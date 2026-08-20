Восторг! Посткутюрье Мария Белик создала сразу 9 (!) платьев для фильма «Жертва обстоятельств» Романа Гавраса

Рассказывает о работе над костюмами для «Жерты обстоятельств»

Я много лет восхищалась работами Романа Гавраса. Еще в 2010 году, накануне показа моей дебютной дипломной коллекции «Нефть», я увидела его клип на песню Stress группы Justice и в последний момент решила заменить музыку показа именно на этот трек.

Мы с Романом познакомили еще до начала производства фильма: когда стартовали съемки «Жертвы обстоятельств», он сам предложил мне придумать кутюрные образы для эпизода благотворительного гала. Особенно сложной оказалась работа над образом героини Мириам Силверман: для кровавой сцены понадобилось пять абсолютно одинаковых копий — на все пять дублей, если предыдущие будут испорчены. Мы повторили каждую ручную драпировку с точностью до миллиметра, чтобы в кадре платья выглядели идентично.