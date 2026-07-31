Александра Ребенок — героиня сразу двух обложек августовского номера Собака.ru!

Рассказывает в каверстори Собака.ru о любви к Yves Saint Laurent, мамином экспериментальном ателье и цветах

Мне интересен мир моды как выражение себя, я слежу за мировыми изданиями, стилистами, моделями. Я окончила художественную школу, поэтому у меня есть свое видение. Но болезни, когда старательно подбираешь все до последнего гольфика, у меня нет. В избыточном стремлении сделать все идеально мне тоже видится невроз. Если только ты не фэшн-деятель, для которого каждый выход — это работа и высказывание. А в обычной жизни — пусть растут все цветы. Мне просто нравится одежда.

Моя мама была дизайнером одежды. В конце 1970-х — 1980-х годах у нее было свое экспериментальное ателье. Основным направлением был кастом: люди приносили типовые костюмы и платья, а мама с коллегами придумывала из них совершенно новые, уникальные модели. Поэтому все детство я ходила в сшитых ею эксклюзивных платьях. От родителей мне достался этот вирус избирательности — хочется, чтобы вещь была только у меня, не хочу как у всех. Люблю миксовать, тот же Ozon Селект дает такую возможность: можно найти вещи хоть моих любимых Comme des Garçons, хоть Yves Saint Laurent — смешать, не взбалтывать. Из российских брендов люблю LN Family и бренд Yana Яны Расковаловой.