25 брендовых украшений для волос: заколка Gucci, повязка Dolce & Gabbana и резинка Chanel

Скоро мы снимем шапки, балаклавы, косынки и, наконец, можно будет достать или прикупить пару (а то и две) украшений для волос. Бум фенечек и очаровательного примитивизма был в прошлом году, сейчас, судя по последним Неделям моды, снова в чести логомания (вспоминаем Versace). Собрали брендовые резинки для волос, а в качестве бонуса — заколки и повязки на голову.