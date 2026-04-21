Мэрил Стрип, Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Леди Гага: как прошла премьера «Дьявол носит Prada 2»

Важно! Мировая премьера сиквела — 1 мая 2026 года. Мэрил Стрип вернется к роли Миранды Пристли, а Энн Хэтэуэй снова увидим в аплуа Андреа Сакс. По сюжету героини встречаются в новых обстоятельствах: карьера Миранды находится в упадке (вместе со всем печатным глянцем), и журнал Runway отчаянно нуждается в рекламных деньгах модного конгломерата, где ее бывшая ассистентка Эмили (как и прежде, играет Эмили Блант!) занимает высокий руководящий пост.