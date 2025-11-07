Главный книжный блокбастер сезона — модный альманах худрука концепт-стора KM20 (главный хаб подиумного авангарда!) и верховной фэшн-матери зумеров Ольги Карпуть. Внутри — фэшн-сага с 2008 по 2024 годы о суперуспехе Гоши Рубчинского (его дебютное шоу «Империя зла» 2008 года — как это было?) и Лотты Волковой, хайлайты эпической стритвир-революции (как и когда на гранд-показах Chanel и Dior высококутюрные платья начали мэтчить с кроссовками?) и хронология становления KM20 aka места силы топовых инфлюэнсеров и стилистов (спойлер: концепт-стор потеснил Maison Margiela — буквально!).
Само собой, не обошлось без петербургского фэшн-следа (и мы не только про шоу Рубчинского!): 13 ноября KM20 во главе с Ольгой Карпуть, супербайером Сашей Боголюбской, журналистом Павлом Вардишвили и пиар-директором (а также героем мартовского номера Собака.ru!) Антоном Гулевским проводит дебютную презентацию фолианта на топких берегах в «Подписных изданиях»! Ну а модерирует встречу редакция Собака.ru во главе с шеф-пифией отдела моды Юлией Машнич!
Публикуем отрывок из книги — письмо Ольги Карпуть, посвященное фэшн-событиям 2015-2016 годов: знакомству с будущим худруком мужской линейки Louis Vuitton Верджилом Абло (в Петербурге!), первой международной коллаборации KM20 с итальянским mobcore-брендом Slam Jam и дебютном ужине Business of Fashion (в компании будущего креативного директора Hermes Грейс Уэльс Боннер!).
В 2015-м случилось важное знакомство, которое во многом определило вектор дальнейшего развития KM20. Коллеги из New Guards Group, итальянцы, сообщили, что Верджил Абло летит в Санкт-Петербург, а мне было бы неплохо познакомиться с ним лично. Не раздумывая ни секунды, спустя полдня я уже неслась на «Сапсане» в Северную столицу. Верджил трогал сердца людей. Своей непосредственностью, искренностью, масштабом, обволакивающей заботой. Он приподнимал всех до своего уровня, рядом с ним ты будто сам становился выше и ярче.
Наша первая встреча — обед в ресторане «Кококо», где подавали десерты в виде разбитых горшков с цветами, что кому-то казалось модным. Мы ели селедку, винегрет, закусывали шоколадными конфетами. Верджил, как и я, любил наслаждаться моментом и брать от жизни все. Одна его фраза запомнилась мне на всю жизнь: «Когда я что-то делаю, я представляю, что лечу в будущее, оборачиваюсь там назад и задаю себе вопрос: "Что было бы классно тогда?". Получаю ответ — и возвращаюсь в настоящее, чтобы это сделать». Он был каким-то очень большим и настоящим. При всей своей востребованности умел уделить внимание каждому, кого встречал на своем пути.
В тот вечер мы пошли на его диджей-сет, ради которого он и пожаловал в Петербург. Организаторы совсем не предусмотрели там напитков. Мало того, что Верджил лично нас встретил, так еще и спокойно вышел в бар, купил всем шампанского и галантно вручил девочкам их заслуженные «пузырьки». Красиво!
Книга «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года»
2016-й вспоминается как череда неслучайных знакомств, красивых историй, громких коллабораций с дизайнерами и прочих знаковых событий. Тогда появился новый «слой» дизайнеров и прочих профессионалов моды, дописаться или дозвониться до которых было невозможно. Только познакомиться лично. Такое мне отлично подходит: в личном общении я умею очаровать гораздо быстрее, чем в витиеватых имейлах.
Летом мы с командой поехали на выставку Pitti Uomo — большое модное событие во Флоренции. Там, где-то между легендарным показом Рафа Симонса и модными презентациями в садах и палаццо, я заглянула к основателям бренда Slam Jam — знойным южанам с вайбом итальянских мафиози. Все самые крутые американские фэшн-игроки тоже тогда были во Флоренции. То лето было переполнено (не)случайными стечениями обстоятельств, на глазах менявшими траекторию развития моего проекта.
Началась моя эра: договариваться о сотрудничестве можно было не через презентации и цифры, а через визионерский подход, отменный вкус и, конечно, личное обаяние.
Книга «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года»
В гостях у Slam Jam на диване чилил Гильермо Андраде — дизайнер из Лос-Анджелеса, который делал стритвир-бренд 424 и активно шел к мировой славе. Мы друг другу быстро понравились — и закрутилась первая большая международная коллаборация КM20, после которой главные мировые фэшн-медиа стали еженедельно делиться всеми нашими новостями и релизами, обозревать закупку и запрашивать мои комментарии по любому поводу, связанному с модой. Наверное, нескромно признаваться, что я чувствовала себя триумфатором. Но именно так оно и было.
Гильермо из 424 тогда делал патчи на рукав, за которыми охотились модники со всего мира. В июне мы вместе решили, что настало время привезти их в Москву. В октябре Гильермо уже знакомился с русской культурой за настойками в «Кафе Пушкин». Тот визит превратился в многодневную нон-стоп-вечеринку. Перед магазином стояли огромные очереди. Тимати, который скопировал дизайны Гильермо для своего бренда Black Star, пришел пообщаться со своим вдохновителем — и вместо батла получилось интеллигентное знакомство. При запуске дропа азиатские клиенты «сломали» наш сайт. Наша команда до утра отменяла заказы и возвращала деньги, чтобы для мероприятия осталось хоть что-то из вещей. С того самого момента все коллаборации я стала называть Love Exchange — «обмен любовью». Потому что рождались они впредь только из взаимной симпатии.
Книга «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года»
Дальше — больше. Меня вносят в список BOF 500 — пожалуй, самый престижный рейтинг индустрии. Я оказалась в кругу самых крутых профессионалов, мнение которых по-настоящему важно, Меня приглашали на индустриальные «зумы», брали консультации, вплоть до организации расписания показов. Все под чутким руководством Имрана Амеда — главного редактора самого влиятельного издания о моде Business Of Fashion. Казалось, что весь мир у моих ног. В сентябре 2016-го меня пригласили на мой первый ужин BOF в Лондоне. Мы сидели за одним столом с Грейс Уэльс Боннер, Гошей (Рубчинским — Прим.ред.), Эдрианом Йоффе и Ставросом Карелисом из Мachine А. Переглядывались с Верджилом, как два новичка: его тоже тогда только включили в престижный список.
