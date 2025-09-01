Как сливочные готы заменили нам бежевых мам и стали новой фэшн-субкультурой?

За популяризацию микротренда говорим спасибо Дженне Ортеге и ее стилисту Энрике Мелендесу, набившему руку во время промо первого сезона «Уэнздей» (будем честны, по части фэшн не слишком удачного!) и наконец выдавшему эталонный гот-стиль по случаю второго.

Так, для лондонской премьеры сериала Мелендес выбрал платье будто из сброшенной змеиной кожи из кутюрной коллекции Ashi Studio, а на шоу Late Night with Seth Meyers Орега появилась в псевдопоношенном атласном платье Elena Velez (в платье зловещей сирены этого же бренда актриса появилась во время поездки в Париж).