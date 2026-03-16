Ким Кардашьян, Белла Хадид, Сара Полсон и Коннор Сторри: лучшие образы Vanity Fair Oscar Party 2026

В Лос-Анджелесе отгремела афтерпати церемонии вручения премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair и глобальным редакционным директором Марком Гуидуччи. Разглядываем лучшие выходы жемчужной ковровой дорожки в Los Angeles County Museum of Art — от Ким Кардашьян в золотистом Gucci by Demna до Дуа Липы в подиумном Schiaparelli и звездочки «Марти Великолепного» Одессы Эзайон в дичайшем Harris Reed (встретились как-то леопард, зебра и танцовщица фламенко!).
Ким Кардашьян в Gucci
Одесса Эзайон в Harris Reed
Джесси Бакли в Сhanel
Сара Полсон в Matières Fécales
Белла Хадид в Prada
Коннор Сторри в Saint Laurent
Аня Тейлор-Джой в Christian Dior
Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм
Рита Ора в Tamara Ralph
Кайли Дженнер в McQueen и Тимоти Шаламе
Миа Гот в Christian Dior
Черно-белый бал Трумена Капоте афтерпати «Оскара» журнала Vanity Fair слетелись главные селебрити-лебедушки. На светлой стороне — Белла Хадид в сете из кремового атласа Prada, Сара Полсон в костюме с пышной юбкой и кардиганом Matières Fécales и звезда «Битвы за битвой» Теяна Тейлор в белоснежном макси с открытой спиной Chanel. А на темной — Ева Виктор в платье с натуралистичным бюстье Loewe, улыбающаяся глазами Аня Тейлор-Джой в кокеткорном Christian Dior и триумфатор вечера Джесси Бакли (хвастается статуэткой за лучшую женскую роль в фильме «Хамнет»!) в фэшн-мишуре Chanel. Колористический нейтралитет сохранили Трейси Эллис Росс в миди со драпированной юбкой и фижмами Marine Serre, Джулия Фокс в архитектурном Victor&Rolf и наши инь и янь — Кайли Дженнер в пернатом McQueen и Тимоти Шаламе.
Дуа Липа в Schiaparelli и Каллум Тернер
Деми Мур в Balenciaga
Теяна Тейлор в Chanel
Хейли Бибер в Armani Prive
Одри Нуна в Maison Margiela Haute Couture
Филиппин Леруа-Больё
Трейси Эллис Росс в Marine Serre
Сара Пиджон в Calvin Klein
Ева Виктор в Loewe
Мег Райан
Клаудия Сулевски
Эмма Чемберлен в Valentino
Раз заговорили от Кайли и Тимоти (Каймоти? Тимайли?), открываем голосование за лучшую пару вечера: вечно влюбленные Дуа Липа в подиумном Schiaparelli и Каллум Тернер, нишевые Тиш Вайншток (ex-редактор британского Vogue и главная готик-дива Лондона!) и Том Гиннесс и наша пара-фаворит — Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм (она — в сверкающем боди, он — в безупречно сидящем костюме, они — в скунсовых мехах!). Тренд на мех поддержал и новая Римская империя Энтони Ваккарелло (и всех, у кого есть интернет!) — актер и краш Коннор Сторри (aka Илья Розанов!) с пушистой муфтой и в прозрачном лонгсливе Saint Laurent
Если от нахально голых платьев на красных дорожках решили отказаться (такой резонанс под силу только Бьянка Цензори!), то вот наряды с прозрачными вставками стали одними из главных, как на «Оскаре», так и на афтерпати. За Коннором Сторри вежливо оголиться Рита Ора в корсетном платье с цветочными вышивками Tamara Ralph, юная актриса Клаудия Сулевски в ультрамодном флэппере и Майки Мэдисон в будуаркорном макси.
