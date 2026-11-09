Мария Миногарова, Покрас Лампас, Саша Сулим, Вика Чума, Анна Гусева: посмотрите на съемку селебрити в луках финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2026!

Восторг! Конкурс Собака.ru «Новые имена в моде» — это важнейшая точка сборки в фэшн-индустрии и топовый бустер молодых дизайнеров! С опорой на экспертное жюри (готическая дива Вика Салават! худрук .solutions Глеб Костин! фэшн-инфлюенсер Мария Миногарова!) мы в восемнадцатый раз открыли миру новейших супергероев русской моды. Финалисты 2026 года слагают функциональные спортшик-костюмы по мотивам скайспейсов Джеймса Тарелла, придумывают собственные сверхтехнологии обработки экомеха и превращают пивоваровские «Эйдосы» в костюмы-эллипсы.

На финальном шоу в особняке Мясникова образы лауреатов «Новых имен в моде» по традиции примерили селебрити-модели (от королевы русского тру-крайма Саши Сулим до худрука musicAeterna Dance Анны Гусевой!). И да, напоминаем — именно мы подарили фэшн-индустрии Ranevsky, Zimogorsky, Bitte_Ruhe, Cocoshnick и Amplituda (а теперь корсеты Саши Амплитуды носят Шакира и Джулия Фокс)!