Мария Миногарова, Покрас Лампас, Саша Сулим, Вика Чума, Анна Гусева: посмотрите на съемку селебрити в луках финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2026!

Восторг! Конкурс Собака.ru «Новые имена в моде» — это важнейшая точка сборки в фэшн-индустрии и топовый бустер молодых дизайнеров! С опорой на экспертное жюри (готическая дива Вика Салават! худрук .solutions Глеб Костин! фэшн-инфлюенсер Мария Миногарова!) мы в восемнадцатый раз открыли миру новейших супергероев русской моды. Финалисты 2026 года слагают функциональные спортшик-костюмы по мотивам скайспейсов Джеймса Тарелла, придумывают собственные сверхтехнологии обработки экомеха и превращают пивоваровские «Эйдосы» в костюмы-эллипсы.
На финальном шоу в особняке Мясникова образы лауреатов «Новых имен в моде» по традиции примерили селебрити-модели (от королевы русского тру-крайма Саши Сулим до худрука musicAeterna Dance Анны Гусевой!). И да, напоминаем — именно мы подарили фэшн-индустрии Ranevsky, Zimogorsky, Bitte_Ruhe, Cocoshnick и Amplituda (а теперь корсеты Саши Амплитуды носят Шакира и Джулия Фокс)!
Мария Миногарова и Александр Горчилин
Дизайнер — Рената Литвинович (RELCHER)
Саша Сулим
Дизайнер — Сергей Павлов
Вика Чума
Дизайнер — Максим Острейковский
Сиу Нгуен
Дизайнер — Мария Жудро
Анна Гусева
Дизайнер — Дина Рязанцева
Покрас Лампас
Дизайнер — Валерий Безруков («Безруков»)
Мария Грудина
Дизайнер — Дарья Гугнина
Ксения Прихотько
Дизайнер — Ева Татаржинская
Анна Завтур
Дизайнер — Сабина Тишкевич
Сиу Нгуен
Дизайнер — Настя Бурьян (Nastya Buryan)
Мария Миногарова и Александр Горчилин x RELCHER
Фэшн-дива, звезда YouTube-шоу «Позавчерашние новости» Мария Миногарова, режиссер и актер (икона хармсовских читок в Музее ОБЭРИУ!) Александр Горчилин × дизайнер Рената Литвинович (RELCHER), обувь MAISON DAVID (Rendez-Vous). Фото: Сергей Мисенко
Петербургский готик-блогер Айгуль Давлетова в тотал-луке RELCHÉR
Глюкоза в кожаном костюме RELCHÉR. Фото и стиль: Александр Писакин
Рената Литвинович
RELCHER
Внезапно, Рената Литвинова есть у нас дома в Петербурге! Выпускница СПбГУПТД (та самая «Тряпка»!) Рената Литвинович — новейшее явление на готической фэшн-карте города. Год назад запустила бренд дарк-кутюра Relchér, в котором выкручивает на максимум вампирские и джекопотрошительские вайбы. «ДНК Relchér строится вокруг гиперболизированных форм и утрированных силуэтов: увеличенные плечи, акцентированные бедра, ультразатянутые корсеты». Артписы бренда Литвинович (от пиратского окклюдера до хитроскроенных корсажей!) уже осели в коллекциях певицы Глюкозы и модных инфлюенсеров Саши Теслонда и Юлии Кулик. Но все же главные амбассадоры готической дизайн-саги Литвинович — дива русского неоавангарда Мария Миногарова и Александр Горчилин, которые отпраздновали годовщину свадебной обложки Собака.ru фэшн-перформансом! При поддержке редакции сменили праздничный white tie на мрачные перья и дракула-жакеты Relchér, а затем вышли на шоу «Новые имена в моде» отточенной подиумной походкой (в лучших традициях хореографии Пэта Богуславски!).
Саша Сулим x Сергей Павлов
Журналист и блогер Саша Сулим × дизайнер Сергей Павлов. Фото: Сулпан Акназарова
Пианист-феномен Илья Папоян в красной кожанке от Сергея Павлова для Собака.ru, июнь 2026 года. Фото: Василий Швецов
Гранжевый твид из коллекции radiance Сергея Павлова. Фото: Дэниел Чернышов (автор новейшей обложки португальского Vogue с петербургской художницей Александрой Водопьяновой!). Модель: Алла Дрепина
Сергей Павлов
Мы знаем выпускника Академии Штиглица Сергея Павлова как модель суперсъемок бренда стритвира .solutions и концепт-стора Spin4Spin. На деле Сергей — виртуоз гранжевого кутюра (такое дизайн-комбо возможно только в Петербурге!) с потенциалом нового Дэниела Розберри (отборные сюр-шляпы и безупречный тейлоринг!). Пока королева русского тру-крайма Саша Сулим выгуливает шипованный жакет Павлова на подиуме «Новых имен в моде» (со свитой моделей в инкогнито-масках!), пианист-феномен Илья Папоян позирует для Собака.ru в алом гигабомбере (в компании реликтовых сосен Финской марины!), а фэшн-дива Эстер Гориловская примеряет макабрическую юбку на парижском показе Jean Paul Gaultier. И это только увертюра: Сергей вовсю работает над новой капсулой, в которой планирует удивить сверхсложными конструкциями костюма (мечтаем увидеть на новейших клиентках Павлова — Иде Галич и фронтвумен фолк-группы Settlers Яне Шелпаковой!).
Вика Чума x Максим Острейковский
Максим Острейковский
В авангарде мирового фэшн-тренда на меховые луки — выпускник Марии Смирновой в Школе дизайна НИУ ВШЭ Максим Острейковский (петербуржец в анамнезе!). Придумал собственную сверхтехнологию обработки искусственной пушнины (оценила Эвелина Хромченко!): выдерживает экоустойчивые шкурки под термопрессом — в итоге запеченный мех превращается в аналог глянцевой кожи. Вот-вот запускает собственный бренд (ждем зимой 2027 года!) — первыми шубы из вау-материала (оммаж маминому винтажу!) уже примерили прима МДТ Елизавета Боярская (на минуточку, в каверстори Собака.ru!), арт + фэшн-блогер Вика Чума и звезда русского инди-попа Муся Тотибадзе. Факт! Именно Максим Острейковский — автор вирусных платьев супербренда Ushatava: подарил индустрии небесно-голубой футляр в медальонах и горошковый ар-деко-халат.
Сиу Нгуен x Мария Жудро
Мария Жудро
Встречаются как-то в баре Виктор Пивоваров и Хуссейн Чалаян — такое возможно только на шоу Собака.ru «Новые имена в моде»! Суперзвездой показа стала актриса Сиу Нгуен в цветочном платье из топа-конуса и юбки-эллипса, которые выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Мария Жудро создала по канону концептуалистских «Эйдосов» (читай: на зависть геометричным трапециям с культового показа «После слов» Chalayan!).
На правах ученицы Екатерины Сычевой (автор кинокутюрных костюмов в фильме «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой!) Мария Жудро мастерски работает на поле арт + фэшн. Ее дипломная коллекция «Человек без свойств» стала триумфатором конкурса «Новые имена в моде», а еще снискала респект Павла Пепперштейна и лично Виктора Пивоварова (восторг!). «Виктор Дмитриевич отметил, как мне удалось по-своему интерпретировать его эйдетические фигуры через более сложную работу с формой и цветом». Так что не удивлены суперуспеху Марии Жудро: делает коллаборации с массмаркет-гигантом MAAG (вместе повторили фарфоровый тулупчик советского «Укутыша» при помощи лоскутной техники синель!). Ну а наряды от Жудро с руками отрывают сестры Ксения и Полина Кутеповы, новейшая звезда инди-попа Тереля, стилист Лина Дембикова и комикесса Вера Вольт (считаем, книксен от худрука Jean Paul Gaultier Дюрана Лантинка — вопрос времени!).
Анна Гусева x Дина Рязанцева
Дина Рязанцева
Шоу Собака.ru в особняке Мясникова (важнейший музыкальный салон Серебряного века!) — не только модный показ, но и перформативная фэшн-реконструкция! Доказано выпускницей Школы дизайна НИУ ВШЭ Диной Рязанцевой, которая выдала собственную версию декадентских нарядов бражников и блудниц. В коллекции «Привал комедиантов» (оммаж буффонадам московского театра-кабаре «Летучая мышь»!) превратила мех, бахрому и цветочные принты в ар-деко-платья и жакеты с акцентными горгерами. Первыми образы оценили новейшая звезда МХТ Софья Шидловская, инди-дива Mirèle и худрук musicAeterna Dance Анна Гусева (ради выхода на подиум конкурса «Новые имена в моде» сбежала с репетиции новейшего спектакля «Почему нет?» Дома Радио!). Тем временем Рязанцева бодро заходит на поле ювелирного искусства — встаем в очередь за мундштуками с летучими мышами из бронзы, но настаиваем на украшениях по мотивам легендарного петербургского варьете «Кривое зеркало»!
Покрас Лампас x «Безруков»
Валерий Безруков
«Безруков»
Наш ответ акерманновским плащам Tom Ford имени Патрика Бейтмана — гротескные гигакуртки яппи с Уолл-Стрит (притворяются смятым в автокатастрофе металлом и олицетворяют бизнес-апокалипсис в черный понедельник 1987 года!). Созданы выпускником Школы дизайна НИУ ВШЭ Валерием Безруковым по авторскому вау-методу (на каркасе, спрятанном под экокожей)! Из Пензы перебрался в старшую школу Миннесоты, следом поступил в Институт Марангони, но внезапно бросил все и залег на дно в Москве, где пережил кармическую встречу с преподавателем и идеологом House of Leo Леонидом Алексеевым. Итог — Безруков раскрывает талант мужского фэшн-дизайнера и создает абсолютные бестселлеры. Пиджак-кулак примерили Марк Эйдельштейн и Андрей Бартенев, а в мятые жакеты влюбились каллиграфутурист Покрас Лампас и Антоха МС (уже 2 года Безруков придумывает луки для концертов рэпера!). Прямо сейчас готовит эпическую съемку с футбольной пауэр-капл (премьера 14 ноября!), а весной — коллаборацию с петербургскими гуру экосумок Arny Praht (ждем объемные жатые тоуты!).
Мария Грудина x Дарья Гугнина
Идеолог велнес-курорта «Первая линия» Мария Грудина × дизайнер Дарья Гугнина. Фото: Сулпан Акназарова
Идеолог велнес-курорта «Первая линия» Мария Грудина × дизайнер Дарья Гугнина. Фото: Сулпан Акназарова
Актриса Дарья Мороз в платье Дарьи Гугниной (создано в коллаборации с Авророй Луниной и Ларой Куркчи) для Собака.ru, февраль 2026 года. Фото: Дамир Жукенов
Дарья Гугнина
С восторгом наблюдаем, как похорошела русская свадебная мода: теперь на невестах — сплошной кутюр, кастом и панкшик! Ну а если у ЗАГСа на Английской набережной нам и встретится платье-торт, то только в авангардном исполнении выпускницы Британской высшей школы дизайна Дарьи Гугниной. Набивала руку в создании барочных гранд-нарядов (августейший корсаж с рукавами-буфами и кринолинами первой примерила актриса Дарья Мороз!), но по-настоящему преуспела на поле брайдалкора.
В коллекции «Счастливы вместе никогда» взяла в референсы перформанс «Фальшивая свадьба» французской дивы совриска Софи Калль — под топингом из y2k-блесток и рюшей-ламбетов выдала корпус топов, наношорт (с шиньонами-кринолинами!) и футляров на все сценарии праздника (от алтаря до развода!). Главный корунд — корсетная комбинация с тортом-пачкой (буквально!): этот лот на подиуме особняка Мясникова мы могли доверить только важнейшему петербургскому амбассадору свадеб — велнес-принцессе и идеологу курорта «Первая Линия» Марии Грудиной (с мужем, девелопером Юрием Грудиным, всегда празднует годовщину венчания)! «Платье с юбкой-тортом — абсолютно мой айтем, в котором я ощущала себя одновременно невестой и Царевной Лебедью. Детали — восторг, особенно кружевной лиф и подвязка, которую я даже собиралась бросить гостям показа. В итоге не решилась — теперь в следующий раз!».
Ксения Прихотько x Ева Татаржинская
Литературный блогер Ксения Прихотько × дизайнер Ева Татаржинская. Фото: Сергей Мисенко
Актриса Ольга Медынич в «мокром» платье Евы Татаржинской для Собака.ru, ноябрь 2025 года. Фото: Евгений Мокроусов
Луки из коллекции Eclipse Евы Татаржинской. Фото: Мария Кирпенко. Модель: Карина Торосян
Луки из коллекции Eclipse Евы Татаржинской. Фото: Мария Кирпенко. Модель: Карина Торосян
Ева Татаржинская
За самые футуристичные драпировки (Хельмут Ланг встречает Себастьяна Мейера!) в ответе четверокурсница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ева Татаржинская: ее литые платья уважают фэшн-инфлюенсер Мария Лобанова, певица Mona и главная киновампиресса средней полосы Ольга Медынич. С опорой на лентикулярные облака и «скайспейсы» патриарха лайт-арта Джеймса Таррелла Татаржинская превратила трикотажные сеты в эргономичные спортшик-костюмы. Сели как влитые на петербургскую фэшн-комикессу Ксению Прихотько, которая на подиуме шоу Собака.ru «Новые имена в моде» мгновенно раскрыла потенциал кубриковской аргонавтки. Следом Татаржинская мечтает переодеть в свой дизайн-авангард блогера Марию Червоткину, поэтому вовсю работает над анималистичной дипломной коллекцией (в референсах — женщины-олени американской профи совриск-скульптуры Изабель Альбукерке!).
Анна Завтур x Сабина Тишкевич
Актриса МДТ Анна Завтур (ждем в полнометражном «Щелкунчике» Феликса Умарова!) × дизайнер Сабина Тишкевич. Фото: Сергей Мисенко
Визажист Глаша Гурьянова в платье Сабины Тишкевич. Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вика Салават. Волосы: Дмитрий Абрамович. Мейк: Юлия Дробышевская, Анастасия Миногина, Глаша Гурьянова. Ассистент стилиста: Никита Тюрин. Свет: Валентин Панков
Топ-модель Леся Кафельникова в образе из коллекции Carefully! imperfect drawings Сабины Тишкевич. Фото: Валентин Зеленин
Двуглавая рококо-брошь Сабины Тишкевич — выполнена из серебра 925-й пробы и позолоты
Сабина Тишкевич
Тревожно за судьбу дофаминовых принтов Колма Диллейна в KidSuper — переиграны и уничтожены двумя сотнями иллюстраций из скетчбука Сабины Тишкевич, которые выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ переносит на ткань кутюрных корсетов, жакетов и платьев. Важно! Рисунки Тишкевич — терапевтичный лоуброу-арт (в бантиках и стразах!), при помощи которого дизайнер выражает подавленную агрессию и приручает юнгианскую тень (а что, так можно было?). Творческий метод одобрил могучий пул селебрити, в рядах которого — фэшн-дива Мария Миногарова, телелегенда Ольга Бузова (выгуливала корсет на шоу ТНТ «Звезды в джунглях»!), прима МДТ Анна Завтур, топ-модель Алеся Кафельникова и визажист-феномен Глаша Гурьянова (при стайлинг-поддержке члена экспертного совета конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Вики Салават!). Прямо сейчас Тишкевич готовится к мощной фэшн-модернизации: вовсю работает над собственной ювелиркой (забираем в новогодний вишлист торквес с коньками-горбунками!) и новой фэшн-коллекцией (со ставкой на хищные силуэты!).
Сиу Нгуен x Nastya Buryan
Актриса Сиу Нгуен (уже летом 2027 года увидим вместе с Розой Хайруллиной в киносказке «Петроградка» Виктории Беляковой!) × украшения Настя Бурьян (Nastya Buryan). Фото: Сулпан Акназарова
Саша Бортич в украшениях Nastya Buryan. Фото: Женя Филатова
Ира Горбачева в украшениях Nastya Buryan. Фото: Марго Ермолаева
Настя Бурьян
Nastya Buryan
Фиксируем: на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2026» в особняке Мясникова открылся филиал оранжереи Таврического сада — все благодаря кастомным вьюнкам, шиповникам и незабудкам, которые расцвели на украшениях Nastya Buryan. Выпускница ВГИКа Настя Бурьян оставила профессию художника кино и телевидения ради флауэркор-ювелирки —теперь с любовью выращивает бодлеровские украшения-сады из полимеров, серебра и жемчуга. В итоге каффы и кольца Nastya Buryan проросли в прикроватные шкатулки Иры Горбачевой, Саши Бортич и Ксении Собчак, а еще прижились в фэшн-коллаборациях с деконструктивистами The Vow и вимсимаксерами Bitte_Ruhe (бренд-лауреат «Новых имен в моде — 2023»!). Секрет успеха Бурьян — восхитительный арт-подход, бросающий вызов цветочным инсталляциям Яёи Кусамы и Изы Генцкен: доказано на ярмарке совриска blazar, где украшения Nastya Buryan ушли в неизбежный солдаут!
Текст: Полина Шевцова
Фото: Сулпан Акназарова, Сергей Мисенко
Креативный продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент продюсера: Даша Палий
Свет: Айрат Муратов, Octa Light
Ретушь: Ксения Новичкова
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