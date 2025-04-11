Как прошел показ в ДЛТ победителей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025?

10 апреля в ДЛТ, главном модном универмаге Петербурга, Собака.ru провела вау-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2025. Хайлайты вечера: будуаркор-кутюр Кирилла Раневского (на показе в нем вышла фэшн-дива Юлия Матвиенко!), фем-авангард Романа Зимогорского (его платья Вика Салават снимала для португальского Vogue), апсайкл-кутюр Anna Veter (Gapanovich встречает Врубеля), который на подиуме примерила Мария Абашова. И да, пальто с уточками Gosier Даниила Объюхова — в нем снимался апрельский кавер-сигма-бой Собака.ru Дмитрий Нагиев!
Анна Ветер, коллекция «Царевна-лебедь»
Cелебрити-модель Мария Абашова
Прима-балерина Театра Эйфмана Мария Абашова раскрыла субличность фольклорного брайдалкор-лебедя в апсайкл-кутюре Анны (Ветер) Демиденко. Выпускница магистратуры СПбГУПТД (именитая «тряпка»!) создавала костюмы по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь» и «Синей птицы» Метерлинка, у в конкурсе «Новые имена в моде» Собака.ru победила со свадебным кутюром «Царевна-лебедь» (Gapanovich встречает Врубеля!), плюс показала релиз апсайкл-денима.
Кирилл Раневский (Ranevsky), коллекция Wiliss
Cелебрити-модель Юлия Матвиенко
Студент ВХУТЕИН и сверхновый фэшн-феномен: создает виртуозный кутюрный будуаркор (с опорой на ар-деко 1920-х), от работ которого в восторге Ида Галич и Олег Горчанин, а также фэшн-инфлюэнсер Карина Мурашкина. На подиуме показал корсетные бодиконы с турнюрами, кружевные slip skirt, сенлорановские платья-плащи и перьевые баски — на подиуме дарк-образы Кирилла оценила фэшн-дива, лауреат «ТОП50» и худрук JM Studio Юлия Матвиенко.
Артем Калякин, коллекция «Угол комнаты»
Cелебрити-модель Джессика
Арт-коллаборация вечера — дива секси-совриска Джессика и студент Академии Штиглица Артем Калякин (русский Duran Lantink!). На ура работает с объемами и гротескными формами (в его платье снималась Тоня Углова для октябрьского номера Собака.ru!). А еще участвовал в Петербургской неделе моды на Новой сцене Александринки (худрук Никита Кондрушенко, привет!).
Даниил Объюхов, бренд Gosier, коллекция Cannolu
Cелебрити-модель Илья Куруч
Стритстайл-комик и тяжеловес фэшн-флирта Илья Куруч вышел на подиум ДЛТ в мафиозном луке от студента Школы дизайна НИУ ВШЭ и амбассадор новой маскулинности (и — ирония!) Даниила Объюхова. В дипломной работе исследовал «Образ мафиози в визуальной культуре 20 века», получилась mob-коллекция Cannolu по мотивам сериала «The Sopranos» — с расписными бомберами, кружевными костюмы и (мастхэв!) пальто с уточками, в котором Дмитрий Нагиев снимался для обложки апрельского номера Собака.ru.
Нина Виткова, коллекция «Ценности детства»
Cелебрити-модель Евгения Сероусова
Самый модный куратор Русского музея и идеолог арт-пространства Maison 25 Евгения Сероусова поддержала коллекцию «Ценности детства» Нины Витковой. Выпускница Британской школы дизайна стажировалась у Ульяны Сергеенко, делала коллаб с брендом Custom Culture, а еще запустила собственный бренд The Nina Project. На кидкорном мудборде коллекции-победителя — книги «Катины игрушки» и «Про гусят», а еще игрушки — например, конструктор, детали которого повторены из ткани (ручная работа!) и дерева.
Лена Лес, бренд Landscape, коллекция «The light and the shadows»
Cелебрити-модель Диана Милютина
Мы знаем актрису Диану Милютину как звезду сериала «Чистые», а теперь и как модель, вышедшую на подиум с мастером кэжуал-софткора Landscape Леной Лес, чьи шерстяные пальто и блузы-трансформеры уже полюбили Оксана Рим и Александр Рогов. Фаундер бренда лично инспектирует итальянские фабрики в поисках тех самых тканей (все не зря — свитеры из трикотажного дропа вязались по соседству с ретро-кардиганами и ультратонкими водолазками Valentino). За год открыла два бутика (в Пассаже и флагман в Перекупном переулке), вот-вот покажет летнюю коллекцию.
Роман Зимогорский — коллекция Female rage
Cелебрити-модель Сиу Нгуен
Студент Школы дизайна НИУ ВШЭ (ученик фаундера Inshade Марии Смирновой) Роман Зимогорский — абмассадор Female rage, мастер дикого фэшн-авангарда и любимец готической дивы Salavat Kypere, снимавшей его платье на Лизе Останиной для эдиториала португальского Vogue. Плюс в портфолио — работы для шоу «Ход вещей» Ксении Собчак и журнала «Мнение редакции». На подиуме Роман показал фирменные платья-топоры и хоррор-колыбельки (примерила сверхновая актриса Сиу Нгуен!).
Валерия Дорощенко, коллекция Divine melancholy
Cелебрити-модель Ксения Прихотько
Вслед за тургенувской утопленницей, готической расчленительницей и пушкинской альтушкой петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько раскрыла субличность минор-декадентки в театральном black-tie шике от Валерии Дорощенко — ученицы Школы дизайна НИУ ВШЭ (читай: Леонида Алексеева из House of Leo). Плиссированные платья, бахрома, вышивка — раз, и уже на фэшн-постаменте.
Сережа Скетчман, проект MUTNO
Cелебрити-модель Артем Злобин
Это комбо: болотный кутюр + грэндпакор от дарк-авангардиста Сережи Скетчмана. Его вещи — находка для всех лит-фанатов леших и кикимор Аллы Горбуновой: хитросплетенные свитеры из пряжи, притворяющиеся болотной тиной, хворостом (27 часов ручной работы!) или кузнечиками. А пиджак-паук — мастхэв по версии актера и лауреата «ТОП50» Артема Злобина.
Мария Вагачева, коллекция «Аквариумистика»
Cелебрити-модель Дарья Кукарских
Фэшн-триумф вечера! Первокурсница СПбГУПТД (рубрика «именитая тряпка»!) Мария Вагачева — мастер кидкора и гротеска. На пару с 3D-художником Даниилом Зуевым делала коллекцию для инклюзивного центра «Йом-Йом», а в конкурсе «Новые имена в моде» — 2025 победила с коллекцией «Аквариумистика» с огромными сумками-рыбками, гигабрюками и футуристичными сандалиями (трепещите, броненосцы Alexander McQueen!). И это веркающее вау (убеждены селебрити-модель Дарья Кухарских, топ-байер Георгий Ростовщиков и главред Собака.ru Яна Милорадовская).
Дарья Бабаева и Витя Фицнер, FitsnerBabaeva, коллекция «Шарф-галстук»
Селебрити-модель Сергей Лимонов
Дизайн-дуэт дизайнера Chernim Cherno Дарьи Бабаевой и шрифтового гроссмейстера Вити Фицнера (с петербургским производством) победил в номинации «Аксессуары». Их мастхэв — огромные шарфы-галстуки в духе лучших работ Джонатана Андерсона (есть похожие в коллекции SS’25). Плюс фэшн-дуо отшивает пасторальные flowercore-бомберы, а у Вити есть собственный бренд Фицнер Шлык с серьгами-штангами и разноцветными шинами-каффами.
Отвечал за (без преувеличения!) главное модное событие весны режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизовала показ героиня того самого рейтинга стилистов Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Викторией Исаковой и над каверстори с Дмитрием Нагиевым.
Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров
Собака.ru благодарит
модный универмаг ДЛТ,
генерального партнера конкурса
«Новые имена в моде» — 2025
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