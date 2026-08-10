Голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2026 объявляется открытым!

Собака.ru начинает голосование за участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026! В этом году он проходит в восемнадцатый раз!
Пора выбирать лучших! В голосовании принимают участие дизайнеры, прошедшие предварительный отбор: редакция вручную изучила все 407 поданных заявок (рекорд за всю историю!) и сформировала лонг-лист участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026. До открытого голосования и оценки экспертным жюри допущены 203 участника. В лонг-листе — студенты и выпускники Королевской академии изящных искусств в Антверпене, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Школы дизайна НИУ ВШЭ и Московского художественно-промышленного института, а также лауреаты международных конкурсов, участники недель моды и фэшн-таланты из Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов России.
Получился ультрасервисный фэшн-альманах главных талантов-ньюкамеров русской моды — убеждены, что именно с него начнутся будущие топ-коллаборации в индустрии (стилисты, фотографы, бренды и селебрити — ищите своих фаворитов!).
Вика Чума в платье лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Романа Зимогорского на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2025 году. Фото: Дмитрий Многолет
В этом году у нас две номинации: «Одежда» и «Аксессуары». Голосовать можно и нужно один раз каждый день на странице конкурса до 20 августа 23:59 — уже 31 августа мы подведем итоги и объявим одного победителя путем открытого голосования. Еще девять финалистов выберет экспертный совет во главе с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской. Все они примут участие в показе с селебрити-моделями в Особняке Мясникова в начале октября.
Лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2023 Ксения Кудряшова в тотал-луке BITTE_RUHE для премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026. Фото: Артем Торопов
Участники «Новые имена в моде» — 2026 не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Подозреваемые в накрутке будут исключены из конкурсной борьбы без дополнительных объяснений.
Проголосуйте по ссылке прямо сейчас — пора выбирать лучших!
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
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