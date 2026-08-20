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Восторг! Посткутюрье Мария Белик создала сразу 9 (!) платьев для фильма «Жертва обстоятельств» Романа Гавраса

Новая победа петербургского бренда Belik — кутюрье Мария Белик создала сразу 9 (!) платьев для фильма «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой (комедийный боевик-блокбастер об экоактивизме и филантропии!). 

Мария Белик в съемке Собака.ru, март 2023 года. Фото: Данил Головкин
Архив Собака.ru

Мария Белик в съемке Собака.ru, март 2023 года. Фото: Данил Головкин

Восторг! Петербургская кутюрье Мария Белик заходит на поле кинокутюра — по личной просьбе режиссера Романа Гавраса создала образы для фильма «Жертва обстоятельств». Всего за месяц (шок!) отшила 9 платьев, пять из которых стали копиями одного и того же наряда (для разных дублей), а затем отправила образы на съемочную площадку в Грецию.

Мария Белик

Рассказывает о работе над костюмами для «Жерты обстоятельств»

Я много лет восхищалась работами Романа Гавраса. Еще в 2010 году, накануне показа моей дебютной дипломной коллекции «Нефть», я увидела его клип на песню Stress группы Justice и в последний момент решила заменить музыку показа именно на этот трек.

Мы с Романом познакомили еще до начала производства фильма: когда стартовали съемки «Жертвы обстоятельств», он сам предложил мне придумать кутюрные образы для эпизода благотворительного гала. Особенно сложной оказалась работа над образом героини Мириам Силверман: для кровавой сцены понадобилось пять абсолютно одинаковых копий — на все пять дублей, если предыдущие будут испорчены. Мы повторили каждую ручную драпировку с точностью до миллиметра, чтобы в кадре платья выглядели идентично.

Кадр из фильма «Жертва обстоятельств»
Iconoclast, Film4, Gucci Productions, Head Gear Films, Heretic, 2026

Кадр из фильма «Жертва обстоятельств» 

Все платья для «Жертвы обстоятельств» созданы по мотивам архивов Belik — трех нарядов из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» (в референсах — мраморная вуаль и корпус произведений Франсиско Гойи!) и двух из весенне-летней коллекции 2022 года.

Образ из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» Belik
Фото предоставлено Собака.ru Марией Белик

Образ из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» Belik

Образ из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» Belik
Фото предоставлено Собака.ru Марией Белик

Образ из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» Belik

Образ из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» Belik
Фото предоставлено Собака.ru Марией Белик

Образ из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» Belik

Образ из весенне-летней коллекции Belik 2022 года
Фото предоставлено Собака.ru Марией Белик

Образ из весенне-летней коллекции Belik 2022 года

Образ из весенне-летней коллекции Belik 2022 года
Фото предоставлено Собака.ru Марией Белик

Образ из весенне-летней коллекции Belik 2022 года

Люди:
Мария Белик

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