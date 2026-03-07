Стася Милославская, Ирина Мартыненко, Вильма Кутавичюте стали главными героинями праздничного кампейна ЦУМ к 8 марта

Гранд-универмаг ЦУМ объединился с режиссером Оксаной Кравчук из Art Pictures Федора Бондарчука (подарили нам новогоднего «Буратино!») и снял лучшие ASMR-видео в честь 8 марта: сверхновая вау-актриса Стася Милославская дает мастер-класс по грациозному побегу с фэшн-шоу домой для праздничного бедроттинга (в компании желтых тюльпанов!), дива Вильма Кутавичюте учит стейтмент-дрессингу, а звезда «Картины дружеских связей» Ирина Мартыненко показывает, как правильно выходить из шавасаны на корги-прогулку.
Ирина Мартыненко оттачивает утренние асаны в спорт-шик комплекте JIL SANDER, а затем натягивает кеды CHLOÉ и спешит на корги-прогулку с щенком Арчи в ошейнике MOSCHINO
Хайлайт лука Стаси Милославской для безупречного позирования во front row фэшн-шоу — кожаный бомер SAINT LAURENT и очки VALENTINO. Актриса собирается на показ в восхитительном хюгге-амбьянсе, украшенном вазой LALIQUE и свечами FORNASETTI
Вильма Кутавичюте спешит на важный бизнес-зум в юбке и водолазке MVST, дополненных серьгами MERCURY, лодочками ALAÏA, сумкой и ремнем DOLCE & GABBANA (настроение побеждать!)
Фанфэкт! Худрук онлайн-журнала «Соловей», экс-главред русских Vogue и Tatler Ксения Соловьева выяснила, что в роли корги Арчи выступила коргиня Света — питомец сет-дизайнера съемки. «Света стойко выдержала рабочую смену с шести утра и до позднего вечера».
