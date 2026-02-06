Как прокачать свадьбу до Т(РЭП)-вайба, как у Адели Вейгель, Михаила Литвина, Алисы Стяжковой, Big Baby Tape и Charli XCX?

Если вам кажется, что это Al-генерация, то вам кажется — за каждым стежком и драпировкой на платье Belik из кутюрной коллекции «Слезы Сююмбике» (с титановыми топами-монисто и ювелирными сумочками-коранницами!) стоит лично идеолог посткутюра Мария Белик (отрицает подиумную сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства). За нарядами Belik неистово охотятся Юлия Снигирь, Ксения Шипилова и Снежанна Георгиева (читай: весь светский А-лист России).

ФАКТ: суперсила статуарного свадебного платья Адели Вейгель из коллекции Belik «Шипы и розы» (оммаж арт-корпусу Франсиско Гойи!) — корсет с вырезом на спине в виде крыльев (сложены в шипованное сердце ака готический витраж!), дополненный юбкой из десяти метров драпированного шелка и газара.