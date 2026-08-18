Как звезда «Холода» и «Истории ее служанки» Влад Ценёв стал Патриком Бейтманом и юным Джонни Деппом в съемке Собака.ru?

Наш гринфлаг из «Жить жизнь» Влад Ценёв официально перешел на темную сторону: в сериале «Холод» с Любовью Аксеновой сыграл абьюзера с садистскими наклонностями, криптокошельком с несметным состоянием и нарциссической, властной матерью (ради роли Лариса Гузеева обесцветила брови как на показе Saint Laurent!). Вдобавок в костюмной саге «История его служанки» Ценёв — бонвиван и бретёр, зависший между моральным долгом и быстрым доходом.

«Что за антагонистическая аура?» — подумали мы и раскрыли юнгианскую тень Влада в съемке для августовского номера Собака.ru. При помощи готического стритвира Siniy Vsadnik, геометрично-деконструктивистских костюмов «Мама разрешила» и оккультистских украшений от петербуржцев 139dec превратили Влада в новейшую реинкарнацию Патрика Бейтмана (круче, чем на показе Tom Ford Хайдера Акерманна, представившему на Неделе моды в Париже подиумный оммаж «Американскому психопату»!). Ну а затем Влад Ценев примерил парадный кейп Viva Vox и кутюрный трикорн Lia Gureeva (гуру модистики и любимая шляпница Вячеслава Зайцева!) — и мигом обернулся князем тьмы в купеческом нуаре.