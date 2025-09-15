Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

35 главных луков премии «Эмми» — 2025: Дженна Ортега, Лиса, Кейт Бланшетт, Селена Гомес и Педро Паскаль

В Лос-Анджелесе завершилось главное модно-синефильское противостояние осени — 77-ая премия «Эмми» (телевизионный сиблинг «Оскара»!), собравший на красной дорожке жирнейший А-лист селебрити. Пока создатели сериала-триумфатора «Переходный возраст» пересчитывают статуэтки (а исполнитель главной роли — 15-летний Оуэн Купер — стал самым юным победителем в истории Emmy Awards!), разглядываем самые хайповые луки церемонии — от топов-артписов Дженны Ортеги до валентиновских рюшей Паркер Поузи. 

Дженна Ортега в Givenchy
Getty Images

Дженна Ортега в Givenchy

Кейт Бланшетт в Armani Prive
Getty Images

Кейт Бланшетт в Armani Prive

Хлое Севиньи в Saint Laurent
Getty Images

Хлое Севиньи в Saint Laurent

Селена Гомес в Louis Vuitton
Getty Images

Селена Гомес в Louis Vuitton

Лиса в Lever Couture
Getty Images

Лиса в Lever Couture

Сэм Нивола в Dior
Getty Images

Сэм Нивола в Dior

Сидни Суини в Oscar de la Renta
Getty Images

Сидни Суини в Oscar de la Renta

Хантер Шафер в Alexander McQueen
Getty Images

Хантер Шафер в Alexander McQueen

Паркер Поузи в Valentino
Getty Images

Паркер Поузи в Valentino

Оуэн Купер в Gap Studio
Getty Images

Оуэн Купер в Gap Studio

Эйми Лу Вуд в Alexander McQueen
Getty Images

Эйми Лу Вуд в Alexander McQueen

Педро Паскаль
Getty Images

Педро Паскаль

Важнейший стейтмент-образ премии — звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега, сменившая фэшн-амплуа сливочного гота ради драгоценного «голого» топа Givenchy (оммаж образу Изабеллы Росселлини из фильма «Смерть ей к лицу» Роберта Земекиса!). Плюс фиксируем на красной дорожке изобилие черного бархата (в авангарде тренда — Кейт Бланшетт и Хлое Севиньи!) и внимательно следим за диоровскими промо-тизерами Джонатана Андерсона (фэшн-честь модного дома остаивал Сэм Нивола из «Белого лотоса»!).

Скарлетт Йоханссон в Prada
Getty Images

Скарлетт Йоханссон в Prada

Сара Полсон в Marc Jacobs
Getty Images

Сара Полсон в Marc Jacobs

Дженнифер Кулидж в Christian Siriano
Getty Images

Дженнифер Кулидж в Christian Siriano

Бритт Лоуэр в Calvin Klein
Getty Images

Бритт Лоуэр в Calvin Klein

Гвендолин Кристи в Tom Ford
Getty Images

Гвендолин Кристи в Tom Ford

Уолтон Гоггинс в Louis Vuitton
Getty Images

Уолтон Гоггинс в Louis Vuitton

Кэти Бейтс в Vera Wang и украшениях Rahaminov Diamonds
Getty Images

Кэти Бейтс в Vera Wang и украшениях Rahaminov Diamonds

Кэтрин Зета-Джонс в Yara Shoemaker
Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс в Yara Shoemaker

Рут Негга в архивном Prada и украшениях Messika
Getty Images

Рут Негга в архивном Prada и украшениях Messika

Мишель Уильямс в архивном Chanel
Getty Images

Мишель Уильямс в архивном Chanel

Колман Доминго в Valentino и украшениях Boucheron Jewellery
Getty Images

Колман Доминго в Valentino и украшениях Boucheron Jewellery

Анна Саваи в Armani Prive
Getty Images

Анна Саваи в Armani Prive

Мишель Монахан в Rabanne
Getty Images

Мишель Монахан в Rabanne

Кристин Милиоти в Danielle Frankel и украшениях Anita Ko
Getty Images

Кристин Милиоти в Danielle Frankel и украшениях Anita Ko

Красный — снова новый черный: свадебные total-white луки, ставши мейнстримом после «Оскара» и Met Gala, уступили место алым бодиконам Oscar de la Renta, пурпурным халтерам McQueen и точеным платьям-колоннам Louis Vuitton (с хрестоматийным шлейфом!). Лучшая фэшн-роль второго плана — у пастельно-пудровых оттенков, за которые отвечали дивы третьего сезона «Белого лотоса» — Эйми Лу Вуд, Паркер Поузи и k-pop икона Лиса. 

На правой стороне ринга — красные платья, на левой — сверкающие металлик-наряды, за которые проголосовали Шарлотт ле Бон, Мишель Монахан и Анджела Бассетт. Винтажные ретро-луки — тоже база красных дорожек: актриса Рут Негга выбрала платье Prada, отсылающее к сюрреалистичным принтам из коллекции весна-лета 2008 года (спасибо селебрити-стилистке Карле Уэлч!), Мишель Уильямс вышла в
архивном Chanel, а Молли Гордон — в страйп-колонне Giorgio Armani из коллекции осень-зима 1996 года.

Шарлотт ле Бон в Courregès
Getty Images

Шарлотт ле Бон в Courregès

Анджела Бассетт в Yara Shoemaker и украшениях Lagos
Getty Images

Анджела Бассетт в Yara Shoemaker и украшениях Lagos

Эрин Доэрти в Louis Vuitton
Getty Images

Эрин Доэрти в Louis Vuitton

Рита Ора в Miu Miu
Getty Images

Рита Ора в Miu Miu

Джуд Лоу в Brioni
Getty Images

Джуд Лоу в Brioni

Дженни Слейт в Rosie Assoulin и украшениях Anita Ko
Getty Images

Дженни Слейт в Rosie Assoulin и украшениях Anita Ko

Лейтон Мистер в Prada и украшения Jared Jewellers
Getty Images

Лейтон Мистер в Prada и украшения Jared Jewellers

Кэтрин Ланаса в Jason Wu и украшениях Fred Leighton jewellery
Getty Images

Кэтрин Ланаса в Jason Wu и украшениях Fred Leighton jewellery

Холзи
Getty Images

Холзи

Молли Гордон в архивном Giorgio Armani
Getty Images

Молли Гордон в архивном Giorgio Armani

Помимо Паркер Поузи, в team Valentino оказался Колман Доминго, бросивший вызов свадебным двойкам Педро Паскаля и Гвендолин Кристи. И все же приз за идеальную тейлоринг-посадку вручаем Джуду Лоу в тихо-роскошном Brioni, а за вайбовый денди-шик — Уолтону Гоггинсу в Louis Vuitton (почти как из Тая!). 

Выберите проект: