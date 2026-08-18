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Как звезда «Холода» и «Истории ее служанки» Влад Ценёв стал Патриком Бейтманом и юным Джонни Деппом в съемке Собака.ru?

Провели магический сеанс модного иллюзионизма: по примеру режиссера «Холода» Алексея Казакова превратили эмпата и золотистого ретривера Влада Ценева в мистического американского психопата, который, как Кристиан Бейл, на раз гипнотизирует взглядом и который, как юный Джонни Депп, умеет открывать девятые врата (прямиком в купеческих палатах!).

На Владе: плащ OFFRET, майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, колье CULT VII, 139DEC (POISON DROP)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: плащ OFFRET, майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, колье CULT VII, 139DEC (POISON DROP)

На Владе: жакет, рубашка, брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», кольцо «ЭТНО СТИЛЬ» (POISON DROP)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: жакет, рубашка, брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», кольцо «ЭТНО СТИЛЬ» (POISON DROP)

На Владе: плащ OFFRET, майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, шарф № 21 (REHABSHOP), колье CULT VII, 139DEC (POISON DROP), обувь PREMIATA (NO
Фото: Соня Сивкова

На Владе: плащ OFFRET, майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, шарф № 21 (REHABSHOP), колье CULT VII, 139DEC (POISON DROP), обувь PREMIATA (NO ONE)

На Владе: шляпа LIA GUREEVA, жакет, рубашка «МАМА РАЗРЕШИЛА»
Фото: Соня Сивкова

На Владе: шляпа LIA GUREEVA, жакет, рубашка «МАМА РАЗРЕШИЛА»

На Владе: майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, обувь PREMIATA (NO ONE)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, обувь PREMIATA (NO ONE)

На Владе: кейп VIVA VOX
Фото: Соня Сивкова

На Владе: кейп VIVA VOX

На Владе: кейп VIVA VOX, кольцо BLUE JAY (POISON DROP), брюки, ремень OFFRET, обувь PREMIATA (NO ONE)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: кейп VIVA VOX, кольцо BLUE JAY (POISON DROP), брюки, ремень OFFRET, обувь PREMIATA (NO ONE)

Наш гринфлаг из «Жить жизнь» Влад Ценёв официально перешел на темную сторону: в сериале «Холод» с Любовью Аксеновой сыграл абьюзера с садистскими наклонностями, криптокошельком с несметным состоянием и нарциссической, властной матерью (ради роли Лариса Гузеева обесцветила брови как на показе Saint Laurent!). Вдобавок в костюмной саге «История его служанки» Ценёв — бонвиван и бретёр, зависший между моральным долгом и быстрым доходом.

«Что за антагонистическая аура?» — подумали мы и раскрыли юнгианскую тень Влада в съемке для августовского номера Собака.ru. При помощи готического стритвира Siniy Vsadnik, геометрично-деконструктивистских костюмов «Мама разрешила» и оккультистских украшений от петербуржцев 139dec превратили Влада в новейшую реинкарнацию Патрика Бейтмана (круче, чем на показе Tom Ford Хайдера Акерманна, представившему на Неделе моды в Париже подиумный оммаж «Американскому психопату»!). Ну а затем Влад Ценев примерил парадный кейп Viva Vox и кутюрный трикорн Lia Gureeva (гуру модистики и любимая шляпница Вячеслава Зайцева!) — и мигом обернулся князем тьмы в купеческом нуаре. 

На Владе: жакет, рубашка, брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», кольцо «ЭТНО СТИЛЬ» (POISON DROP)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: жакет, рубашка, брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», кольцо «ЭТНО СТИЛЬ» (POISON DROP)

На Владе: кейп VIVA VOX, кольцо BLUE JAY (POISON DROP), брюки, ремень OFFRET, обувь PREMIATA (NO ONE)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: кейп VIVA VOX, кольцо BLUE JAY (POISON DROP), брюки, ремень OFFRET, обувь PREMIATA (NO ONE)

На Владе: кейп VIVA VOX
Фото: Соня Сивкова

На Владе: кейп VIVA VOX

На Владе: плащ OFFRET, майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, шарф № 21 (REHABSHOP)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: плащ OFFRET, майка «МАМА РАЗРЕШИЛА», брюки SINIY VSADNIK, шарф № 21 (REHABSHOP)

На Владе: жакет, рубашка, брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», кольцо «ЭТНО СТИЛЬ» (POISON DROP)
Фото: Соня Сивкова

На Владе: жакет, рубашка, брюки «МАМА РАЗРЕШИЛА», кольцо «ЭТНО СТИЛЬ» (POISON DROP)

Убеждены, эмпату Владу Ценёву под силу любые сценические трансформации: из гринфлага — в Даниила Муратова, из тренера по плаванию в «К себе нежно» —  в Антона Цапкова, из хореографа в «Пока небо смотрит» Романа Михайлова — в Патрика Бейтмана. И это актерская суперсила — заслуга мастера РГИСИ Арвида Михайловича Зеланда, у которого Ценёв учился в Петербурге. «Когда я только поступил в институт на Моховой, мои темперамент и характер проигрывали внешности. Но Арвид Михайлович смог раскачать меня». 

Влад Ценёв

Рассказывает в интервью Собака.ru об актерском ремесле и мастерстве перевоплощения

Я знаю свой потенциал и стараюсь раскрываться в каждой роли. Для меня актерство — про эксперименты. Странный грим? Давайте. Набрать вес? Я за. Научиться играть на скрипке? Погнали! Я равняюсь на Дэниела Дэй-Льюиса, Мэттью Макконахи, Хита Леджера и Кристиана Бэйла — они так преображались ради ролей, что их не узнать в кадре. Может, именно я стану тем человеком, который докажет: такое отношение к профессии бывает и в России. Изменю всё!

Материал из номера:
Август

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