18+
  • Мода
  • Герои
  • Новые имена в моде - 2025
Герои

Поделиться:

Показываем бэкстейдж шоу «Новые имена в моде» — 2025, снятый главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской!

Главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская проникла на бэкстейдж показа победителей конкурса НИМ 2025 в недрах ДЛТ и сняла мощный фэшн-репортаж: будуаркорные платья Кирилла Раневского на гранд диве Юлии Матвиенко, вау-кидкор Нины Витковой на самом модном кураторе Русского музея Евгении Сероусовой и лебедино-фольклорный апсайкл Anna Veter, оживший на приме-балерине Театра Эйфмана Марии Абашовой.

 

Как прошел показ победителей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025?

Юлия Матвиенко
Яна Милорадовская
Юлия Матвиенко
Евгения Сероусова
Яна Милорадовская
Евгения Сероусова
Покрас Лампас, Михаил Стацюк, Илья Куруч
Яна Милорадовская
Михаил Стацюк, Покрас Лампас, Илья Куруч
Мария Абашова
Яна Милорадовская
Мария Абашова
Сиу Нгуен
Яна Милорадовская
Сиу Нгуен
Артем Злобин
Яна Милорадовская
Артем Злобин
Джессика
Яна Милорадовская
Джессика

Гости показа увидели коллекции десяти финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга (спойлер: от звезды совриска Джессики до стритстайл-комика Ильи Куруча!).

Илья Куруч
Яна Милорадовская
Илья Куруч
Артем Злобин
Яна Милорадовская
Артем Злобин
Ксения Прихотько
Яна Милорадовская

Ксения Прихотько

Мария Абашова
Яна Милорадовская
Мария Абашова
Сиу Нгуен
Яна Милорадовская
Сиу Нгуен

По традиции за фэшн-событие отвечал креативный продюсер и режиссер Сергей Луковский: в портфолио — постановка шоу от Tanya Kotegova до Thom Browne, плюс создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. А стайлинг показа — дело рук топ-стилиста и героини того самого рейтинга Собака.ru Эльмиры Тулебаевой.

Собака.ru благодарит

модный универмаг ДЛТ,

генерального партнера конкурса

«Новые имена в моде» — 2025

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Сиу Нгуен, Джессика , Илья Куруч Мария Абашова, Евгения Сероусова, Артем Злобин, Михаил Стацюк, Юлия Матвиенко, Покрас Лампас

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: