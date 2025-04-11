Показываем бэкстейдж шоу «Новые имена в моде» — 2025, снятый главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской!

По традиции за фэшн-событие отвечал креативный продюсер и режиссер Сергей Луковский: в портфолио — постановка шоу от Tanya Kotegova до Thom Browne, плюс создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. А стайлинг показа — дело рук топ-стилиста и героини того самого рейтинга Собака.ru Эльмиры Тулебаевой.