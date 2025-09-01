Как сливочные готы заменили нам бежевых мам и стали новой фэшн-субкультурой?

За популяризацию микротренда говорим спасибо Дженне Ортеге и ее стилисту Энрике Мелендесу, набившему руку во время промо первого сезона «Уэнздей» (будем честны, по части фэшн не слишком удачного!) и наконец выдавшему эталонный гот-стиль по случаю второго.
Так, для лондонской премьеры сериала Мелендес выбрал платье будто из сброшенной змеиной кожи из кутюрной коллекции Ashi Studio, а на шоу Late Night with Seth Meyers Орега появилась в псевдопоношенном атласном платье Elena Velez (в платье зловещей сирены этого же бренда актриса появилась во время поездки в Париж).
Хотя первый выход в луке из дебютной коллекции Гленна Мартенса для Maison Margiela отхватила Ким Кардашьян (для церемонии DVF Awards в Венеции выбрала серое платье-комбинезон с рукавами-кейпом), советуем новоиспеченному худруку приберечь телесное корсетной макси для Ортеги. Фантазируем дальше и представляем повзрослевшую Уэнздей в волосатом луке хэдлайнера лондонской Недели моды Dilara Findikoglu.
Уловив тренд-веяние, даже Rick Owens просветлел — дизайнер разбавил каноничный total black сетами из кремового трикотажа (от того не менее мрачными!) в тандеме с нераспознаваемой парой номадкорной обуви. В это время Мария Грация Кьюри в Christian Dior показала антикварный образ с кружевами и корсетом в духе Викторианской эпохи, а на подиум Alexander McQueen приземлился фэшн-ангел с размашистыми крыльями-сердцем и в остроносых ретро-ботильонах.
Повторяем фэшн-успех Дженны Ортеги и примеряем плечистое платье из полупрозрачной сетки Annuko в тандеме с анатомичным комбинезом pushButton (с вау-шнуровкой сзади!) и змеиными мэриджейнами Level44. Жан Поль Готье создавал готические тату-айтемы еще до того, как это стало мейнстримом. За культовым платьем отправляемся в КМ20, а чтобы не перегрузить образ, надеваем прозрачные ботильоны Mugler (нашлись в ДЛТ).
Отрабатываем нежную готику в рамках офисного дресс-кода с помощью средневековой двойки Sorelle Era или жакета с баской Poche (мэтчим со сливочными туфлями Saint Laurent!) . Без корсетов в этом сезоне никуда (заверено Balenciaga и Schiaparelli!) — присматриваемся к льняному варианту Warro World или сатиновому Love Republic.
