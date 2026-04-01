Лучший бомбардир «Зенита» всех времен и спецпредставитель губернатора Петербурга по спорту — вспоминает любимое футбольное поле

Нет родного для меня домашнего стадиона «Зенита» на Аптекарском проспекте. Там сейчас ЖК. Печально, что я не могу показать детям, где начинал играть за «Зенит».

Молодые игроки недовольны неровным травяным полем, а для нас было за счастье, когда хотя бы на угловом проросли зеленые кусочки. Сейчас многие футболисты до 17 лет играют только на искусственных полях. Переход на натуральный газон дается им непросто. Мы же играли на «гарюхе», досках, снегу, земле, траве, искусственном. У нас был большой опыт.