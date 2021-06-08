На Петроградке открылся флагманский мультибрендовый магазин украшений 47 Store

Кроме марок Ekaterina Tolstaya Jewelry и «Щ», в 47 Store есть и другие российски ювелиры: Nullum с лаконичными унисекс-украшениями, DGLS_CRTF с каффами и серьгами необычной формы, Milk United с брошами и кольцами с фарфоровыми элементами, Mostartmetal с серьгами и колье и концептуальные кольца дизайнера Алисы Флоризель. Ароматы фирменной линейки «47» представлены в соевых свечах и диффузорах, в коллекции более двадцати парфюмерных композиций.