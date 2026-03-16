Ким Кардашьян, Белла Хадид, Сара Полсон и Коннор Сторри: лучшие образы Vanity Fair Oscar Party 2026

На Черно-белый бал Трумена Капоте афтерпати «Оскара» журнала Vanity Fair слетелись главные селебрити-лебедушки. На светлой стороне — Белла Хадид в сете из кремового атласа Prada, Сара Полсон в костюме с пышной юбкой и кардиганом Matières Fécales и звезда «Битвы за битвой» Теяна Тейлор в белоснежном макси с открытой спиной Chanel. А на темной — Ева Виктор в платье с натуралистичным бюстье Loewe, улыбающаяся глазами Аня Тейлор-Джой в кокеткорном Christian Dior и триумфатор вечера Джесси Бакли (хвастается статуэткой за лучшую женскую роль в фильме «Хамнет»!) в фэшн-мишуре Chanel. Колористический нейтралитет сохранили Трейси Эллис Росс в миди со драпированной юбкой и фижмами Marine Serre, Джулия Фокс в архитектурном Victor&Rolf и наши инь и янь — Кайли Дженнер в пернатом McQueen и Тимоти Шаламе.