Как отметить свадьбу по АУТЛО-канону? Знают Дарья Цыпилева, Shulya, София Бурнашева, Ксения Лапшова и Мария Туева

Образцовый аутло-манифест выдали основатель инвестиционной компании Reca Ventures, кураторской платформы и магазина «Пōлка» Дарья Цыпилева (родилась в Ленинграде и выросла в Петербурге!) и предприниматель Денис Данченков (совладелец бьюти-салонов Ma & Mi и Tekstura!). Предложение — в хтонический снегодождь у рустикального ресторана «Сад» на Петроградке. Брайдал-рейв — в бруталистской «Автомойке» (бар на месте бывшей автомойки с окнами-аквариумами, где подают самые жирные тако в Москве!). Афтерпати второго дня — в жанре похмельного бранча. Плюс спрятали праздничный оркестр в газель (что? да!), пригнали в роли кареты олдскульный мерседес от Lumpen Cars (предварительно обтянув салон бабулиным кружевом!) и раздали гостям караваи и гладиолусы (почему бы и да). Важно! Под чутким контролем петербургского стилиста и креативного директора Софии Бурнашевой (мастер фэшн-деконструкции!) Дарья вышла замуж сразу в нескольких авангардных луках (рубашка жениха vs платье Ильи Мигмуна!). Плюс неистово позировала в гигантской кружевной фате от гуру вышивки Софьи Иванюк (украшение салона мерседеса — ее рук дело!), кутюрном дениме (в белых брайдал-заплатках!) и обручальном кольце совриск-ювелира Александра Карпинского (покрыл золото матовым слоем нанокерамики!).