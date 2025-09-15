35 главных луков премии «Эмми» — 2025: Дженна Ортега, Лиса, Кейт Бланшетт, Селена Гомес и Педро Паскаль

Красный — снова новый черный: свадебные total-white луки, ставши мейнстримом после «Оскара» и Met Gala, уступили место алым бодиконам Oscar de la Renta, пурпурным халтерам McQueen и точеным платьям-колоннам Louis Vuitton (с хрестоматийным шлейфом!). Лучшая фэшн-роль второго плана — у пастельно-пудровых оттенков, за которые отвечали дивы третьего сезона «Белого лотоса» — Эйми Лу Вуд, Паркер Поузи и k-pop икона Лиса.

На правой стороне ринга — красные платья, на левой — сверкающие металлик-наряды, за которые проголосовали Шарлотт ле Бон, Мишель Монахан и Анджела Бассетт. Винтажные ретро-луки — тоже база красных дорожек: актриса Рут Негга выбрала платье Prada, отсылающее к сюрреалистичным принтам из коллекции весна-лета 2008 года (спасибо селебрити-стилистке Карле Уэлч!), Мишель Уильямс вышла в

архивном Chanel, а Молли Гордон — в страйп-колонне Giorgio Armani из коллекции осень-зима 1996 года.