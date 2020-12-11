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Марка Avgvst выпустила совместную коллекцию с Гарри Нуриевым

Новая коллекция Avgvst посвящена украшениям, которые носят участники парадов и карнавалов. Работал над ней основатель Crosby Studios и автор дивана из одежды Balenciaga Sofa Гарри Нуриев. Дизайнер переосмыслил недорогие ожерелья — аксессуары уличных шествий — и создал минималистичные ювелирные украшения из серебра 925 пробы.

В коллекцию вошли ожерелья, браслеты и серьги с яркими бусинами, а также дополнительные элементы в виде Эйфелевой башни, микрофона, замка, губной помады и туфли.

AVGVST X CROSBY STUDIOS уже доступна в магазине марки.

Avgvst, Рубинштейна, 16

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