Мэгги Джилленхол, Джордж Клуни, Лора Дерн и Джек О'Коннелл: лучшие выходы на открытии 83-ого Венецианского кинофестиваля

Главный фэшн-триумф вечера — итальянская супермодель Бьянка Балти в крылатом платье из пастельно-розового атласа от дизайнера-вундеркинда Ильи Мигмуна. С ней зарифмовалась одна из любимиц Дэвида Линча Лора Дерн в скромном миди с расклешенной юбкой Prada. А с ковровой дорожкой — молодая версия королевы Елизаветы II в сериале «Корона» и звезда фильма открытия «Чернила» Клэр Фой в алом Bottega Veneta. За классический черный монохром проголосовали председатель жюри Мэгги Джилленхол (выбрала макси со спущенными плечами Celine, имитирующее сет шелковой блузы и юбки-карандаша!), Амаль Клуни в кастомном платье Tom Ford и испанская певица Клаудия Лагона в прозрачном Giorgio Armani с цветочной вышивкой.