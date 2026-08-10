Голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2026 объявляется открытым!

Пора выбирать лучших! В голосовании принимают участие дизайнеры, прошедшие предварительный отбор: редакция вручную изучила все 407 поданных заявок (рекорд за всю историю!) и сформировала лонг-лист участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026. До открытого голосования и оценки экспертным жюри допущены 203 участника. В лонг-листе — студенты и выпускники Королевской академии изящных искусств в Антверпене, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Школы дизайна НИУ ВШЭ и Московского художественно-промышленного института, а также лауреаты международных конкурсов, участники недель моды и фэшн-таланты из Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов России.

Получился ультрасервисный фэшн-альманах главных талантов-ньюкамеров русской моды — убеждены, что именно с него начнутся будущие топ-коллаборации в индустрии (стилисты, фотографы, бренды и селебрити — ищите своих фаворитов!).