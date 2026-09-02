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Мэгги Джилленхол, Джордж Клуни, Лора Дерн и Джек О'Коннелл: лучшие выходы на открытии 83-ого Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо стартовал 83-й Венецианский кинофестиваль. Председателем жюри стала американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол, а череду премьер открыла биографическая драма «Чернила» режиссера Дэнни Бойла с Джеком О'Коннелл и Клэр Фой в главных ролях. Пока селебрити-явка только набирает мощь (ключевые фэшн-шоустопперы еще впереди!), рассматриваем и обсуждаем образы гостей первой красной дорожки — от ангельских крылышек Бьянки Балти до драгоценных дресс-клипов Николаса Галицина.

Бьянка Балти в Ilya Migmoon

Бьянка Балти в Ilya Migmoon

Мэгги Джилленхол в Celine

Мэгги Джилленхол в Celine

Амаль Клуни в Tom Ford и Джордж Клуни

Амаль Клуни в Tom Ford и Джордж Клуни

Джонатан Бейли в Giorgio Armani

Джонатан Бейли в Giorgio Armani

Клэр Фой в Bottega Veneta

Клэр Фой в Bottega Veneta

Джек О'Коннелл

Джек О'Коннелл

Клаудия Лагона (aka Levante) в Giorgio Armani

Клаудия Лагона (aka Levante) в Giorgio Armani

Главный фэшн-триумф вечера — итальянская супермодель Бьянка Балти в крылатом платье из пастельно-розового атласа от дизайнера-вундеркинда Ильи Мигмуна. С ней зарифмовалась одна из любимиц Дэвида Линча Лора Дерн в скромном миди с расклешенной юбкой Prada. А с ковровой дорожкой — молодая версия королевы Елизаветы II в сериале «Корона» и звезда фильма открытия «Чернила» Клэр Фой в алом Bottega Veneta. За классический черный монохром проголосовали председатель жюри Мэгги Джилленхол (выбрала макси со спущенными плечами Celine, имитирующее сет шелковой блузы и юбки-карандаша!), Амаль Клуни в кастомном платье Tom Ford и испанская певица Клаудия Лагона в прозрачном Giorgio Armani с цветочной вышивкой. 

Лора Дерн в Prada

Лора Дерн в Prada

Николя Мопа

Николя Мопа

Карлос Сайнс и Ребекка Дональдсон

Карлос Сайнс и Ребекка Дональдсон

Паола Турани

Паола Турани

Дамиан Хардунг

Дамиан Хардунг

Николас Галицин в Giorgio Armani

Николас Галицин в Giorgio Armani

Клара Галле

Клара Галле

По следам церемонии открытия фиксируем новый мужской тренд — нарядные шарфы из бархата, кашемира или атласа, которые примерили Джонатан Бейли в комбо со смокингом Giorgio Armani и главный герой «Чернил» Джек О'Коннелл, заменивший привычный пиджак на объемное пальто с шалевым воротником. А призы зрительских симпатий (читай: крашей отдела моды Собака.ru) уносят домой немец Дамиан Хардунг в полосатой двойке изо льна (и лишь намеке на рубашку!) и Николас Галицин в рубашке для смокинга (с трендовыми дресс-клипами!) и брюках Giorgio Armani. 

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