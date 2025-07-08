От Юкио Мисимы до Анны Винтур: 29 самых ожидаемых книг лета

Оксана Васякина «Такого света в мире не было до появления N.» (18+)

Шерше ля фам! Женская тема — очевидная сфера интересов лауреатки «Лицея» и «НОСа». В «Ветре ярости» Васякина рассуждала о системном насилии, в дилогии «Рана» и «Степь» раскрывала темы прощания с умершей матерью и отношений с отцом.

Новый релиз — одиннадцать рассказов о москвичках нулевых и десятых и их противоречивых судьбах.

«НЛО»