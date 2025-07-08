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Книги

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От Юкио Мисимы до Анны Винтур: 29 самых ожидаемых книг лета

Ранний роман о любви и предательстве противоречивого Юкио Мисимы, экзистенциальная ирландская пастораль лауреата «Букера» Пола Линча, ироничный путеводитель по мировому искусству от Джулиана Барнса, уникальный альманах 1922 года о театре и биография фэшн-иконы Анны Винтур — редакция Собака.ru собрала (субъективно!) любопытные книжные новинки лета (а июньскую подборку ищите здесь). 

ИЮЛЬ
АВГУСТ

ИЮЛЬ

«Бомбора»

Эми Оделл «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue» (16+)

Нон-фикшн об иконе глянца — главном редакторе американского Vogue, в который вошло более 250 интервью с друзьями Анны и коллегами из фэшн-индустрии. Кстати, это единственная биография, которую визировала сама Винтур.

«Бомбора», перевод: Ирина Крупичева

«НЛО»

Оксана Васякина «Такого света в мире не было до появления N.» (18+)

Шерше ля фам! Женская тема — очевидная сфера интересов лауреатки «Лицея» и «НОСа». В «Ветре ярости» Васякина рассуждала о системном насилии, в дилогии «Рана» и «Степь» раскрывала темы прощания с умершей матерью и отношений с отцом. 

Новый релиз — одиннадцать рассказов о москвичках нулевых и десятых и их противоречивых судьбах.

«НЛО»

«Лимбус Пресс»

 Даниил Гуревич «По обе стороны океана» (16+)

Сын экс-режиссера петербургского «Театра на Литейном» Григория Гуревича описывает хроники своего переезда из СССР в США в 1970-е. Контрасты между странами, сложности ассимиляции и тоска по родине — классическая повестка эмигрантов того периода — прилагаются. 

«Лимбус Пресс»

Ad Marginem

Валери Мендес и Эми де ла Хэй «Мода с 1900 года» (16+)

Альманах моды минувшего столетия подробно препарирует влияние технического скачка и связанных с ним трансформаций в экономике и культуре на появление новых фасонов, тканей и цветов. В центре внимания — Шанель, Баленсиага, Вествуд, Ван Нотен и многие другие. 

Ad Marginem, перевод: Софья Абашева

«Подписные издания» х Яндекс Книги

Джозеф Конрад и Форд Мэдокс Форд «Наследники. Экстравагантная история» (18+)

Научная фантастика + политический детектив + социальная сатира = экспериментальный роман начала ХХ века о писателе, жаждущем славы, и иностранке, прибывшей из некоего Четвертого измерения для разрушения британских элит.

Книга — пример коллаборации автора «Сердца тьмы» Джозефа Конрада и будущего создателя «Конца парада» Форда Мэдокса Форда (оба текста, кстати, были экранизированы).

«Подписные издания» х «Яндекс Книги», перевод: Сергей Карпов

«МИФ»

Владимир Петрухин «Погребальные обряды и культ предков» (16+)

Доктор исторических наук и сотрудник Института славяноведения РАН исследует тему смерти, осмысляя традиционные обряды — от африканских племен до Древней Греции. К примеру, из книги можно узнать, зачем умершему аскету в Индии дополнительно пробивали череп, а у греков запрещалась излишняя скорбь по умершим, а также что роднит Наполеона с Одином. 

«МИФ» 

Corpus

Роберт Голд «10 секунд… и она исчезла» (18+)

Британский писатель продолжает дилогию «12 секретов» и «11 лжецов» о журналисте-расследователе Бене Харпере. На этот раз по сюжету триллера ему придется спасать похищенную коллегу Мадлен, которая слишком увлекалась тру-краймом.

Corpus, перевод: Маргарита Черемисина

«Бомбора»

Линн Хельдинг «Музыкальный интеллект» (16+)

Профессор университета Южной Калифорнии выпустила арт+сайнс-нон-фикшн, который обязан оказаться на полке у всех, кто интересуется музыкой. Внутри — выдержки из нейронауки: как процесс создания мелодий влияет на мозг? Почему одни треки расслабляют, а другие — звучат как пытка? И правда ли, что музыка Моцарта повышает IQ?

«Бомбора»

«Редакция Елены Шубиной»

Михаил Елизаров «Юдоль» (18+)

Камбэк лауреата «Нацбеста» и «Русского Букера», автора бестселлеров «Земля» и «Библиотекарь» (в 2023 году вышла экранизация с Никитой Ефремовым!). В центре новой «хоррор-сказки для взрослых» — старик, крадущий у мальчика волшебный артефакт, чтобы воскресить дьявола. По словам Елизарова, его книга — оммаж советскому кино для детей.

«Редакция Елены Шубиной»

«Азбука»

Джулиан Барнс «Открой глаза» (16+)

Эссеист и лауреат Букеровской премии препарирует творчество Ван Гога, Дега, Магритта, Мане, Сезанна и других живописцев со свойственной ему живостью слога, ироничностью и неизменной наблюдательностью. В оригинале книга была опубликована еще в 2015 году (и спустя пять лет вышла и в России). Свежее переиздание дополнено семью новыми эссе, которые впервые переведены на русский.

«Азбука», перевод: Вера Ахтырская, Владимир Бабков, Дарья Горянина, Марина Давыдова, Игорь Мокин, Анна Савиных, Мария Сарабьянова, Виктор Сонькин, Александра Борисенко

«Альпина нон-фикшн»

Николай Власов «Немцы после войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм» (16+)

Каким оказалось общество Германии после окончания Второй мировой в 1945 году и как оно трансформировалось? А также как «излечиться» от диктатуры, идеологии насилия и национального превосходства и построить работающую демократию? Такими вопросами в своей книге задается историк и профессор СПбГУ Николай Власов.

«Альпина нон-фикшн»

«НЛО»

Петр Дружинин «Текст Достоевского» (18+)

Жанр на стыке детектива и научной работы — «историко-филологические разыскания». Анализируя издававшиеся Федором Достоевским и его братом Михаилом журналы «Эпоха» и «Время», а также «Записки из Мертвого дома», «Двойника» и «Игрока», историк Петр Дружинин дополняет биографию писателя новыми фактами и раскрывает ранее неизвестные источники его текстов.

«НЛО»

Обложка каталога «Издательства Европейского университета». Обложка сборника пока не утверждена.
«Издательство Европейского университета»

Обложка каталога «Издательства Европейского университета». Обложка сборника пока не утверждена.

Сборник «"Пока я жива, живешь и ты". Женские дневники блокадного Ленинграда» (18+)

Восемь женщин, переживших блокаду Ленинграда, и их дневники о том периоде. Это воспоминания геолога Воскресенской, преподавателя Воробьевой, домохозяйки Борель, военной медсестры Бритвиной, директора детского дома Горбуновой, партработницы Капитоновой, школьницы Каретниковой и студентки Кондратьевой.

«Издательство Европейского университета»

NoAge

Цзоу Цзинчжи «Дом номер девять» (18+)

Книга из лонг-листа «Букера»-2023 — воспоминания ее автора Цзоу Цзинчжи о детстве в Китае времен «культурной революции» Мао Цзэдуна. Это описание быта и трагедий маленьких людей, рутинности горя и растрачивания молодости — со всеми «признаками времени»: ссылкой в деревню из Пекина, уличными играми в красных гвардейцев и «перевоспитания» подростков коммунистическим трудом.

NoAge, перевод: Ольга Козлова

«НЛО»

Сьюзан Фрайман «Крутые парни и второй пол» (18+)

Профессор Университета Вирджинии предлагает новую оптику для исследования фильмов Квентина Тарантино и Спайка Ли — через призму маскулинности с незименной дерзостью и самообладанием. Фрайман анализирует, что такое «романтика плохого парня» и как «гангстеры» отстраиваются от проявлений феминности.

«НЛО», перевод: Иван Лабутин

«Редакция Елены Шубиной»

Александра Ручьева «Заводские настройки» (16+)

Дебют уральской писательницы и металлурга — история семьи заводчан, рассказанная от имени девушки-инженера. Книга — автофикшен, пронизанная не хтонью, а воспоминаниями о взрослении и любовью к ремеслу.

«Редакция Елены Шубиной»

NoAge

Гирдир Элиассон «Реквием» (18+)

Медитативный исландский роман о рекламщике Йоунасе, который бережно заносит в записную книжку все услышанные звуки: от свиста чайника до ветра. Его цель — создать совершенное музыкальное произведение, оказавшись в одном ряду по меньшей мере с Моцартом.

NoAge, перевод: Ольга Маркелова

«НЛО»

Александр Иличевский «Элегии для N.» (18+)

Лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» Александр Иличевский (автор романа «7 октября», гремевшего зимой во всех медиа!) создает синтез автобиографии с философией, где воспоминания о московских улицах и холмах Калифорнии соединяются с размышлениями о саморазвитии и осмыслением одиночества.

«НЛО»

«Редакция Елены Шубиной»

К. А. Терина «Все мои птицы» (16+)

Фантастический мир К. А. Териной состоит из следующих слагаемых. Это магический реализм + стимпанк + лавкрафтовские мотивы. Пожалуй, только в таком литературном пространстве могут сосуществовать разумный пчелиный рой и мальчик, который прячет боль в музыкальной шкатулке. Бонус — авторские иллюстрации.

«Редакция Елены Шубиной»

«Редакция Елены Шубиной»

Альфани Гвидо «История богатства на Западе. Как боги среди людей» (16+)

Исследователь экономического неравенства исчерпывающе объясняет, откуда взялся феномен Eat the Rich. Как богатые семьи веками накапливали капиталы, а общество меняло к этому отношение: от восхищения до порицания.

«Лед», перевод: Александра Яковлева

Ad Marginem

Гастон Башляр «Право грезить. Очерки по эстетике» (18+)

Французский философ анализирует феномен воображения в искусстве, поэзии, прозе и сновидениях. Спойлер: оказывается, грезы — символ нашего единства с природой, а еще неотъемлемое условие целостности личности. Так что мечтатели могут расслабиться!

Ad Marginem, перевод: Нина Кулиш

АВГУСТ

Обложка российского издания пока не утверждена
Shinchosha

Обложка российского издания пока не утверждена

Юкио Мисима «Богиня» (18+)

Впервые на русском выходит ранний роман одного из самых читаемых, скандальных и противоречивых японских писателей (автор бестселлера «Исповедь маски»). «Богиня» посвящена любви и предательству. Отец растил юную Асако, убеждая в том, что она идеальная женщина. Но что будет, когда ее мировоззрение столкнется с реальностью?

«АСТ»

Обложка российского издания пока не утверждена
Little, Brown and Company

Обложка российского издания пока не утверждена

Пол Линч «Черный снег» (18+)

Роман автора антиутопии «Песня пророка» (в 2023 году Линч получил за нее «Букер»!) — экзистенциальная пастораль о семье Кейнов, которая после долгих лет жизни в Нью-Йорке возвращается домой в Ирландию. В этом сюжете мог бы быть хэппи-энд, но случайный пожар и смерть рабочего на ферме настраивает соседей против репатриантов. 

«АСТ»

Обложка российского издания пока не утверждена
ALBIN MICHEL

Обложка российского издания пока не утверждена

Томас Шлессер «Глаза Моны» (18+)

Роман историка искусства Шлессера всего за год стал литературным феноменом — переведен на 36 (!) языков, среди которых теперь и русский. По сюжету когда десятилетняя Мона начинает стремительно терять зрение, ее дедушка за 52 недели знакомит внучку с коллекцией главных парижских музеев: Лувра, Орсе и центра Помпиду.

Corpus, перевод: Наталья Мавлевич

Историк Мария Тычинина и краевед Ксения Сидорина (справа)
Фото: Саша Чайка

Историк Мария Тычинина  и краевед Ксения Сидорина (справа)

Ксения Сидорина «Осторожно отмыто. Истории о плитке, печах и витражах Петербурга» (18+)

Подробный путеводитель по архитектурным деталям бывших доходных домов составила краевед Ксения Сидорина, которая с 2019 года вместе с командой волонтеров-реставраторов «Гэнгъ» отмывает и реставрирует плитку, печи и витражи города.

«Подписные издания»

Corpus

Салман Рушди «Земля под ее ногами» (18+)

Британский прозаик, обладатель рыцарского титула и «Букера» (в 2008 году его книга «Дети полуночи» была признана лучшей за 40 лет существования премии!) выпустил новый роман о любви, рок-н-ролле и путешествии из Индии в США.

Corpus, перевод: Вероника Гегина

Ad Marginem

«О театре» (18+)

Переиздание уникального альманаха 1922 года, который можно было найти разве что в редком антикварном магазине. 11 критиков, режиссеров и теоретиков — среди которых Алексей Ган, Иван Аксенов, Борис Арватов, Михаил Загорский и Оскар Блюм — размышляют о границах театра.

Ad Marginem

Обложка российского издания пока не утверждена

Обложка российского издания пока не утверждена

Адель Розенфельд «У медуз нет ушей» (18+)

В центре сюжета дебютного романа из шорт-листа Гонкуровской премии — слабослышащая Луиза, которая оказывается перед сложным решением: поставить имплант или сохранить свою особенность, рискуя навсегда потерять слух.

«Подписные издания», перевод: Валерия Фридман

Corpus

Джанфранко Каллигарич «Последнее лето в городе» (16+)

Философия главного героя романа и по совместительству спортивного журналиста Лео Гадзарра — отказ от «достигаторства» в пользу dolce vita (только море, литература и эпикурейство). Эту книгу уже сравнивают с фильмом Феллини «Сладкая жизнь» — и неслучайно.

Corpus, перевод: Анна Ямпольская

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