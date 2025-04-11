Как прошел показ в ДЛТ победителей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025?

Мы знаем актрису Диану Милютину как звезду сериала «Чистые», а теперь и как модель, вышедшую на подиум с мастером кэжуал-софткора Landscape Леной Лес, чьи шерстяные пальто и блузы-трансформеры уже полюбили Оксана Рим и Александр Рогов. Фаундер бренда лично инспектирует итальянские фабрики в поисках тех самых тканей (все не зря — свитеры из трикотажного дропа вязались по соседству с ретро-кардиганами и ультратонкими водолазками Valentino). За год открыла два бутика (в Пассаже и флагман в Перекупном переулке), вот-вот покажет летнюю коллекцию.