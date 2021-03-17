25 брендовых украшений для волос: заколка Gucci, повязка Dolce & Gabbana и резинка Chanel

Скоро мы снимем шапки, балаклавы, косынки и, наконец, можно будет достать или прикупить пару (а то и две) украшений для волос. Бум фенечек и очаровательного примитивизма был в прошлом году, сейчас, судя по последним Неделям моды, снова в чести логомания (вспоминаем Versace). Собрали брендовые резинки для волос, а в качестве бонуса — заколки и повязки на голову.
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Chanel, Невский пр., 152, 25 000 руб.
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Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 900 руб.
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Dior, Невский пр., 113/4
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Valentino Garavani, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 500 руб.
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Givenchy, купить онлайн, 22 946 руб.
Резинки с лентами — это два в одном: эстетика и функциональность. Можно еще добавить к ним изысканность, которой после зимы очень не хватает. А вот использовать их только для практических целей, вроде похода в душ, не советуем. Жалко!
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 21 000 руб.
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 18 600 руб.
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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 950 руб.
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Chanel, Невский пр., 152, 44 400 руб.
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Emilio Pucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 9 950 руб.
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Emporio Armani, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 800 руб.
Резинки отражают и ДНК бренда. Так у Jil Sander они минималистичные, у Prada — сдержанные, но не скрывающие принадлежность к люксу, у Versace, конечно, броские.
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Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 150 руб.
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Givenchy, купить онлайн, 9 916 руб.
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Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 400 руб.
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Fendi, купить онлайн, 34 900 руб.
Не менее узнаваемыми могут быть и бредовые повязки на голову. И все благодаря логотипам и фирменным визуальным кодам. Проверьте себя — не читая подписей найдите Givenchy, Dolce & Gabbana, Gucci и Fendi.
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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 700 руб.
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Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 900 руб.
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Fendi, купить онлайн, 21 500 руб.
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Off-white, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 445 руб.
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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 32 100 руб.
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MM6 Maison Margiela, купить онлайн, 21 592 руб.
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Simone Rocha, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 13 400 руб.
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Isabel Marant, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 9 960 руб.
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Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 950 руб.
Заколки, которые больше напоминают ювелирные украшения, бренды выпускают охотнее, чем резинки. Предлагаем этим беззастенчиво пользоваться и носить легендарную медузу Versace и монограмму MM6 Maison Margiela хоть каждый день!
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