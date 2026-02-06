Как прокачать свадьбу до Т(РЭП)-вайба, как у Адели Вейгель, Михаила Литвина, Алисы Стяжковой, Big Baby Tape и Charli XCX?

Филяй, филяй! Свадьба — это суперконтент, и рэперы, стримеры, блогеры-миллионники пускаются ради него в дикий трэп: высокоранговые усадьбы, кутюрные веддинг-луки и обручальные кольца-корунды складываются в «фа», «пэпэ» и космические охваты
Адель Вейгель и Михаил Литвин
Важнейший хайлайт отгремевшего брайдал-сезона — свадьба фэшн-инфлюенсера и поп-звезды Адель Вейгель (качает в хайповых треках «Без чувств» и «Сердце отдай»!) с блогером-миллионником Михаилом Литвиным. Отметили по всем громко-роскошным канонам праздничных рэп-движей Йе, Ники Минаж, Cardi B и Gucci Mane. Только жирный жир — главный сигма-бой России Дмитрий Нагиев в роли тамады, суперлайнап на зависть лучших летних фестов (Icegergert! L'One! Mona! Navai! Гуф!) и оранжевый Lamborghini в подарок невесте. За образы в ответе селебрити-стилисты Илья и Никита Хованские — choose your fighter: кастомное платье Belik из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» (шили полтора месяца!) vs афтерпати-лук из корсетного жакета и блумерсов от фэшн-авангардиста Ильи Мигмуна (оммаж будуаркору XVIII века!).
Адель Вейгель:
Работа со стилистами — базовый минимум как по жизни, так и на свадьбе. Вместе с Ильей и Никитой Хованскими мы собрали два лука: готичное платье Belik, которое для меня олицетворяет мягкую силу любви. Правда, я не могла классно оторваться в длинном и узком кутюрном наряде — на помощь пришел второй лук с шортиками и корсетом от Ильи Мигмуна. Классный молодой дизайнер, который мастерски работает со сложными корсетами, перьями и крыльями — идеально для свадьбы.
Михаил Литвин в рыцарских латах (под ними прячется денди-костюм!) и Адель Бейгель в корсетном жакете, шортиках и фате от дизайн-авангардиста Ильи Мигмуна
Илья и Никита Хованские
Селебрити-стилисты (авторы лучших выходов Юли Гаврилиной и мегамодного шоу Яндекс Маркета в РНБ!) впервые зашли на поле свадеб — переодели в невесту Адель Вейгель:
Мы давно работаем с Аделью, но придумывать свадебные образы было особенно трепетно, ведь именно она стала нашей первой невестой. Для main dress выбрали кутюрный бренд Belik — мы давно влюблены в творчество Марии Белик и мечтали поработать вместе. А Мишу Литвина мы заковали в рыцарские латы, найденные на фанатском сайте исторических реконструкций, — все ради съемок сниппета на трек «Космос», который Адель подарила мужу на свадьбу.
Дима Абрамович
Стилист по волосам — сделал свадебную укладку Адели Вейгель
Доказано: лучший футуристический свадебный кутюр — платья Belik
Платье Belik из кутюрной коллекции «Шипы и розы»
Если вам кажется, что это Al-генерация, то вам кажется — за каждым стежком и драпировкой на платье Belik из кутюрной коллекции «Слезы Сююмбике» (с титановыми топами-монисто и ювелирными сумочками-коранницами!) стоит лично идеолог посткутюра Мария Белик (отрицает подиумную сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства). За нарядами Belik неистово охотятся Юлия Снигирь, Ксения Шипилова и Снежанна Георгиева (читай: весь светский А-лист России).
ФАКТ: суперсила статуарного свадебного платья Адели Вейгель из коллекции Belik «Шипы и розы» (оммаж арт-корпусу Франсиско Гойи!) — корсет с вырезом на спине в виде крыльев (сложены в шипованное сердце ака готический витраж!), дополненный юбкой из десяти метров драпированного шелка и газара.
Мария Белик
Сочинила свадебное платье Адели Вейгель:
Я ждала идеальную невесту, которая согласится сделать вырез на спине в форме готического сердца. — это была Адель. Над платьем работала команда из 4 человек в течение двух месяцев. Обработка выреза со множеством острых углов на многослойном стеганом корсете оказалась самым сложным этапом. Огромный драпированный шлейф тоже состоит на четырех слоев шелкового сатина, органзы, газара и атласа. А еще мне очень понравилось, как платье Belik замэтчилось c second dress Ильи Мигмуна. В обоих луках был акцент на спину с ангельскими крыльями — в итоге у Адели получился очень гармоничный и цельный выход
Место силы трэп-свадеб — усадьба «Вилла Микетти»!
Главная локация для рэп-свадьбы — высокоранговая усадьба «Вилла Микетти» на пасторальном берегу Истринского водохранилища в Подмосковье: помимо Адели Вейгель, там же летом 2025 года играли марьяжи рэпер Big Baby Tape и тв-легенда Ксения Бородина!
Петербургский ювелир Дмитрий Кузнецов озолотил гриллзами и перстнями всех русских рэперов: запустил драгоценный бренд-лейбл Mozi J, а теперь регулярно радует коллабами-фитами с Icegergert, Boulevard Depo, Sqwoz Bab. Дальше — больше: увековечивает тексты хитовых треков в гравировке перстней (вам «Гламур — наш лайфстайл» или «Давай сконнектимся»?) и бодро заходит на поле свадебной ювелирки — снабдил обручальными кольцами семейство комик-блогеров Кукояк, комика Артура Аскарулы, рэпера Kasseta и кого только не.
Драгоценный рэп-лайнап Mozi J:
Тренд: трэп-деко
Алиса Стяжкова и Денис Глазин
Звезда поп-группы Cream Soda Алиса Стяжкова aka Afelia вышла замуж за Дениса Глазина, главного по поиску артистов на лейбле S&P Digital (работают с Zoloto, Сироткиным, Bearwolf и Тима ищет свет!), под пристальным стайлинг-контролем селебрити-стилиста Валерии Никольской (творит для Belik, Planta Rosa и Badlon Mag!). Для second dress выбрали ар-деко-комбинацию, сочиненную выпускницей Школы дизайна НИУ ВШЭ, спецом по ар-деко и авангардному балеткору Анастасией Симеютиной (ее рюш-фижмы и драпировки уже оценили Софья Эрнст и Светлана Ходченкова!).
Анастасия Симеютина
Выпускница Школы Дизайна НИУ ВШЭ о свадебном платье звезды Cream Soda Алисы Стяжковой:
Мода модерна — мой главный источник вдохновения, а шелковые сорочки конца XIX века стали нашим основным референсом. Наделили платье свадебным звучанием при помощи рукавов-крылышек, прозрачной юбки из французского кружева.
Это база
Маст-хэвы на трэп-свадьбу от главного петербургского концепт-стора DayNight
Принтованный плащ швейцарских алсайкл-авангардистов Prototypes (бренд уважают суперстилисты Ксюша Смо, Миша и Китти, София Бурнашева!)
Цепной браслет Jil Sander с жемчужной цепочкой
Mир: Brat-свадьба Charlie XCX
Вселенская трэп-невеста 2025 года — поп-икона Charli XCX — на свадьбе с ударником рок-бэнда The 1975 Джорджем Дэниелом
Подиумный брайдал-трэп:
хайпбистские кепки, вайбовые брюки и свага-мундиры
