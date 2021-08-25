Ювелирная марка Dilemma из Петербурга выпустила дроп с цепями-хамелеонами

У петербургской ювелирной марки вышел свежий дроп. В него вошли цепи White Pearl и Black Pearl — новые интерпретации знаковой массивной цепи Dilemma Pearl Chain из пластика. Украшения отличает способность менять цвет в зависимости от освещения. Чтобы добиться эффекта хамелеона, дизайнеры марки разработали специальное покрытие, которое бонусом дает эффект блеска. Над новыми цепями команда Dilemma трудилась полгода.