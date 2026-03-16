Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Ким Кардашьян, Белла Хадид, Сара Полсон и Коннор Сторри: лучшие образы Vanity Fair Oscar Party 2026

В Лос-Анджелесе отгремела афтерпати церемонии вручения премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair и глобальным редакционным директором Марком Гуидуччи. Разглядываем лучшие выходы жемчужной ковровой дорожки в Los Angeles County Museum of Art — от Ким Кардашьян в золотистом Gucci by Demna до Дуа Липы в подиумном Schiaparelli и звездочки «Марти Великолепного» Одессы Эзайон в дичайшем Harris Reed (встретились как-то леопард, зебра и танцовщица фламенко!). 

Ким Кардашьян в Gucci

Одесса Эзайон в Harris Reed

Джесси Бакли в Сhanel

Сара Полсон в Matières Fécales

Белла Хадид в Prada

Коннор Сторри в Saint Laurent

Аня Тейлор-Джой в Christian Dior

Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм

Рита Ора в Tamara Ralph

Кайли Дженнер в McQueen и Тимоти Шаламе

Миа Гот в Christian Dior

На Черно-белый бал Трумена Капоте афтерпати «Оскара» журнала Vanity Fair слетелись главные селебрити-лебедушки. На светлой стороне — Белла Хадид в сете из кремового атласа Prada, Сара Полсон в костюме с пышной юбкой и кардиганом  Matières Fécales и звезда «Битвы за битвой» Теяна Тейлор в белоснежном макси с открытой спиной Chanel. А на темной — Ева Виктор в платье с натуралистичным бюстье Loewe, улыбающаяся глазами Аня Тейлор-Джой в кокеткорном Christian Dior и триумфатор вечера Джесси Бакли (хвастается статуэткой за лучшую женскую роль в фильме «Хамнет»!) в фэшн-мишуре Chanel. Колористический нейтралитет сохранили Трейси Эллис Росс в миди со драпированной юбкой и фижмами Marine Serre, Джулия Фокс в архитектурном Victor&Rolf и наши инь и янь — Кайли Дженнер в пернатом McQueen и Тимоти Шаламе. 

Дуа Липа в Schiaparelli и Каллум Тернер

Деми Мур в Balenciaga

Теяна Тейлор в Chanel

Хейли Бибер в Armani Prive

Одри Нуна в Maison Margiela Haute Couture

Филиппин Леруа-Больё

Трейси Эллис Росс в Marine Serre

Сара Пиджон в Calvin Klein

Ева Виктор в Loewe

Мег Райан

Клаудия Сулевски

Эмма Чемберлен в Valentino

Раз заговорили от Кайли и Тимоти (Каймоти? Тимайли?), открываем голосование за лучшую пару вечера: вечно влюбленные Дуа Липа в подиумном Schiaparelli и Каллум Тернер, нишевые Тиш Вайншток (ex-редактор британского Vogue и главная готик-дива Лондона!) и Том Гиннесс и наша пара-фаворит — Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм (она — в сверкающем боди, он — в безупречно сидящем костюме, они — в скунсовых мехах!). Тренд на мех поддержал и новая Римская империя Энтони Ваккарелло (и всех, у кого есть интернет!) — актер и краш Коннор Сторри (aka Илья Розанов!) с пушистой муфтой и в прозрачном лонгсливе Saint Laurent

Кендалл Дженнер в Сhanel

Майки Мэдисон

Эль Фаннинг в Givenchy

Тиш Вайншток и Том Гиннесс

Ejae в Christian Dior

Джулия Фокс в Victor&Rolf

Алиса Лю

Стефани Суганами

Амелия Грэй в Revolve

Квен Блэквелл в Chanel

PinkPantheress

Если от нахально голых платьев на красных дорожках решили отказаться (такой резонанс под силу только Бьянка Цензори!), то вот наряды с прозрачными вставками стали одними из главных, как на «Оскаре», так и на афтерпати. За Коннором Сторри вежливо оголиться Рита Ора в корсетном платье с цветочными вышивками Tamara Ralph, юная актриса Клаудия Сулевски в ультрамодном флэппере и Майки Мэдисон в будуаркорном макси. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: