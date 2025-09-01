Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Как сливочные готы заменили нам бежевых мам и стали новой фэшн-субкультурой?

За популяризацию микротренда говорим спасибо Дженне Ортеге и ее стилисту Энрике Мелендесу, набившему руку во время промо первого сезона «Уэнздей» (будем честны, по части фэшн не слишком удачного!) и наконец выдавшему эталонный гот-стиль по случаю второго.

Так, для лондонской премьеры сериала Мелендес выбрал платье будто из сброшенной змеиной кожи из кутюрной коллекции Ashi Studio, а на шоу Late Night with Seth Meyers Орега появилась в псевдопоношенном атласном платье Elena Velez (в платье зловещей сирены этого же бренда актриса появилась во время поездки в Париж). 

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Dilara Findikoglu FW'25

Dilara Findikoglu FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25 

Rick Owens FW'25

Rick Owens FW'25

Christian Dior FW'25

Christian Dior FW'25

Alexander McQueen FW'25

Alexander McQueen FW'25

Хотя первый выход в луке из дебютной коллекции Гленна Мартенса для Maison Margiela отхватила Ким Кардашьян (для церемонии DVF Awards в Венеции выбрала серое платье-комбинезон с рукавами-кейпом), советуем новоиспеченному худруку приберечь телесное корсетной макси для Ортеги. Фантазируем дальше и представляем повзрослевшую Уэнздей в волосатом луке хэдлайнера лондонской Недели моды Dilara Findikoglu. 

Уловив тренд-веяние, даже Rick Owens просветлел — дизайнер разбавил каноничный total black сетами из кремового трикотажа (от того не менее мрачными!) в тандеме с нераспознаваемой парой номадкорной обуви. В это время Мария Грация Кьюри в Christian Dior показала антикварный образ с кружевами и корсетом в духе Викторианской эпохи, а на подиум Alexander McQueen приземлился фэшн-ангел с размашистыми крыльями-сердцем и в остроносых ретро-ботильонах. 

Куртка Alexander McQueen, TSUM Collect, 295 000 руб.

Платье Enfants Riches Deprimes, DayNight, 170 632 руб.

Жакет Daniil Antsiferov, 155 000 руб.

Ботильоны Mugler, ДЛТ, 123 000 руб.

Платье Jean Paul Gaultier, KM20, 96 800 руб.

Туфли Saint Laurent, TSUM Collect, 64 000 руб.

Корсет Warro World, 50 000 руб.

Боди Jacob Lee, Leform, 44 490 руб.

Жакет Sorelle Era, 42 000 руб.

Топ Daniil Antsiferov, 40 000 руб.

Юбка Balmain, TSUM Collect, 38 900 руб.

Туфли Level44, 37 800 руб.

Жакет Poche, 34 900 руб.

Топ Maison Margiela, TSUM Collect, 33 850 руб.

Платье Otocyon, 25 000 руб.

Боди Autentiments, 24 900 руб.

Комбинезон pushButton, Leform, 23 490 руб.

Платье Annuko, 17 900 руб.

Сумка Istoki, 14 000 руб.

Топ Love Republic, 6 999 руб.

Повторяем фэшн-успех Дженны Ортеги и примеряем плечистое платье из полупрозрачной сетки Annuko в тандеме с анатомичным комбинезом pushButton (с вау-шнуровкой сзади!) и змеиными мэриджейнами Level44. Жан Поль Готье создавал готические тату-айтемы еще до того, как это стало мейнстримом. За культовым платьем отправляемся в КМ20, а чтобы не перегрузить образ, надеваем прозрачные ботильоны Mugler (нашлись в ДЛТ). 

Отрабатываем нежную готику в рамках офисного дресс-кода с помощью средневековой двойки  Sorelle Era или жакета с баской Poche (мэтчим со сливочными туфлями Saint Laurent!) . Без корсетов в этом сезоне никуда (заверено Balenciaga и Schiaparelli!) — присматриваемся к льняному варианту Warro World или сатиновому Love Republic. 

Дженна Ортега на премьере второго сезона «Уэнздей» в Лондоне в кутюрном платье Ashi Studio

Звезда «Уэнздей» появилась на шоу Late Night with Seth Meyers в деконструктивистском платье Elena Velez

Для промо-съемки посреди Сены актриса выбрала платье Elena Velez (русалка в морской тине!)

