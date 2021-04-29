В мае на Невском откроется второй комиссионный магазин «Пиф-Паф Supershop»

Второй концептуальный комиссионный магазин с вещами люксовых брендов от фэшиониста Петербурга «Пиф-Паф Supershop» расположился в новом культурном пространстве NoMER в доме К. П. Палкина на Невском, 47. Открывают пространство создатели винных баров Merula, официальный запуск — 7 мая. Над интерьером работала дизайнер Кира Гришина (она же создавала бар-парикмахерскую «Пиф-Паф») и ей удалось сохранить историческую отделку, детали декора здания 19 века, дополнив интерьер отреставрированной винтажной мебелью и живыми растениями.