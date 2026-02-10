Как отметить свадьбу по АУТЛО-канону? Знают Дарья Цыпилева, Shulya, София Бурнашева, Ксения Лапшова и Мария Туева

НЕсвадьба — главный брайдалкор 2026 года! За лучший аутло-движ (автомойка вместо загса! торт как платье! родео-бык взамен белого коня!) по классике отвечают петербуржцы — хоть в Москве, хоть в Айя-Напе.
Свадьба: Дарья Цыпилева и Денис Данченков
Предложение — в хтонический снегодождь, вместо классической церемонии — брайдал-рейв!
Главный стилист аутло-свадеб — София (Философия) Бурнашева
Сделала самую модную бунтарскую церемонию 2025 года!
Стилист по волосам на аутло-свадьбе: Мария Туева
Говорит о свадебных hair-трендах 2026 года
Тренд: рейв
Лучшая выездная свадьба — чилловый движ на море!
Маст-хэв на свадьбе: аутло-свидетели
В дримтиме: городской фэшн-тотем, стрит-артист, экс-модель Enfants Riches Déprimés, художник, актер и комик!
Подиумный аутло-лайнап
Гэнг-шик Willy Chavarria, коконы Alexander Wang и вайбовые Indie Sleaze Dior от Джонатана Андерсона
Дарья Цыпилева и Денис Данченков
Фэшн-диапазон свадебных луков Дарьи Цыпилевой — от кастомного денима Hannah Creak (с акцентными белыми брайдал-вставками!)
До кружевной фаты и лодочек Steven Ma с кислотным вау-каблуком
Свадебный дабл-дрессинг: Денис Данченков в рубашке стритвир-гонконгцев Karmuel Young, Дарья Цыпилева — тоже в рубашке, только в виде корсетного платья от дизайнера Ильи Мигмуна
Образцовый аутло-манифест выдали основатель инвестиционной компании Reca Ventures, кураторской платформы и магазина «Пōлка» Дарья Цыпилева (родилась в Ленинграде и выросла в Петербурге!) и предприниматель Денис Данченков (совладелец бьюти-салонов Ma & Mi и Tekstura!). Предложение — в хтонический снегодождь у рустикального ресторана «Сад» на Петроградке. Брайдал-рейв — в бруталистской «Автомойке» (бар на месте бывшей автомойки с окнами-аквариумами, где подают самые жирные тако в Москве!). Афтерпати второго дня — в жанре похмельного бранча. Плюс спрятали праздничный оркестр в газель (что? да!), пригнали в роли кареты олдскульный мерседес от Lumpen Cars (предварительно обтянув салон бабулиным кружевом!) и раздали гостям караваи и гладиолусы (почему бы и да). Важно! Под чутким контролем петербургского стилиста и креативного директора Софии Бурнашевой (мастер фэшн-деконструкции!) Дарья вышла замуж сразу в нескольких авангардных луках (рубашка жениха vs платье Ильи Мигмуна!). Плюс неистово позировала в гигантской кружевной фате от гуру вышивки Софьи Иванюк (украшение салона мерседеса — ее рук дело!), кутюрном дениме (в белых брайдал-заплатках!) и обручальном кольце совриск-ювелира Александра Карпинского (покрыл золото матовым слоем нанокерамики!).
Стилист София (Философия) Бурнашева сделала самую модную аутло-свадьбу 2025 года
Философия — гуру многодельного стайлинга с уклоном в сложные силуэты, драпировки и деконструкцию — проверено рэпером Boulevard Depo, фэшн-инфлюенсером Ксенией Чилингаровой, HR-директором «Яндекса» Дашей Золотухиной, а также маркетинг-акулой и кофаундером агентства «БУНТ» Наилей Аслановой (на бис миксует лонгсливы KNWLS с клатчами Dries Van Noten и рыбацкими сапогами Vivienne Westwood). Этим летом взялась за свадебные луки любимой клиентки (работают вместе больше трех лет!) и главной аутло-невесты 2025 года Дарьи Цыпилевой и снабдила ее корпусом луков в вайбе brutal elegance. На роспись — графитовая сорочка (из гардероба жениха!). На рейв-дэнс в «Автомойке» — корсетное платье-рубашка (оммаж Мэрилин Монро в «Ниагаре»!) от дизайнера Ильи Мигмуна и пятикилограммовый футляр, сшитый испанским брендом Javier Collazo из костюмной металлик-ткани для балета «Корсар». Ну а на похмельный бранч — кастомный деним от французской авангардистки Hannah Creak (в комбо с белоснежным тэнктопом и мегафатой!).
Мария Туева
Автор брайдал-укладки Дарьи Цыпилевой — рассказывает о свадебных hair-трендах 2026:
Даша выбрала шпильку в виде стебля розы Rose of Marie от моего бренда украшений Hairpin.mt. Аксессуары для волос, особенно из металла — хит ближайших сезонов. А так либо делаем нарочито идеальные укладки (как у AI) — гладкие и обтекаемые формы с максимумом блеска, либо поступаем строго наоборот: cоздаем небрежные текстуры, чтобы не было сомнений, что все по-настоящему!
Тренд: рейв
Лучшая выездная свадьба — чилловый рейв на море! Так считает автор главных петербургских сумок Imakebags Ксения Лапшова, устроившая мощный брайдал-движ в Айя-Напе на Кипре — с праздничным автобусом (кидала букет со второго этажа!), катанием на родео-быке и диско-дэнсом у бассейна с грилем и пивом. В паузу между хот-догом и клубным сетом шотов примерила сразу два подвенечных образа — мермейдкорное платье с лифом-ракушками от виртуозов полупрозрачных тканей и драпировок Neegoosh, а также кружевные клеши BITTE_RUHE (пляжный бохо-шик!), дополненные кастомным ридикюлем Imakebags.
Самира и Нигяр Юсифовы
Сделали брайдал-платье Ксении Лапшовой — вот их главные референсы:
Для Ксении мы сочинили полупрозрачный наряд с драпированным лифом, напоминающим морскую раковину. У платья древнегреческий силуэт, вдохновленный античностью — по-азербайджански «антига», мы так и назвали этот образ. Очень в духе свадьбы на Кипре, где родилась Афродита, выйдя из морской пены.
Маст-хэв: аутло-свидетели
Для петербургской свадьбы Марии Миногаровой-Горчилиной и Александра Горчилина главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская собрала дримтим свидетелей, который украсит любую аутло-церемонию. Знакомьтесь, если не знакомы! Даниил Шульгин (или просто Шуля) — фаундер макабр-бренда Stenosis и городской фэшн-тотем, Ваня Ильинский — стрит-артист, Тихон Бойко — диджей и экс-модель Enfants Riches Déprimés, Дима Гусар — художник, Вася Михайлов — актер группы «Бомба-Октябрь». Ну а в роли тамады мечты — комик и наше сверкающее вау Илья Куруч!
Такое платье-торт, как у краснодарского фэшн-креатора Анастасии Куленко, мы одобряем!
Слава Порожный
Автор кампейнов Walk of shame и Planta Rosa — как сделать свадебную аутло-съемку:
Чем проще, тем лучше. Простые, живые снимки вне времени.
Подиумный аутло-лайнап:
Гэнг-шик Willy Chavarria, коконы Alexander Wang и вайбовые Indie Sleaze Dior от Джонатана Андерсона
Комментарии (0)