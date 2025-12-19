Как экс-ресторатор Галина Дувинг собрала великую фэшн-коллекцию инвестиционного винтажа, которую выгуливают Тейлор Свифт, сестры Кардашьян и Виттория Черетти?

Заниматься винтажем я стала от отчаяния. Мне принадлежала огромная сеть ресторанов, в этом бизнесе я с 1998 года. Я открыла первую в стране остерию и винотеку с 350 наименованиями вин по бокалам, привезла в Москву итальянских поваров и традицию «файф-о-клок». Все мои места были обязательно dog friendly, оборудованы пандусами для колясок и инвалидными туалетами, и я работала с инклюзией — брала на профориентацию ребят с ограниченными возможностями и потом устраивала их на работу. В ковид я вошла с новым сетевым проектом и стройками на сотни миллионов рублей — ряд трагичных управленческих ошибок привел к тому, что нам пришлось продать всю движимость и недвижимость. У меня трое детей, и в какой-то момент мне было не то что нечем платить за няню, а буквально не на что купить еды. Все было настолько плохо, что я решила продавать свои дизайнерские вещи, и мой сын — Петр Павлов — создал аккаунт на «Авито». Я дала ему задание сфотографировать и выложить вещи. Среди прочего у меня был редкий архив Rick Owens, многое я покупала в Лос-Анджелесе в 1990-х, когда еще не шла речь ни о каких парижских показах Рика и мировой известности. Архив лежал в коробке, на которой было написано «53», что означало 53 вещи. Это число я запомнила навсегда. Мне позвонил абсолютно счастливый ребенок и сообщил, что только что продал всю коробку и теперь мы богаты! Он умудрился продать ее за 53 тысячи рублей, решив, что на коробке написана цена. Так Петр Павлов безумно прославился среди покупателей с первого же раза. Кстати, я отслеживаю вещи из этого архива — они периодически всплывают на ресейле за совсем другие деньги. Естественно, я не могла корить ребенка, тем более что тогда и со мной было очень просто торговаться: если нам в тот день нечего было есть, я доходила до минимальной цифры. Меня не убила потеря почти что всей личной коллекции. Хотя что значит потеря? Я обменяла ее на еду! Старший сын Федя как-то забавно и точно за ужином сказал брату: «Ты не помнишь, это когда мы были очень богаты». Но когда я столкнулась с бедностью, то поняла, что с моей семьей это вообще не страшно. Мы невероятно сплотились и приобрели какую-то особенную крепость духа. Так вот, постепенно я обнаружила, что айтемы, которые я часто отдавала за бесценок, почти сразу же стали задорого появляться на западных сайтах. Тогда я подумала: а почему бы не продаваться на них самой? Так у меня появился доход, и я стала реинвестировать его в новые закупки. И втянулась! Мой муж, когда узнаёт, что я купила что-то уникальное, спрашивает: «Для Евочки?» Это наша дочь, и у меня есть для нее приданое — платье Newspaper Dress из коллекции сезона осень-зима 2000 года Джона Гальяно, которое сделала культовым Сара Джессика Паркер, появившись в нем в сериале «Секс в большом городе». Если Ева не захочет его носить, то сможет продать и оплатить обучение в любом университете мира. Еще в ее активе шуба из колобуса и пальто из африканского леопарда.