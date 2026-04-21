Мэрил Стрип, Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Леди Гага: как прошла премьера «Дьявол носит Prada 2»

Strike the pose! Этой ночью в Нью-Йорке отгремела премьера продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada» — томимся в ожидании мирового релиза и выставляем 6.0 black tie лукам эпической редакции Podium (спойлер: на самом деле red tie!).

Мэрил Стрип в Givenchy

Анна Винтур в Prada

Эмили Блант в Schiaparelli

Стэнли Туччи в Giorgio Armani

Энн Хэтэуэй в Louis Vuitton

Леди Гага в архивном Saint Laurent FW'16

На красной дорожке — супергерои сиквела (и эпического промотура): Мэрил Стрип aka Миранда Пристли в красном платье-кейпе Givenchy, матриарх Vogue Анна Винтур в Prada (Prada for «The Devil Wears Prada»? Groundbreaking!), Энн Хэтэуэй в Louis Vuitton, Эмили Блант в Schiaparelli и Стэнли Туччи (маскот журнала Podium!) в эсквайр-смокинге Giorgio Armani. Ну а за готик-драму отвечает Леди Гага (в макабрическом корсетном бодиконе!), которая вместе c Doechii саундтрек «Runway» — прозвучит в финальных титрах фильма!

Винни Харлоу в Stephane Rolland

Хайди Клум

Джон Батист

Симон Эшли в Prada

Полин Шаламе

Коко Роша

Эшли Грэм в Miss Claire Sullivan и украшениях Isabel Delgado

Сиара в Romeo Hunte

Люси Лью в Georges Hobeika

Леандра Медин

Мэделин Петш в Georges Hobeika

Важно! Мировая премьера сиквела — 1 мая 2026 года. Мэрил Стрип вернется к роли Миранды Пристли, а Энн Хэтэуэй снова увидим в аплуа Андреа Сакс. По сюжету героини встречаются в новых обстоятельствах: карьера Миранды находится в упадке (вместе со всем печатным глянцем), и журнал Runway отчаянно нуждается в рекламных деньгах модного конгломерата, где ее бывшая ассистентка Эмили (как и прежде, играет Эмили Блант!) занимает высокий руководящий пост.

