Марка Avgvst выпустила совместную коллекцию с Гарри Нуриевым

Новая коллекция Avgvst посвящена украшениям, которые носят участники парадов и карнавалов. Работал над ней основатель Crosby Studios и автор дивана из одежды Balenciaga Sofa Гарри Нуриев. Дизайнер переосмыслил недорогие ожерелья — аксессуары уличных шествий — и создал минималистичные ювелирные украшения из серебра 925 пробы.