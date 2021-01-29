У TOUS вышла специальная коллекция ко Дню святого Валентина

Испанский ювелирный дом создал коллекцию украшений специально ко Дню всех влюбленных. В нее вошли ювелирные изделия из серебра высшей пробы, вермеля, самоцветов и муранского стекла. Это ожерелья, серьги, подвески и кольца в форме и с изображением главного символа любви и влюбленности — сердца. Украшения TOUS заменят вербальное признание в чувствах, так как дополнены говорящими надписями «люблю тебя» и «верю в тебя».