В 2015-м случилось важное знакомство, которое во многом определило вектор дальнейшего развития KM20. Коллеги из New Guards Group, итальянцы, сообщили, что Верджил Абло летит в Санкт-Петербург, а мне было бы неплохо познакомиться с ним лично. Не раздумывая ни секунды, спустя полдня я уже неслась на «Сапсане» в Северную столицу. Верджил трогал сердца людей. Своей непосредственностью, искренностью, масштабом, обволакивающей заботой. Он приподнимал всех до своего уровня, рядом с ним ты будто сам становился выше и ярче.

Наша первая встреча — обед в ресторане «Кококо», где подавали десерты в виде разбитых горшков с цветами, что кому-то казалось модным. Мы ели селедку, винегрет, закусывали шоколадными конфетами. Верджил, как и я, любил наслаждаться моментом и брать от жизни все. Одна его фраза запомнилась мне на всю жизнь: «Когда я что-то делаю, я представляю, что лечу в будущее, оборачиваюсь там назад и задаю себе вопрос: "Что было бы классно тогда?". Получаю ответ — и возвращаюсь в настоящее, чтобы это сделать». Он был каким-то очень большим и настоящим. При всей своей востребованности умел уделить внимание каждому, кого встречал на своем пути.

В тот вечер мы пошли на его диджей-сет, ради которого он и пожаловал в Петербург. Организаторы совсем не предусмотрели там напитков. Мало того, что Верджил лично нас встретил, так еще и спокойно вышел в бар, купил всем шампанского и галантно вручил девочкам их заслуженные «пузырьки». Красиво!