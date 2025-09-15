35 главных луков премии «Эмми» — 2025: Дженна Ортега, Лиса, Кейт Бланшетт, Селена Гомес и Педро Паскаль

В Лос-Анджелесе завершилось главное модно-синефильское противостояние осени — 77-ая премия «Эмми» (телевизионный сиблинг «Оскара»!), собравший на красной дорожке жирнейший А-лист селебрити. Пока создатели сериала-триумфатора «Переходный возраст» пересчитывают статуэтки (а исполнитель главной роли — 15-летний Оуэн Купер — стал самым юным победителем в истории Emmy Awards!), разглядываем самые хайповые луки церемонии — от топов-артписов Дженны Ортеги до валентиновских рюшей Паркер Поузи.
Дженна Ортега в Givenchy
Кейт Бланшетт в Armani Prive
Хлое Севиньи в Saint Laurent
Селена Гомес в Louis Vuitton
Лиса в Lever Couture
Сэм Нивола в Dior
Сидни Суини в Oscar de la Renta
Хантер Шафер в Alexander McQueen
Паркер Поузи в Valentino
Оуэн Купер в Gap Studio
Эйми Лу Вуд в Alexander McQueen
Педро Паскаль
Важнейший стейтмент-образ премии — звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега, сменившая фэшн-амплуа сливочного гота ради драгоценного «голого» топа Givenchy (оммаж образу Изабеллы Росселлини из фильма «Смерть ей к лицу» Роберта Земекиса!). Плюс фиксируем на красной дорожке изобилие черного бархата (в авангарде тренда — Кейт Бланшетт и Хлое Севиньи!) и внимательно следим за диоровскими промо-тизерами Джонатана Андерсона (фэшн-честь модного дома остаивал Сэм Нивола из «Белого лотоса»!).
Скарлетт Йоханссон в Prada
Сара Полсон в Marc Jacobs
Дженнифер Кулидж в Christian Siriano
Бритт Лоуэр в Calvin Klein
Гвендолин Кристи в Tom Ford
Уолтон Гоггинс в Louis Vuitton
Кэти Бейтс в Vera Wang и украшениях Rahaminov Diamonds
Кэтрин Зета-Джонс в Yara Shoemaker
Рут Негга в архивном Prada и украшениях Messika
Мишель Уильямс в архивном Chanel
Колман Доминго в Valentino и украшениях Boucheron Jewellery
Анна Саваи в Armani Prive
Мишель Монахан в Rabanne
Кристин Милиоти в Danielle Frankel и украшениях Anita Ko
Красный — снова новый черный: свадебные total-white луки, ставши мейнстримом после «Оскара» и Met Gala, уступили место алым бодиконам Oscar de la Renta, пурпурным халтерам McQueen и точеным платьям-колоннам Louis Vuitton (с хрестоматийным шлейфом!). Лучшая фэшн-роль второго плана — у пастельно-пудровых оттенков, за которые отвечали дивы третьего сезона «Белого лотоса» — Эйми Лу Вуд, Паркер Поузи и k-pop икона Лиса.
На правой стороне ринга — красные платья, на левой — сверкающие металлик-наряды, за которые проголосовали Шарлотт ле Бон, Мишель Монахан и Анджела Бассетт. Винтажные ретро-луки — тоже база красных дорожек: актриса Рут Негга выбрала платье Prada, отсылающее к сюрреалистичным принтам из коллекции весна-лета 2008 года (спасибо селебрити-стилистке Карле Уэлч!), Мишель Уильямс вышла в
архивном Chanel, а Молли Гордон — в страйп-колонне Giorgio Armani из коллекции осень-зима 1996 года.
Шарлотт ле Бон в Courregès
Анджела Бассетт в Yara Shoemaker и украшениях Lagos
Эрин Доэрти в Louis Vuitton
Рита Ора в Miu Miu
Джуд Лоу в Brioni
Дженни Слейт в Rosie Assoulin и украшениях Anita Ko
Лейтон Мистер в Prada и украшения Jared Jewellers
Кэтрин Ланаса в Jason Wu и украшениях Fred Leighton jewellery
Холзи
Молли Гордон в архивном Giorgio Armani
Помимо Паркер Поузи, в team Valentino оказался Колман Доминго, бросивший вызов свадебным двойкам Педро Паскаля и Гвендолин Кристи. И все же приз за идеальную тейлоринг-посадку вручаем Джуду Лоу в тихо-роскошном Brioni, а за вайбовый денди-шик — Уолтону Гоггинсу в Louis Vuitton (почти как из Тая!).
