Идеолог фэшн-салона оправ Optics Gallery Юлия Воронова — о лучших очках на весну, сумках-ракушках Chloé и врубелевских клатчах-лебедях Simone Rocha

Локалы говорят! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с худруком петербургского фэшн-салона оправ Optics Gallery Юлией Вороновой — главной Chloé и Valentino-girl города, которая вместе с дочерью Станиславой Токаревой учит мастерски носить кружевные панталоны, гротескные платья-банты и врубелевские клатчи-лебедушки. Обсудили оптические тренды (спойлер: и их иллюзии!) на весну 2026 года, сделали книксен Джонатану Андерсону в Dior и раздали образцовый бохо-шик.
Юлия Воронова в плаще оттенка сливочного масла и с акцентным мейком (розовая помада — важнейший тренд!) на парижском показе Chloé осень-зима 2026
Юлия Воронова вместе с дочерью Станиславой Токаревой на шоу Christian Dior Джонатана Андерсона в Париже
Для шоу ЦУМа Юлия выбрала тотал-лук Valentino (с готической вуалью, flowercore-сапогами и dogue-ридикюлем!)
Влюблены в платье-бант Simone Rocha из коллекции Юлии, в котором она появилась на показе Ruban
Для шоу Rowen Rose Юлия дополнила плиссированный костюм бренда культовым клатчем-яйцом Simone Rocha
Юлия учит сочетать кружевные панталоны с туфлями-мыльницами — само собой, все от Chloé
Match made in heaven: золотистые босоножки Valentino + перламутровая блуза-чешуя Mesh & Flesh
На открытии московского бутика Planta Rosa на Большой Никитской Юлия появилась в биколорном жакете Chanel, дениме Alaïa, остроносых лодочках Balenciaga — и все с лебединым клатчем-павой Simone Rocha
Юлия показывает, как можно круто носить остромодный мех: дополняет пушистую пелерину Mulier сумкой Chloé с акцентным fur-обвесом и лакированными перчатками (шик!)
Юлия, какие хорошие новости?
Недавно с дочерью Станиславой вернулись из Парижа с Недели моды, где побывали на шоу Christian Dior и Chloé. Это мой первый показ Christian Dior эры Джонатана Андерсона, чье творчество невероятно люблю и ценю — максимально очарована коллекцией, увиденной в саду Тюильри. Модный дом Chloé тоже живет свою лучшую жизнь, за что благодарю нового креативного директора Чемену Камали. Уже по традиции на шоу Chloé макияж мне делала королева мейка Фариза Родригез. Аутфиты со Станиславой выбирали сами из новой коллекции накануне шоу, что всегда вдвойне ответственно.
Какие мастхэвы весны привезут в Optics Gallery?
В ближайшее время ждем коллекцию Valentino и подиумный Céline. А так все стабильно: новинки Cartier, Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta и Saint Laurent уже поступают в Optics Gallery.
Какие вещи нам срочно нужны этой весной — и мы не только про очки!
Солнечные oversize-оправы Saint Laurent, очки с цветными линзами Céline, а еще плащи Chloé и кейпы Dior (вместе с туфлями-лодочками от Джонатана на деликатном каблуке) — только экстравагантность и романтизм. При этом я не совсем понимаю всеобщий ажиотаж по поводу выхода новой коллекции Chanel Матье Блази.
Любимые стайлинг-трюки?
В любой непонятной ситуации делаю smoky eyes и надеваю самые красивые серьги. В этом сезоне — клипсы Chloé.
В 2025 году на шоу Чемены Камали в Париже Юлия замэтчила очки с жакетом в оттенке сливочного масла (цвет весны!), пудровыми блумерсами, светлыми капроновыми колготками (тренд!), босоножками на танкетке, а главное — с мермейдкорной сумкой-ракушкой Chloé (коллекционный лот!)
«До последнего дня не знала, в каком образе буду на фэшн-шоу (а я контрол-фрик, так что было волнительно) — но в итоге случился тотал-мэтч с луком, получившимся по-весеннему лёгким. Особая любовь — лимитированная сумочка-ракушка с парижского шоу Chloé SS'25. Их всего 15 в мире»
На шоу супербренда Ushatava в московском музее совриска Garage Юлия появилась в ультрамариновом платье-кейпе, гротескных сапогах и сверхукороченных перчатках (мастхэв от идеолога бренда Нино Шаматава!), а в эндшпиле дополнила образ готическим тоутом Balenciaga
Суперсила лука Юлии на шоу Ruban в рамках только что отгремевшей Московской недели моды — вечнозеленая тиара Simone Rocha и ридикюль Valentino
Юлия в платье из фэшн-хранилищ Лидии Метельской Meowshka Archive и с сумкой-павой Simone Rocha
Образцовый black tie лук от Юлии на вечере «RS 1912 Русские самоцветы»: сетчатое платье Say No More выступает в комбо с боди Walk of Shame, сумкой-уткой Simone Rocha, туфлями и серьгами Balenciaga
Юлия Воронова с дочерью Станиславой Токаревой накануне парижского шоу Chloé
Это комбо: кружевные панталоны Chloé + кардиган-рюша Valentino + flowercore-очки Loewe + сверкающая металлик-сумка Chanel
Юлия Воронова восхитительно носит как фантазийные бохо-айтемы Chloé и Valentino, так и стейтмент-шик — например, точеное пальто Autentiments
Лучший русский бренд?
В России для меня это всегда Kalmanovich Юлии Калманович с кружевными платьями и цветочными кейпами. На every day люблю экстравагантных Walk of Shame Андрея Артемова (в личных хитах — сверкающая серебристая юбка) и Planta Rosa Евгении Павлин.
А кто в топе из мировых тузов фэшн-индустрии?
Из мировых: Chloé, Valentino, Dior и Céline, чьи шоу на последних неделях моды были самыми фейеричными, цельными и уникальными.
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Белая шуба с чёрным поясом-бантом с последнего шоу Valentino в Риме. В сочетании с чёрной вуалью — это просто космос.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Женские портреты владимирской художницы Люси Соловьёвой (LU).
На праздничном вечере ALROSA Diamonds в «Астории» Юлия замиксовала белоснежное боди и сверкающую it-юбку Walk of Shame с металлик-сетом из клатча в стразах и гранд-серег Valentino
Как создать образцовый пудровый лук? Правильно, при помощи бомбера Chloé, балеток Simone Rocha и полупрозрачной юбки Love Republic
Юлия раздает тропический фэшн-шик в кружевном платье Kalmanovich
Белоснежная шуба Sencellerie — и вы сразу на фэшн-постаменте
Юлия Воронова носит канареечную сумку Chanel c пастельно-зеленым лонгсливом Blumarine и полупрозрачными алладинами belle you
Flowercore — тоже вариант, особенно в виде пасторального джемпера Simone Rocha, который Юлия советует комбинировать вместе с барби-сумкой Valentino, серьгами-розами Y/Project и пушистыми свиферами Disney x Zara
Комментарии (0)