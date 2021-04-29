В мае на Невском откроется второй комиссионный магазин «Пиф-Паф Supershop»

Второй концептуальный комиссионный магазин с вещами люксовых брендов от фэшиониста Петербурга «Пиф-Паф Supershop» расположился в новом культурном пространстве NoMER в доме К. П. Палкина на Невском, 47. Открывают пространство создатели винных баров Merula, официальный запуск — 7 мая. Над интерьером работала дизайнер Кира Гришина (она же создавала бар-парикмахерскую «Пиф-Паф») и ей удалось сохранить историческую отделку, детали декора здания 19 века, дополнив интерьер отреставрированной винтажной мебелью и живыми растениями.
Кроме «Пиф-Паф Supershop» в NoMER появится ювелирный мультибренд 47 Store от основателей марки Ekaterina Tolstaya jewelry. А еще ароматы для дома, подборка редких журналов и литературы об искусстве и фотографии от книжного магазина «Мост». В пространстве планируются выставки, вечеринки, гастроли артистов и лекции.
Еще один формат пространства — бар — NoMER 47.1 с коктейлями по вечерам и утренним кофе от московских обжарщиков CoffeeOwl. Бар придерживается идеологии миксологов, которая заключается в использовании органических, натуральных и свежих ингредиентов для чистоты вкуса.
NoMER, Невский, 47, открытие 7 мая (техническое открытие 1 мая)
Фото: инстаграм «Пиф-Паф Supershop», архивы пресс-служб
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