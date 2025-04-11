Показываем бэкстейдж шоу «Новые имена в моде» — 2025, снятый главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской!

Главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская проникла на бэкстейдж показа победителей конкурса НИМ 2025 в недрах ДЛТ и сняла мощный фэшн-репортаж: будуаркорные платья Кирилла Раневского на гранд диве Юлии Матвиенко, вау-кидкор Нины Витковой на самом модном кураторе Русского музея Евгении Сероусовой и лебедино-фольклорный апсайкл Anna Veter, оживший на приме-балерине Театра Эйфмана Марии Абашовой.
Гости показа увидели коллекции десяти финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: от звезды совриска Джессики до стритстайл-комика Ильи Куруча!).
По традиции за фэшн-событие отвечал креативный продюсер и режиссер Сергей Луковский: в портфолио — постановка шоу от Tanya Kotegova до Thom Browne, плюс создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. А стайлинг показа — дело рук топ-стилиста и героини того самого рейтинга Собака.ru Эльмиры Тулебаевой.
Собака.ru благодарит
модный универмаг ДЛТ,
генерального партнера конкурса
«Новые имена в моде» — 2025
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