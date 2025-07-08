От Юкио Мисимы до Анны Винтур: 29 самых ожидаемых книг лета

Ранний роман о любви и предательстве противоречивого Юкио Мисимы, экзистенциальная ирландская пастораль лауреата «Букера» Пола Линча, ироничный путеводитель по мировому искусству от Джулиана Барнса, уникальный альманах 1922 года о театре и биография фэшн-иконы Анны Винтур — редакция Собака.ru собрала (субъективно!) любопытные книжные новинки лета (а июньскую подборку ищите здесь).
ИЮЛЬ
Эми Оделл «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue» (16+)
Нон-фикшн об иконе глянца — главном редакторе американского Vogue, в который вошло более 250 интервью с друзьями Анны и коллегами из фэшн-индустрии. Кстати, это единственная биография, которую визировала сама Винтур.
«Бомбора», перевод: Ирина Крупичева
Оксана Васякина «Такого света в мире не было до появления N.» (18+)
Шерше ля фам! Женская тема — очевидная сфера интересов лауреатки «Лицея» и «НОСа». В «Ветре ярости» Васякина рассуждала о системном насилии, в дилогии «Рана» и «Степь» раскрывала темы прощания с умершей матерью и отношений с отцом.
Новый релиз — одиннадцать рассказов о москвичках нулевых и десятых и их противоречивых судьбах.
«НЛО»
Даниил Гуревич «По обе стороны океана» (16+)
Сын экс-режиссера петербургского «Театра на Литейном» Григория Гуревича описывает хроники своего переезда из СССР в США в 1970-е. Контрасты между странами, сложности ассимиляции и тоска по родине — классическая повестка эмигрантов того периода — прилагаются.
«Лимбус Пресс»
Валери Мендес и Эми де ла Хэй «Мода с 1900 года» (16+)
Альманах моды минувшего столетия подробно препарирует влияние технического скачка и связанных с ним трансформаций в экономике и культуре на появление новых фасонов, тканей и цветов. В центре внимания — Шанель, Баленсиага, Вествуд, Ван Нотен и многие другие.
Ad Marginem, перевод: Софья Абашева
Джозеф Конрад и Форд Мэдокс Форд «Наследники. Экстравагантная история» (18+)
Научная фантастика + политический детектив + социальная сатира = экспериментальный роман начала ХХ века о писателе, жаждущем славы, и иностранке, прибывшей из некоего Четвертого измерения для разрушения британских элит.
Книга — пример коллаборации автора «Сердца тьмы» Джозефа Конрада и будущего создателя «Конца парада» Форда Мэдокса Форда (оба текста, кстати, были экранизированы).
«Подписные издания» х «Яндекс Книги», перевод: Сергей Карпов
Владимир Петрухин «Погребальные обряды и культ предков» (16+)
Доктор исторических наук и сотрудник Института славяноведения РАН исследует тему смерти, осмысляя традиционные обряды — от африканских племен до Древней Греции. К примеру, из книги можно узнать, зачем умершему аскету в Индии дополнительно пробивали череп, а у греков запрещалась излишняя скорбь по умершим, а также что роднит Наполеона с Одином.
«МИФ»
Роберт Голд «10 секунд… и она исчезла» (18+)
Британский писатель продолжает дилогию «12 секретов» и «11 лжецов» о журналисте-расследователе Бене Харпере. На этот раз по сюжету триллера ему придется спасать похищенную коллегу Мадлен, которая слишком увлекалась тру-краймом.
Corpus, перевод: Маргарита Черемисина
Линн Хельдинг «Музыкальный интеллект» (16+)
Профессор университета Южной Калифорнии выпустила арт+сайнс-нон-фикшн, который обязан оказаться на полке у всех, кто интересуется музыкой. Внутри — выдержки из нейронауки: как процесс создания мелодий влияет на мозг? Почему одни треки расслабляют, а другие — звучат как пытка? И правда ли, что музыка Моцарта повышает IQ?
«Бомбора»
Михаил Елизаров «Юдоль» (18+)
Камбэк лауреата «Нацбеста» и «Русского Букера», автора бестселлеров «Земля» и «Библиотекарь» (в 2023 году вышла экранизация с Никитой Ефремовым!). В центре новой «хоррор-сказки для взрослых» — старик, крадущий у мальчика волшебный артефакт, чтобы воскресить дьявола. По словам Елизарова, его книга — оммаж советскому кино для детей.
«Редакция Елены Шубиной»
Джулиан Барнс «Открой глаза» (16+)
Эссеист и лауреат Букеровской премии препарирует творчество Ван Гога, Дега, Магритта, Мане, Сезанна и других живописцев со свойственной ему живостью слога, ироничностью и неизменной наблюдательностью. В оригинале книга была опубликована еще в 2015 году (и спустя пять лет вышла и в России). Свежее переиздание дополнено семью новыми эссе, которые впервые переведены на русский.
«Азбука», перевод: Вера Ахтырская, Владимир Бабков, Дарья Горянина, Марина Давыдова, Игорь Мокин, Анна Савиных, Мария Сарабьянова, Виктор Сонькин, Александра Борисенко
Николай Власов «Немцы после войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм» (16+)
Каким оказалось общество Германии после окончания Второй мировой в 1945 году и как оно трансформировалось? А также как «излечиться» от диктатуры, идеологии насилия и национального превосходства и построить работающую демократию? Такими вопросами в своей книге задается историк и профессор СПбГУ Николай Власов.
«Альпина нон-фикшн»
Петр Дружинин «Текст Достоевского» (18+)
Жанр на стыке детектива и научной работы — «историко-филологические разыскания». Анализируя издававшиеся Федором Достоевским и его братом Михаилом журналы «Эпоха» и «Время», а также «Записки из Мертвого дома», «Двойника» и «Игрока», историк Петр Дружинин дополняет биографию писателя новыми фактами и раскрывает ранее неизвестные источники его текстов.
«НЛО»
Обложка каталога «Издательства Европейского университета». Обложка сборника пока не утверждена.
Сборник «"Пока я жива, живешь и ты". Женские дневники блокадного Ленинграда» (18+)
Восемь женщин, переживших блокаду Ленинграда, и их дневники о том периоде. Это воспоминания геолога Воскресенской, преподавателя Воробьевой, домохозяйки Борель, военной медсестры Бритвиной, директора детского дома Горбуновой, партработницы Капитоновой, школьницы Каретниковой и студентки Кондратьевой.
«Издательство Европейского университета»
Цзоу Цзинчжи «Дом номер девять» (18+)
Книга из лонг-листа «Букера»-2023 — воспоминания ее автора Цзоу Цзинчжи о детстве в Китае времен «культурной революции» Мао Цзэдуна. Это описание быта и трагедий маленьких людей, рутинности горя и растрачивания молодости — со всеми «признаками времени»: ссылкой в деревню из Пекина, уличными играми в красных гвардейцев и «перевоспитания» подростков коммунистическим трудом.
NoAge, перевод: Ольга Козлова
Сьюзан Фрайман «Крутые парни и второй пол» (18+)
Профессор Университета Вирджинии предлагает новую оптику для исследования фильмов Квентина Тарантино и Спайка Ли — через призму маскулинности с незименной дерзостью и самообладанием. Фрайман анализирует, что такое «романтика плохого парня» и как «гангстеры» отстраиваются от проявлений феминности.
«НЛО», перевод: Иван Лабутин
Александра Ручьева «Заводские настройки» (16+)
Дебют уральской писательницы и металлурга — история семьи заводчан, рассказанная от имени девушки-инженера. Книга — автофикшен, пронизанная не хтонью, а воспоминаниями о взрослении и любовью к ремеслу.
«Редакция Елены Шубиной»
Гирдир Элиассон «Реквием» (18+)
Медитативный исландский роман о рекламщике Йоунасе, который бережно заносит в записную книжку все услышанные звуки: от свиста чайника до ветра. Его цель — создать совершенное музыкальное произведение, оказавшись в одном ряду по меньшей мере с Моцартом.
NoAge, перевод: Ольга Маркелова
Александр Иличевский «Элегии для N.» (18+)
Лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» Александр Иличевский (автор романа «7 октября», гремевшего зимой во всех медиа!) создает синтез автобиографии с философией, где воспоминания о московских улицах и холмах Калифорнии соединяются с размышлениями о саморазвитии и осмыслением одиночества.
«НЛО»
К. А. Терина «Все мои птицы» (16+)
Фантастический мир К. А. Териной состоит из следующих слагаемых. Это магический реализм + стимпанк + лавкрафтовские мотивы. Пожалуй, только в таком литературном пространстве могут сосуществовать разумный пчелиный рой и мальчик, который прячет боль в музыкальной шкатулке. Бонус — авторские иллюстрации.
«Редакция Елены Шубиной»
Альфани Гвидо «История богатства на Западе. Как боги среди людей» (16+)
Исследователь экономического неравенства исчерпывающе объясняет, откуда взялся феномен Eat the Rich. Как богатые семьи веками накапливали капиталы, а общество меняло к этому отношение: от восхищения до порицания.
«Лед», перевод: Александра Яковлева
Гастон Башляр «Право грезить. Очерки по эстетике» (18+)
Французский философ анализирует феномен воображения в искусстве, поэзии, прозе и сновидениях. Спойлер: оказывается, грезы — символ нашего единства с природой, а еще неотъемлемое условие целостности личности. Так что мечтатели могут расслабиться!
Ad Marginem, перевод: Нина Кулиш
АВГУСТ
Обложка российского издания пока не утверждена
Юкио Мисима «Богиня» (18+)
Впервые на русском выходит ранний роман одного из самых читаемых, скандальных и противоречивых японских писателей (автор бестселлера «Исповедь маски»). «Богиня» посвящена любви и предательству. Отец растил юную Асако, убеждая в том, что она идеальная женщина. Но что будет, когда ее мировоззрение столкнется с реальностью?
«АСТ»
Обложка российского издания пока не утверждена
Пол Линч «Черный снег» (18+)
Роман автора антиутопии «Песня пророка» (в 2023 году Линч получил за нее «Букер»!) — экзистенциальная пастораль о семье Кейнов, которая после долгих лет жизни в Нью-Йорке возвращается домой в Ирландию. В этом сюжете мог бы быть хэппи-энд, но случайный пожар и смерть рабочего на ферме настраивает соседей против репатриантов.
«АСТ»
Обложка российского издания пока не утверждена
Томас Шлессер «Глаза Моны» (18+)
Роман историка искусства Шлессера всего за год стал литературным феноменом — переведен на 36 (!) языков, среди которых теперь и русский. По сюжету когда десятилетняя Мона начинает стремительно терять зрение, ее дедушка за 52 недели знакомит внучку с коллекцией главных парижских музеев: Лувра, Орсе и центра Помпиду.
Corpus, перевод: Наталья Мавлевич
Историк Мария Тычинина и краевед Ксения Сидорина (справа)
Ксения Сидорина «Осторожно отмыто. Истории о плитке, печах и витражах Петербурга» (18+)
Подробный путеводитель по архитектурным деталям бывших доходных домов составила краевед Ксения Сидорина, которая с 2019 года вместе с командой волонтеров-реставраторов «Гэнгъ» отмывает и реставрирует плитку, печи и витражи города.
«Подписные издания»
Салман Рушди «Земля под ее ногами» (18+)
Британский прозаик, обладатель рыцарского титула и «Букера» (в 2008 году его книга «Дети полуночи» была признана лучшей за 40 лет существования премии!) выпустил новый роман о любви, рок-н-ролле и путешествии из Индии в США.
Corpus, перевод: Вероника Гегина
«О театре» (18+)
Переиздание уникального альманаха 1922 года, который можно было найти разве что в редком антикварном магазине. 11 критиков, режиссеров и теоретиков — среди которых Алексей Ган, Иван Аксенов, Борис Арватов, Михаил Загорский и Оскар Блюм — размышляют о границах театра.
Ad Marginem
Обложка российского издания пока не утверждена
Адель Розенфельд «У медуз нет ушей» (18+)
В центре сюжета дебютного романа из шорт-листа Гонкуровской премии — слабослышащая Луиза, которая оказывается перед сложным решением: поставить имплант или сохранить свою особенность, рискуя навсегда потерять слух.
«Подписные издания», перевод: Валерия Фридман
Джанфранко Каллигарич «Последнее лето в городе» (16+)
Философия главного героя романа и по совместительству спортивного журналиста Лео Гадзарра — отказ от «достигаторства» в пользу dolce vita (только море, литература и эпикурейство). Эту книгу уже сравнивают с фильмом Феллини «Сладкая жизнь» — и неслучайно.
Corpus, перевод: Анна Ямпольская
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