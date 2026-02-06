Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как прокачать свадьбу до Т(РЭП)-вайба, как у Адели Вейгель, Михаила Литвина, Алисы Стяжковой, Big Baby Tape и Charli XCX?

Филяй, филяй! Свадьба  это суперконтент, и рэперы, стримеры, блогеры-миллионники пускаются ради него в дикий трэп: высокоранговые усадьбы, кутюрные веддинг-луки и обручальные кольца-корунды складываются в «фа», «пэпэ» и космические охваты

Свадьба: Адель Вейгель и Михаил Литвин

Отметили по всем канонам рэп-движей Йе, Ники Минаж, Cardi B и Gucci Mane!
Доказано: лучший футуристический свадебный кутюр — платья Belik

Если вам кажется, что это Al-генерация, то вам кажется!
Геотег главных трэп-свадеб — усадьба «Вилла Микетти»!

Помимо Адели Вейгель, там же играли марьяжи рэпер Big Baby Tape и тв-легенда Ксения Бородина!
Тренд: трэп-деко

Выпускница Школы Дизайна НИУ ВШЭ Анастасия Симеютина переодела невест в авангардные комбинации!
Главный т(рэп)-ювелир страны — Дмитрий Кузнецов aka Mozi J

Озолотил гриллзами и перстнями всех русских рэперов, а теперь бодро заходит на поле свадебной ювелирки
Это база

Маст-хэвы на трэп-свадьбу от главного петербургского концепт-стора DayNight
Мир: Brat-свадьба Charli XCX

Вселенская трэп-невеста вышла за ударника The 1975 Джорджа Даниела
Брайдал-трэп на подиуме

Хайпбистские кепки, вайбовые брюки и свага-мундиры

Адель Вейгель и Михаил Литвин

Адель Вейгель в кастомном кутюре Belik из коллекции «Шипы и розы» (главный герой мудборда — Франсиско Гойя эпохи «Капричос»)
Фото из архива Адель Вейгель

Адель Вейгель в кастомном кутюре Belik из коллекции «Шипы и розы» (главный герой мудборда — Франсиско Гойя эпохи «Капричос»)

Фото из архива Адель Вейгель

Важнейший хайлайт отгремевшего брайдал-сезона — свадьба фэшн-инфлюенсера и поп-звезды Адель Вейгель (качает в хайповых треках «Без чувств» и «Сердце отдай»!) с блогером-миллионником Михаилом Литвиным. Отметили по всем громко-роскошным канонам праздничных рэп-движей Йе, Ники Минаж, Cardi B и Gucci Mane. Только жирный жир — главный сигма-бой России Дмитрий Нагиев в роли тамады, суперлайнап на зависть лучших летних фестов (Icegergert! L'One! Mona! Navai! Гуф!) и оранжевый Lamborghini в подарок невесте. За образы в ответе селебрити-стилисты Илья и Никита Хованские — choose your fighter: кастомное платье Belik из демикутюрной коллекции «Шипы и розы» (шили полтора месяца!) vs афтерпати-лук из корсетного жакета и блумерсов от фэшн-авангардиста Ильи Мигмуна (оммаж будуаркору XVIII века!).

Адель Вейгель:

Работа со стилистами — базовый минимум как по жизни, так и на свадьбе. Вместе с Ильей и Никитой Хованскими мы собрали два лука: готичное платье Belik, которое для меня олицетворяет мягкую силу любви. Правда, я не могла классно оторваться в длинном и узком кутюрном наряде — на помощь пришел второй лук с шортиками и корсетом от Ильи Мигмуна. Классный молодой дизайнер, который мастерски работает со сложными корсетами, перьями и крыльями — идеально для свадьбы.

Михаил Литвин в рыцарских латах (под ними прячется денди-костюм!) и Адель Бейгель в корсетном жакете, шортиках и фате от дизайн-авангардиста Ильи
Фото из архива Адель Вейгель

Михаил Литвин в рыцарских латах (под ними прячется денди-костюм!) и Адель Бейгель в корсетном жакете, шортиках и фате от дизайн-авангардиста Ильи Мигмуна

Илья и Никита Хованские

Селебрити-стилисты (авторы лучших выходов Юли Гаврилиной и мегамодного шоу Яндекс Маркета в РНБ!) впервые зашли на поле свадеб — переодели в невесту Адель Вейгель:

Мы давно работаем с Аделью, но придумывать свадебные образы было особенно трепетно, ведь именно она стала нашей первой невестой. Для main dress выбрали кутюрный бренд Belik — мы давно влюблены в творчество Марии Белик и мечтали поработать вместе. А Мишу Литвина мы заковали в рыцарские латы, найденные на фанатском сайте исторических реконструкций, — все ради съемок сниппета на трек «Космос», который Адель подарила мужу на свадьбу.

Дима Абрамович

Стилист по волосам — сделал свадебную укладку Адели Вейгель

Мы давно работаем с Аделью, но придумывать свадебные образы было особенно трепетно, ведь именно она стала нашей первой невестой. Для main dress выбрали кутюрный бренд Belik — мы давно влюблены в творчество Марии Белик и мечтали поработать вместе. А Мишу Литвина мы заковали в рыцарские латы, найденные на фанатском сайте исторических реконструкций, — все ради съемок сниппета на трек «Космос», который Адель подарила мужу на свадьбу.

Доказано: лучший футуристический свадебный кутюр — платья Belik

Платье Belik из кутюрной коллекции «Шипы и розы»
Фото: Абдулла Артуев

Платье Belik из кутюрной коллекции «Шипы и розы»

Если вам кажется, что это Al-генерация, то вам кажется — за каждым стежком и драпировкой на платье Belik из кутюрной коллекции «Слезы Сююмбике» (с титановыми топами-монисто и ювелирными сумочками-коранницами!) стоит лично идеолог посткутюра Мария Белик (отрицает подиумную сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства). За нарядами Belik неистово охотятся Юлия Снигирь, Ксения Шипилова и Снежанна Георгиева (читай: весь светский А-лист России).

ФАКТ: суперсила статуарного свадебного платья Адели Вейгель из коллекции Belik «Шипы и розы» (оммаж арт-корпусу Франсиско Гойи!) — корсет с вырезом на спине в виде крыльев (сложены в шипованное сердце ака готический витраж!), дополненный юбкой из десяти метров драпированного шелка и газара.

Мария Белик

Сочинила свадебное платье Адели Вейгель:

Я ждала идеальную невесту, которая согласится сделать вырез на спине в форме готического сердца. — это была Адель. Над платьем работала команда из 4 человек в течение двух месяцев. Обработка выреза со множеством острых углов на многослойном стеганом корсете оказалась самым сложным этапом. Огромный драпированный шлейф тоже состоит на четырех слоев шелкового сатина, органзы, газара и атласа. А еще мне очень понравилось, как платье Belik замэтчилось c second dress Ильи Мигмуна. В обоих луках был акцент на спину с ангельскими крыльями — в итоге у Адели получился очень гармоничный и цельный выход

Место силы трэп-свадеб — усадьба «Вилла Микетти»!

Свадьба Адели Вейгель и Михаила Литвина
Архив Адели Вейгель

Свадьба Адели Вейгель и Михаила Литвина

Рэпер Егор Ракитин ак Big Baby Таре с невестой -- фэшн-блогером Анастасией Анисимовой --- на свадьбе в истринской усадьбе «Вилла Микетти»
Фото: Андрей Байда, Сергей Верещагин

Рэпер Егор Ракитин ак Big Baby Таре с невестой -- фэшн-блогером Анастасией Анисимовой --- на свадьбе в истринской усадьбе «Вилла Микетти»

Главная локация для рэп-свадьбы — высокоранговая усадьба «Вилла Микетти» на пасторальном берегу Истринского водохранилища в Подмосковье: помимо Адели Вейгель, там же летом 2025 года играли марьяжи рэпер Big Baby Tape и тв-легенда Ксения Бородина!

Худрук MOZI J Дмитрий Кузнецов — главный рэп-ювелир страны

Кампейн Mozi J х INSTASAMKA
Архив Mozi J

Кампейн Mozi J х INSTASAMKA

Pэпер Kasseta и фэшн-инфлюенсер Sabina в обручальных кольцах MOZI J
Фото: Павел Голубничий, Дмитрий Катин

Pэпер Kasseta и фэшн-инфлюенсер Sabina в обручальных кольцах MOZI J

Петербургский ювелир Дмитрий Кузнецов озолотил гриллзами и перстнями всех русских рэперов: запустил драгоценный бренд-лейбл Mozi J, а теперь регулярно радует коллабами-фитами с Icegergert, Boulevard Depo, Sqwoz Bab. Дальше — больше: увековечивает тексты хитовых треков в гравировке перстней (вам «Гламур  — наш лайфстайл» или «Давай сконнектимся»?) и бодро заходит на поле свадебной ювелирки — снабдил обручальными кольцами семейство комик-блогеров Кукояк, комика Артура Аскарулы, рэпера Kasseta и кого только не.

Драгоценный рэп-лайнап Mozi J:

Перстень-змееуст Mozi J х Icegergert
Архивы пресс-служб

Перстень-змееуст Mozi J х Icegergert

Кольцо-атом Mozi J х Boulevard Depo
Архивы пресс-служб

 Кольцо-атом Mozi J х Boulevard Depo

Гаремная печатка Mozi J х Sqwoz Bab
Архивы пресс-служб

Гаремная печатка Mozi J х Sqwoz Bab

Тренд: трэп-деко

Алиса Стяжкова и Денис Глазин
Фото из Архива Алисы Стяжковой

Алиса Стяжкова и Денис Глазин

Звезда поп-группы Cream Soda Алиса Стяжкова aka Afelia вышла замуж за Дениса Глазина, главного по поиску артистов на лейбле S&P Digital (работают с Zoloto, Сироткиным, Bearwolf и Тима ищет свет!), под пристальным стайлинг-контролем селебрити-стилиста Валерии Никольской (творит для Belik, Planta Rosa и Badlon Mag!). Для second dress выбрали ар-деко-комбинацию, сочиненную выпускницей Школы дизайна НИУ ВШЭ, спецом по ар-деко и авангардному балеткору Анастасией Симеютиной (ее рюш-фижмы и драпировки уже оценили Софья Эрнст и Светлана Ходченкова!).

 

Анастасия Симеютина

Выпускница Школы Дизайна НИУ ВШЭ о свадебном платье звезды Cream Soda Алисы Стяжковой:

Мода модерна — мой главный источник вдохновения, а шелковые сорочки конца XIX века стали нашим основным референсом. Наделили платье свадебным звучанием при помощи рукавов-крылышек, прозрачной юбки из французского кружева.

Это база

Маст-хэвы на трэп-свадьбу от главного петербургского концепт-стора DayNight

Принтованный плащ швейцарских алсайкл-авангардистов Prototypes (бренд уважают суперстилисты Ксюша Смо, Миша и Китти, София Бурнашева!)
Архивы пресс-служб

Принтованный плащ швейцарских алсайкл-авангардистов Prototypes (бренд уважают суперстилисты Ксюша Смо, Миша и Китти, София Бурнашева!)

Цепной браслет Jil Sander с жемчужной цепочкой
Архивы пресс-служб

Цепной браслет Jil Sander с жемчужной цепочкой 

Mир: Brat-свадьба Charlie XCX

Вселенская трэп-невеста 2025 года — поп-икона Charli XCX — на свадьбе с ударником рок-бэнда The 1975 Джорджем Дэниелом
Архивы пресс-служб

Вселенская трэп-невеста 2025 года — поп-икона Charli XCX — на свадьбе с ударником рок-бэнда The 1975 Джорджем Дэниелом

Подиумный брайдал-трэп:

хайпбистские кепки, вайбовые брюки и свага-мундиры

Alexander McQueen
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Aaron Esh
Архивы пресс-служб

Aaron Esh

Ann Demeulemeester
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

3.Paradis
Архивы пресс-служб

3.Paradis

Willy Chavarria
Архивы пресс-служб

Willy Chavarria

Guiseppe di Morabito
Архивы пресс-служб

Guiseppe di Morabito

Dreaming Eli
Архивы пресс-служб

Dreaming Eli

3.Paradis
Архивы пресс-служб

3.Paradis

