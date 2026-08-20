Восторг! Посткутюрье Мария Белик создала сразу 9 (!) платьев для фильма «Жертва обстоятельств» Романа Гавраса

Новая победа петербургского бренда Belik — кутюрье Мария Белик создала сразу 9 (!) платьев для фильма «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой (комедийный боевик-блокбастер об экоактивизме и филантропии!).
Мария Белик в съемке Собака.ru, март 2023 года. Фото: Данил Головкин
Восторг! Петербургская кутюрье Мария Белик заходит на поле кинокутюра — по личной просьбе режиссера Романа Гавраса создала образы для фильма «Жертва обстоятельств». Всего за месяц (шок!) отшила 9 платьев, пять из которых стали копиями одного и того же наряда (для разных дублей), а затем отправила образы на съемочную площадку в Грецию.
Мария Белик
Рассказывает о работе над костюмами для «Жерты обстоятельств»
Я много лет восхищалась работами Романа Гавраса. Еще в 2010 году, накануне показа моей дебютной дипломной коллекции «Нефть», я увидела его клип на песню Stress группы Justice и в последний момент решила заменить музыку показа именно на этот трек.
Мы с Романом познакомили еще до начала производства фильма: когда стартовали съемки «Жертвы обстоятельств», он сам предложил мне придумать кутюрные образы для эпизода благотворительного гала. Особенно сложной оказалась работа над образом героини Мириам Силверман: для кровавой сцены понадобилось пять абсолютно одинаковых копий — на все пять дублей, если предыдущие будут испорчены. Мы повторили каждую ручную драпировку с точностью до миллиметра, чтобы в кадре платья выглядели идентично.
Кадр из фильма «Жертва обстоятельств»
Все платья для «Жертвы обстоятельств» созданы по мотивам архивов Belik — трех нарядов из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» (в референсах — мраморная вуаль и корпус произведений Франсиско Гойи!) и двух из весенне-летней коллекции 2022 года.
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