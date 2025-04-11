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Как прошел показ в ДЛТ победителей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025?

10 апреля в ДЛТ, главном модном универмаге Петербурга, Собака.ru провела вау-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2025. Хайлайты вечера: будуаркор-кутюр Кирилла Раневского (на показе в нем вышла фэшн-дива Юлия Матвиенко!), фем-авангард Романа Зимогорского (его платья Вика Салават снимала для португальского Vogue), апсайкл-кутюр Anna Veter (Gapanovich встречает Врубеля), который на подиуме примерила Мария Абашова. И да, пальто с уточками Gosier Даниила Объюхова — в нем снимался апрельский кавер-сигма-бой Собака.ru Дмитрий Нагиев!

Юлия Матвиенко, Мария Абашова, Евгения Сероусова. Ксения Прихотько
Юлия Матвиенко, Мария Абашова, Евгения Сероусова, Джессика , Диана Милютина, Артем Злобин, Сиу Нгуен, Дарья Кукарских, Илья Куруч, Ксения Прихотько

Анна Ветер, коллекция «Царевна-лебедь»

Cелебрити-модель Мария Абашова

Мария Абашова
Мария Абашова
Мария Абашова. Анна Ветер
Мария Абашова, Анна Ветер

Прима-балерина Театра Эйфмана Мария Абашова раскрыла субличность фольклорного брайдалкор-лебедя в апсайкл-кутюре Анны (Ветер) Демиденко. Выпускница магистратуры СПбГУПТД (именитая «тряпка»!) создавала костюмы по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь» и «Синей птицы» Метерлинка, у в конкурсе «Новые имена в моде» Собака.ru победила со свадебным кутюром «Царевна-лебедь» (Gapanovich встречает Врубеля!), плюс показала релиз апсайкл-денима.

Кирилл Раневский (Ranevsky), коллекция Wiliss

Cелебрити-модель Юлия Матвиенко

Юлия Матвиенко. Кирилл Раневский
Юлия Матвиенко, Кирилл Раневский

Студент ВХУТЕИН и сверхновый фэшн-феномен: создает виртуозный кутюрный будуаркор (с опорой на ар-деко 1920-х), от работ которого в восторге Ида Галич и Олег Горчанин, а также фэшн-инфлюэнсер Карина Мурашкина. На подиуме показал корсетные бодиконы с турнюрами, кружевные slip skirt, сенлорановские платья-плащи и перьевые баски — на подиуме дарк-образы Кирилла оценила фэшн-дива, лауреат «ТОП50» и худрук JM Studio Юлия Матвиенко.  

Артем Калякин, коллекция «Угол комнаты»

Cелебрити-модель Джессика 

Джессика
Джессика
Джессика. Артем Калякин
Джессика , Артем Калякин
Джессика. Артем Калякин
Джессика , Артем Калякин

Арт-коллаборация вечера — дива секси-совриска Джессика и студент Академии Штиглица Артем Калякин (русский Duran Lantink!). На ура работает с объемами и гротескными формами (в его платье снималась Тоня Углова для октябрьского номера Собака.ru!). А еще участвовал в Петербургской неделе моды на Новой сцене Александринки (худрук Никита Кондрушенко, привет!).

Даниил Объюхов, бренд Gosier, коллекция Cannolu

Cелебрити-модель Илья Куруч

Илья Куруч. Даниил Объюхов
Илья Куруч, Даниил Объюхов
Илья Куруч. Даниил Объюхов
Илья Куруч, Даниил Объюхов

Стритстайл-комик и тяжеловес фэшн-флирта Илья Куруч вышел на подиум ДЛТ в мафиозном луке от студента Школы дизайна НИУ ВШЭ и амбассадор новой маскулинности (и — ирония!) Даниила Объюхова. В дипломной работе исследовал «Образ мафиози в визуальной культуре 20 века», получилась mob-коллекция Cannolu по мотивам сериала «The Sopranos» — с расписными бомберами, кружевными костюмы и (мастхэв!) пальто с уточками, в котором Дмитрий Нагиев снимался для обложки апрельского номера Собака.ru.

Нина Виткова, коллекция «Ценности детства»

Cелебрити-модель Евгения Сероусова

Евгения Сероусова. Нина Виткова
Евгения Сероусова, Нина Виткова
Евгения Сероусова. Нина Виткова
Евгения Сероусова, Нина Виткова

Самый модный куратор Русского музея и идеолог арт-пространства Maison 25 Евгения Сероусова поддержала коллекцию «Ценности детства» Нины Витковой. Выпускница Британской школы дизайна стажировалась у Ульяны Сергеенко, делала коллаб с брендом Custom Culture, а еще запустила собственный бренд The Nina Project. На кидкорном мудборде коллекции-победителя — книги «Катины игрушки» и «Про гусят», а еще игрушки — например, конструктор, детали которого повторены из ткани (ручная работа!) и дерева.

Лена Лес, бренд Landscape, коллекция «The light and the shadows»

Cелебрити-модель Диана Милютина

Диана Милютина. Лена Лес
Диана Милютина, Лена Лес

Мы знаем актрису Диану Милютину как звезду сериала «Чистые», а теперь и как модель, вышедшую на подиум с мастером кэжуал-софткора Landscape Леной Лес, чьи шерстяные пальто и блузы-трансформеры уже полюбили Оксана Рим и Александр Рогов. Фаундер бренда лично инспектирует итальянские фабрики в поисках тех самых тканей (все не зря — свитеры из трикотажного дропа вязались по соседству с ретро-кардиганами и ультратонкими водолазками Valentino). За год открыла два бутика (в Пассаже и флагман в Перекупном переулке), вот-вот покажет летнюю коллекцию.

Роман Зимогорский — коллекция Female rage

Cелебрити-модель Сиу Нгуен

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Роман Зимогорский

Роман Зимогорский

Студент Школы дизайна НИУ ВШЭ (ученик фаундера Inshade Марии Смирновой) Роман Зимогорский — абмассадор Female rage, мастер дикого фэшн-авангарда и любимец готической дивы Salavat Kypere, снимавшей его платье на Лизе Останиной для эдиториала португальского Vogue. Плюс в портфолио — работы для шоу «Ход вещей» Ксении Собчак и журнала «Мнение редакции». На подиуме Роман показал фирменные платья-топоры и хоррор-колыбельки (примерила сверхновая актриса Сиу Нгуен!).

Валерия Дорощенко, коллекция Divine melancholy

Cелебрити-модель Ксения Прихотько

Ксения Прихотько

Ксения Прихотько

Вслед за тургенувской утопленницей, готической расчленительницей и пушкинской альтушкой петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько раскрыла субличность минор-декадентки в театральном black-tie шике от Валерии Дорощенко — ученицы Школы дизайна НИУ ВШЭ (читай: Леонида Алексеева из House of Leo). Плиссированные платья, бахрома, вышивка — раз, и уже на фэшн-постаменте.

Сережа Скетчман, проект MUTNO

Cелебрити-модель Артем Злобин

Артем Злобин
Артем Злобин
Артем Злобин. Сергей Скетчман
Артем Злобин, Сергей Скетчман

Это комбо: болотный кутюр + грэндпакор от дарк-авангардиста Сережи Скетчмана. Его вещи — находка для всех лит-фанатов леших и кикимор Аллы Горбуновой: хитросплетенные свитеры из пряжи, притворяющиеся болотной тиной, хворостом (27 часов ручной работы!) или кузнечиками. А пиджак-паук — мастхэв по версии актера и лауреата «ТОП50» Артема Злобина.

Мария Вагачева, коллекция «Аквариумистика»

Cелебрити-модель Дарья Кукарских

Дарья Кукарских. Мария Вагачева
Дарья Кукарских, Мария Вагачева

Фэшн-триумф вечера! Первокурсница СПбГУПТД (рубрика «именитая тряпка»!) Мария Вагачева — мастер кидкора и гротеска. На пару с 3D-художником Даниилом Зуевым делала коллекцию для инклюзивного центра «Йом-Йом», а в конкурсе «Новые имена в моде» — 2025 победила с коллекцией «Аквариумистика» с огромными сумками-рыбками, гигабрюками и футуристичными сандалиями (трепещите, броненосцы Alexander McQueen!). И это веркающее вау (убеждены селебрити-модель Дарья Кухарских,  топ-байер Георгий Ростовщиков и главред Собака.ru Яна Милорадовская).

Дарья Бабаева и Витя Фицнер, FitsnerBabaeva, коллекция «Шарф-галстук»

Селебрити-модель Сергей Лимонов

Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Витя Фицнер и Дарья Бабаева

Витя Фицнер и Дарья Бабаева

Дарья Бабаева

Дарья Бабаева

Витя Фицнер

Витя Фицнер

Дизайн-дуэт дизайнера Chernim Cherno Дарьи Бабаевой и шрифтового гроссмейстера Вити Фицнера (с петербургским производством) победил в номинации «Аксессуары». Их мастхэв — огромные шарфы-галстуки в духе лучших работ Джонатана Андерсона (есть похожие в коллекции SS’25). Плюс фэшн-дуо отшивает пасторальные flowercore-бомберы, а у Вити есть собственный бренд Фицнер Шлык с серьгами-штангами и разноцветными шинами-каффами.

 

Сергей Луковский
Сергей Луковский
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева

Отвечал за (без преувеличения!) главное модное событие весны режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизовала показ героиня того самого рейтинга стилистов Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Викторией Исаковой и над каверстори с Дмитрием Нагиевым.

Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров

Собака.ru благодарит

модный универмаг ДЛТ,

генерального партнера конкурса

«Новые имена в моде» — 2025

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Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Сергей Лимонов, Дарья Кукарских, Сиу Нгуен Джессика , Диана Милютина, Илья Куруч, Мария Абашова, Евгения Сероусова, Артем Злобин, Эльмира Тулебаева, Юлия Матвиенко, Сергей Луковский

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