Марка Avgvst выпустила совместную коллекцию с Гарри Нуриевым

Новая коллекция Avgvst посвящена украшениям, которые носят участники парадов и карнавалов. Работал над ней основатель Crosby Studios и автор дивана из одежды Balenciaga Sofa Гарри Нуриев. Дизайнер переосмыслил недорогие ожерелья — аксессуары уличных шествий — и создал минималистичные ювелирные украшения из серебра 925 пробы.
В коллекцию вошли ожерелья, браслеты и серьги с яркими бусинами, а также дополнительные элементы в виде Эйфелевой башни, микрофона, замка, губной помады и туфли.
AVGVST X CROSBY STUDIOS уже доступна в магазине марки.
Avgvst, Рубинштейна, 16
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