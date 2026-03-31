Идеолог фэшн-салона оправ Optics Gallery Юлия Воронова — о лучших очках на весну, сумках-ракушках Chloé и врубелевских клатчах-лебедях Simone Rocha

Юлия, какие хорошие новости?

Недавно с дочерью Станиславой вернулись из Парижа с Недели моды, где побывали на шоу Christian Dior и Chloé. Это мой первый показ Christian Dior эры Джонатана Андерсона, чье творчество невероятно люблю и ценю — максимально очарована коллекцией, увиденной в саду Тюильри. Модный дом Chloé тоже живет свою лучшую жизнь, за что благодарю нового креативного директора Чемену Камали. Уже по традиции на шоу Chloé макияж мне делала королева мейка Фариза Родригез. Аутфиты со Станиславой выбирали сами из новой коллекции накануне шоу, что всегда вдвойне ответственно.

Какие мастхэвы весны привезут в Optics Gallery?

В ближайшее время ждем коллекцию Valentino и подиумный Céline. А так все стабильно: новинки Cartier, Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta и Saint Laurent уже поступают в Optics Gallery.

Какие вещи нам срочно нужны этой весной — и мы не только про очки!

Солнечные oversize-оправы Saint Laurent, очки с цветными линзами Céline, а еще плащи Chloé и кейпы Dior (вместе с туфлями-лодочками от Джонатана на деликатном каблуке) — только экстравагантность и романтизм. При этом я не совсем понимаю всеобщий ажиотаж по поводу выхода новой коллекции Chanel Матье Блази.

Любимые стайлинг-трюки?

В любой непонятной ситуации делаю smoky eyes и надеваю самые красивые серьги. В этом сезоне — клипсы Chloé.