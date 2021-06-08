На Петроградке открылся флагманский мультибрендовый магазин украшений 47 Store

Пространство нового 47 Store на Петроградке объединяет мультибрендовый флагманский магазин украшений и ароматов, спешалти-кофейню и библиотеку редких журналов. Автор локации — ювелир Екатерина Толстая, чей бренд Ekaterina Tolstaya Jewelry — главной резидент новой площадки. За кофе (в меню — классика и фильтры, зерно от разных обжарщиков, маття, шоколады и собственная выпечка) отвечает команда Espresso Tonic, а за подборку редких иностранных журналов — проект Lebigmag, посвященный международной периодике. На площадке будут проходить лекции, кинопоказы и дискуссии.
Интерьер флагманского концепт-стора 47 отсылает к петербургской урбанистике и отличается минималистичной архитектурой. Над дизайном работали архитекторы Иван Кожин и Ксения Счастливцева, которая, к тому же, основательница марки украшений «Щ», представленной в 47 Store.
Кроме марок Ekaterina Tolstaya Jewelry и «Щ», в 47 Store есть и другие российски ювелиры: Nullum с лаконичными унисекс-украшениями, DGLS_CRTF с каффами и серьгами необычной формы, Milk United с брошами и кольцами с фарфоровыми элементами, Mostartmetal с серьгами и колье и концептуальные кольца дизайнера Алисы Флоризель. Ароматы фирменной линейки «47» представлены в соевых свечах и диффузорах, в коллекции более двадцати парфюмерных композиций.
Напомним, что в мае открылся еще один 47 Store — магазин расположился в пространстве NoMER.
Флагманский магазин 47 Store, Большой пр. П.С., 47
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