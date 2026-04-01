Сто лет — две обложки! К премьере фильма и сериала «“Зенит” навсегда» (по случаю юбилея любимого футбольного клуба всего Петербурга!) редакция Собака.ru выпускает два суперколлекционных бэнгера: «Семак и его команда» и «Да, это Кержаковы».
В апрельском номере редакция Собака.ru (в компании журналиста и неистового болельщика Рината Умярова!) провела масштабное исследование любимой футбольной команды и выяснила, что такое современный «Зенит». Мы узнали, как защитник и капитан команды Дуглас Сантос попал в сборную Бразилии прямиком с «Газпром Арены», за что колумбиец Вильмар Барриос полюбил русскую баньку-парилку и как звучит духовный манифест самого титулованного тренера в истории клуба Сергея Семака.
Сергей Семак
Самый титулованный тренер в истории «Зенита» — объясняет, как футбольный клуб стал культовым
Много думал об этом и пришел к выводу — тот сильный и несломленный дух, что есть у жителей Ленинграда-Петербурга, особенно у переживших блокаду, объединяет их со спортивным духом профессиональных спортсменов. Горожане нашли родственную в этом смысле душу в виде клуба «Зенит». Он делает весь город одной командой.
Дуглас Сантос
Капитан команды и защитник «Зенита» — рассказывает, как попал в 2026 году в состав сборной Бразилии на Чемпионат мира
Когда я переходил в «Зенит», я четко понимал: чтобы вернуться в сборную Бразилии, нужно выкладываться на максимум в России: в каждом матче и на каждой тренировке. Я не считал это фантастикой — просто ставил цель и шел к ней шаг за шагом. Каждый день работал над собой, старался играть как можно лучше за «Зенит». И вот мечта сбывается — это невероятно мотивирует и подтверждает, что упорство и труд действительно дают результат.
Александр Кержаков
Лучший бомбардир «Зенита» всех времен и спецпредставитель губернатора Петербурга по спорту — вспоминает любимое футбольное поле
Нет родного для меня домашнего стадиона «Зенита» на Аптекарском проспекте. Там сейчас ЖК. Печально, что я не могу показать детям, где начинал играть за «Зенит».
Молодые игроки недовольны неровным травяным полем, а для нас было за счастье, когда хотя бы на угловом проросли зеленые кусочки. Сейчас многие футболисты до 17 лет играют только на искусственных полях. Переход на натуральный газон дается им непросто. Мы же играли на «гарюхе», досках, снегу, земле, траве, искусственном. У нас был большой опыт.
Михаил Кержаков
Вратарь «Зенита», главный старожил команды и хранитель традиций петербургского футбола — готовится завершить карьеру по итогам этого сезона
Главную я исполнил не в «Зените», а в 2010 году во Владикавказе, когда дебютировал в Премьер-лиге за «Аланию» — это была победа 0 : 1 на выезде. Помню момент, когда узнал, что играю, — абсолютно никакого мандража. Спокойно уснул и проснулся с ощущением праздника. Стоял в проходе, ведущем на поле, и понимал: сделаю шаг — и мечта сбудется.
А после уже стал ставить какие-то цели и задачи. Но нельзя назвать их мечтой. Ощущения от дебюта так и остались самыми яркими. С опытом (а мне уже 39) я понял — важнее путь и то, что с тобой на нем происходит. Люди, отношения, эмоции. Титулы имеют значение, но путь важнее. Эмоции — самое главное.
Андрей Мостовой
Полузащитник «Зенита» и Сборной России — манифестирует суперважность психологического состояния для футболиста:
Психологическое состояние важнее физического на сто процентов. Раньше обращаться к психологам считалось зазорным, а теперь совсем нет. Я пробовал, но мне не зашло: разговаривал как со стенкой, не чувствовал понимания. Но тему считаю нормальной — просто надо найти своего специалиста.
Вильмар Барриос
Опорный полузащитник «Зенита» — говорит о мощи русской баньки-парилки
Одно из лучших мест на земле, хаха! Обожаю эту традицию. С профессиональной точки зрения, это отличное средство для восстановления после нагрузок. С человеческой — много приятных ощущений: после бани будто заново рождаешься. Так что я большой фанат бани, это правда.
На Сергее: куртка MVST
На Андрее: лонгслив MERÉ (ДЛТ)
На Михаиле: бомбер MVST
На Вильмаре: плащ ISABEL BENENATO, кеды DRIES VAN NOTEN
На Александре: куртка, брюки, джемпер MVST, кеды RICK OWENS (ДЛТ)
На Михаиле: бомбер, брюки, рубашка MVST, кеды AXEL ARIGATO (ДЛТ)
Наметили главные спойлеры (с таймкодами!) к полнометражному доку о клубе на Premier и Rutube (ждем в формате сериала уже в апреле!): это 500 часов архивных материалов, интервью полусотни легенд спорта, действующих игроков, бывших и нынешних руководителей клуба. А еще поговорили о любви с культовыми болельщиками (почетными петербуржцами!): историком Львом Лурье, музыкантом Александром Розенбаумом и фронтменом The Hatters Юрием Музыченко (спойлер: любят «Зенит» больше побед — еще как минимум сто лет).
Лев Лурье
Историк, краевед, писатель, преподаватель и экскурсовод
«Зенит» — один из главных символов Ленинграда-Петербурга. В Европе почти нет городов, где одна команда так сильно влияет на местную патриотическую гордость, разве что «Барселона». Москву представляют три больших клуба, и любовь болельщиков делится. А в пятимиллионном Петербурге переживают только за «Зенит». История клуба — не только про матчи и кубки, но и про людей на трибунах. У нас лучший город, лучшие болельщики и лучшая команда.
Александр Розенбаум
Музыкант, поэт, композитор, врач
Я стал свидетелем первого чемпионства «Зенита» в 1984-м — те ребята бились за двор, за город, за своих жен, за своих возлюбленных, за свое ЛОМО. И за всех за нас, за ленинградцев. За город славы трудовой. Сейчас мы на игре так же порвем жилы, глотки и все остальное. Но то был футбол Советского Союза и уникальный «Зенит» Садырина. Этот великий тренер по-настоящему объединил коллектив: команда была отменная, я таких больше не встречал. Павел Федорович как-то пригласил меня на базу, познакомил со всеми игроками, мы как-то сразу потянулись друг к другу, и, поскольку я доктор скорой помощи и хороший психотерапевт, у нас очень быстро сложилась крепкая дружба.
Полные интервью супергероев «Зенита», все спойлеры к фильму «"Зенит" навсегда» и кричалки любви от заслуженных петербуржцев читайте в апрельском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Фото: Валентин Блох
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Семен Уткин, Kara
Визаж: Регина Садыкова
Волосы: Кирилл Брюховецкий
Ассистенты стилиста: Наталья Мезенцева, Татьяна Евсеенкова
Ассистент продюсера: Алена Чиркова
Свет: Александр Огурцов, Василий Кабайлов, Михаил Шеламагин Skypoint
Ретушь: Анастасия Суворова
Комментарии (0)