки разработали специальное покрытие, которое бонусом дает эффект блеска. Над новыми цепями команда Dilemma трудилась полгода.
Демид Буцкин
Создатель Dilemma
«Блестящее покрытие легко царапается и теряет свой блеск, поэтому мы долго над ним работали. До того, как выбрали лучший вариант, пришлось отправить в утиль около 5 000 звеньев».
Цепи из нового дропа Dilemma есть в белом и черном вариантах.
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