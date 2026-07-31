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Александра Ребенок — героиня сразу двух обложек августовского номера Собака.ru!

Актриса Александра Ребенок влетает в тотальную суперпозицию! Она одновременно существует в полярных художественных мирах и взламывает линейные театральные и киноперспективы. Ребенок отменила понятие амплуа и изобрела антикастинг. В нулевых ее лицо не укладывалось ни в один из двух женских типажей — голубая героиня и харáктерная актриса. У Александры оказалась другая амплитуда: физичка в «Школе» Германики, Ставрогин из «Бесов» Достоевского. Ребенок умеет и в кросс-дрессинг, и в не-игру, и в московский постплощадной театр, и в петербургский вертикальный.

ВАЖНО! В дуэте с приложением Ozon Селект (только оригинальные бренды! только неповторимые подлинники!) исследовали стиль Александры Ребенок: вывели психологический портрет из ее манеры одеваться, закрыли фэшн-гештальты и получили методичку о выборе вещей как лакановской практике!

На Александре: платье YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS, браслет YAHONT (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS, браслет YAHONT (все  — OZON СЕЛЕКТ

Москва-Петербург — ее внутренний кольцевой маршрут: Александра Ребенок проживает континуумы городов как роли и нейропрактики. Главная богомоловская актриса прямо сейчас (от «Содержанок» до «Карамазовых») предприняла сентиментальное путешествие из Москвы в Петербург в душевной компании Собака.ru, чтобы сонастроиться с реками и потоками, сорвать маски и бросить вызов Товстоногову.

Петербург

На Александре: шапка DREAMWHITE, топ MANGO, юбка TOTEME, туфли LUBELLO FIRENZE (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: шапка DREAMWHITE, топ MANGO, юбка TOTEME, туфли LUBELLO FIRENZE (все — OZON СЕЛЕКТ)

 

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS, браслет YAHONT (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS, браслет YAHONT (все — OZON СЕЛЕКТ

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS, браслет YAHONT (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS, браслет YAHONT (все — OZON СЕЛЕКТ

На Александре: плащ ANNA PEKUN, блуза LA SELVA, ремень VITTORIA VICCI, серьги DANIELE RICCARDI (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: плащ ANNA PEKUN, блуза LA SELVA, ремень VITTORIA VICCI, серьги DANIELE RICCARDI (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: плащ ANNA PEKUN, блуза LA SELVA, ремень VITTORIA VICCI (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: плащ ANNA PEKUN, блуза LA SELVA, ремень VITTORIA VICCI (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS (OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье MAISON DAVID PARIS (OZON СЕЛЕКТ) 

Александра Ребенок путешествует между мирами на квантовых скоростях: в Петербурге обернулась дивой готического нуара при помощи сверкающего кроко-плаща Anna Pekun и дарк-халтера Maison David Paris, а в Москве выдала олимпийский мастер-класс по ультрафеминному спортшику, нарушив законы телесной термодинамики в алом корсете You Wanna и хищных слингбэках Le Silla.

Москва

На Александре: топ YOU WANNA, перчатки MICHEL KATANA (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: топ YOU WANNA, перчатки MICHEL KATANA (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: платье YOU WANNA, босоножки MAISON DAVID PARIS, надетые с латексными чулками (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье YOU WANNA, босоножки MAISON DAVID PARIS, надетые с латексными чулками (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: топ YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: топ YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: платье YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: блуза MANGO, юбка VOLENTO, туфли TENDANCE (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: блуза MANGO, юбка VOLENTO, туфли TENDANCE (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: топ YOU WANNA, юбка PARVENU, туфли LE SILLA, перчатки MICHEL KATANA (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: топ YOU WANNA, юбка PARVENU, туфли LE SILLA, перчатки MICHEL KATANA (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: блуза MANGO, юбка VOLENTO, (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: блуза MANGO, юбка VOLENTO, (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: платье YOU WANNA, босоножки MAISON DAVID PARIS, надетые с латексными чулками (все — OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: платье YOU WANNA, босоножки MAISON DAVID PARIS, надетые с латексными чулками (все — OZON СЕЛЕКТ)

На Александре: топ YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)
Фото: Соня Сивкова

На Александре: топ YOU WANNA (OZON СЕЛЕКТ)

Александра Ребенок

Рассказывает в каверстори Собака.ru о любви к Yves Saint Laurent, мамином экспериментальном ателье и цветах

Мне интересен мир моды как выражение себя, я слежу за мировыми изданиями, стилистами, моделями. Я окончила художественную школу, поэтому у меня есть свое видение. Но болезни, когда старательно подбираешь все до последнего гольфика, у меня нет. В избыточном стремлении сделать все идеально мне тоже видится невроз. Если только ты не фэшн-деятель, для которого каждый выход — это работа и высказывание. А в обычной жизни — пусть растут все цветы. Мне просто нравится одежда.

Моя мама была дизайнером одежды. В конце 1970-х — 1980-х годах у нее было свое экспериментальное ателье. Основным направлением был кастом: люди приносили типовые костюмы и платья, а мама с коллегами придумывала из них совершенно новые, уникальные модели. Поэтому все детство я ходила в сшитых ею эксклюзивных платьях. От родителей мне достался этот вирус избирательности — хочется, чтобы вещь была только у меня, не хочу как у всех. Люблю миксовать, тот же Ozon Селект дает такую возможность: можно найти вещи хоть моих любимых Comme des Garçons, хоть Yves Saint Laurent — смешать, не взбалтывать. Из российских брендов люблю LN Family и бренд Yana Яны Расковаловой.

Полное интервью Александры Ребенок читайте в августовском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru!

Текст: Юлия Машнич

Фото: Соня Сивкова

Главный редактор: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Стиль: Ангелина Лешина

Визаж: Дарья Шапошникова

Волосы: Алиса Барретт

Сет-дизайн: Алия Самохина

Постановщики: Кирилл Герасимов, Виталий Егупов

Свет: Валентин Панков

Ассистент стилиста: Сусанна Киракосян

Ассистент продюсера: Михаил Пелишенко

Ретушь: Анастасия Суворова

Люди:
Александра Ребенок

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