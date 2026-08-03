Завершаем прием заявок на конкурс «Новые имена в моде» — 2026!

Собака.ru завершает прием заявок на участие в конкурсе «Новые имена в моде» — 2026: дедлайн — 3 августа 23:59! В этом году он проходит в восемнадцатый раз!
Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!
Кутюрье Кирилл Раневский с селебрити-моделью Юлией Матвиенко на фэшн-шоу лауреатов конкурса «Новые имена в моде» — 2025
Какие есть номинации?
Вы можете отправить заявки по двум номинациям: «Одежда» и «Аксессуары».
Как принять участие?
Загрузите (до 3 августа 23:59!) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа, а 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
До 7 августа все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Прима Мария Абашова в тотал-луке Анны Ветер на фэшн-шоу лауреатов конкурса «Новые имена в моде» — 2025
Что получат победители?
Все победители получают возможность участия в большом финальном показе, моделями на котором станут (кроме профессионалов!) звезды и друзья Собака.ru, а первые ряды займут ведущие эксперты индустрии. Помимо этого победители получают всестороннюю информационную поддержку и специальные призы от экспертного жюри конкурса — съемки, стажировки и пиар.
Важно!
Мы приглашаем к участию дизайнеров одежды и аксессуаров — вы можете быть из любого города, любого возраста и образования, главное — наличие собственной коллекции одежды и возраст бренда не более 3-х лет
- Мы не принимаем эскизы и рисунки. Размер одной фотографии не должен превышать 1 МБ, фотографий коллекции должно быть не меньше восьми и не больше двадцати
- К заявке необходимо приложить описание с названиями бренда и коллекции, годом основания, мудбордом, парой слов о дизайнере и адресом электронной почты (все вместе объемом до 500 знаков с пробелами).
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
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