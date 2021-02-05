Союз TOUS и Hamleys: украшения от ювелирного дома дополнят мишки от бренда игрушек

Испанский ювелирный дом TOUS и известный бренд игрушек Hamleys объединились ко Дню святого Валентина. С 29 января по 14 февраля при покупке украшений TOUS, например, из последней тематической коллекции бренда, можно получить легендарного мишку Hamleys. Кроме того, в эти дни действуют еще несколько специальных предложений. Слоган сотрудничества двух известных брендов: «Мишки TOUS и Hamleys поздравляют с Днем святого Валентина! #даритенежность».