Мэрил Стрип, Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Леди Гага: как прошла премьера «Дьявол носит Prada 2»

Strike the pose! Этой ночью в Нью-Йорке отгремела премьера продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada» — томимся в ожидании мирового релиза и выставляем 6.0 black tie лукам эпической редакции Podium (спойлер: на самом деле red tie!).
На красной дорожке — супергерои сиквела (и эпического промотура): Мэрил Стрип aka Миранда Пристли в красном платье-кейпе Givenchy, матриарх Vogue Анна Винтур в Prada (Prada for «The Devil Wears Prada»? Groundbreaking!), Энн Хэтэуэй в Louis Vuitton, Эмили Блант в Schiaparelli и Стэнли Туччи (маскот журнала Podium!) в эсквайр-смокинге Giorgio Armani. Ну а за готик-драму отвечает Леди Гага (в макабрическом корсетном бодиконе!), которая вместе c Doechii саундтрек «Runway» — прозвучит в финальных титрах фильма!
Важно! Мировая премьера сиквела — 1 мая 2026 года. Мэрил Стрип вернется к роли Миранды Пристли, а Энн Хэтэуэй снова увидим в аплуа Андреа Сакс. По сюжету героини встречаются в новых обстоятельствах: карьера Миранды находится в упадке (вместе со всем печатным глянцем), и журнал Runway отчаянно нуждается в рекламных деньгах модного конгломерата, где ее бывшая ассистентка Эмили (как и прежде, играет Эмили Блант!) занимает высокий руководящий пост.
