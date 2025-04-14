5 свадебных платьев от Кристобаля Баленсиаги (с фатой, турнюром и цветочным узором!), которые круто изменили мировую брайдалкор-моду

Но вернемся же к платью Фабиолы, к этой «волшебной конструкции», как его назвал Юбер де Живанши в одном из своих интервью. Для Розы Клара это творение ознаменовало собой «до» и «после» в мире свадебного шитья. «Спустя более полувека оно продолжает очаровывать чистотой своих линий и элегантностью вне времени. Это приталенное платье, с широкой присборенной юбкой и украшением из белой норки, окаймляющей вырез и накидку, что отдает дань личному вкусу невесты. Оригинальный шлейф-мантия, ниспадающий с плеч в стиле Ватто, придает необходимый королевский шик платью с простым на первый взгляд, но изысканным дизайном, вошедшим в историю моды», — рассказывает она. По словам Клара, мантия, служащая шлейфом, была скопирована в семидесятые годы и использовалась всеми «до тошноты». На сегодняшний день этот дизайн «пользуется невероятным спросом среди невест». Кстати, а вы знаете, кто восстановил платье бельгийской королевы? Не кто иной, как Лоренцо Каприле. Вот что он мне сам рассказывает: «Сонсолес Диес де Ривера (подруга и знаковая муза Кристобаля Баленсиага. — Прим.ред.) поручила мне эту работу от имени Фонда Balenciaga. По правде говоря, когда это платье попало ко мне в руки, я увидел, что оно довольно хорошо сохранилось. Основная работа состояла в том, чтобы восстановить обрамление из норки, которую зачем-то заменили искусственным мехом. Уж не знаю почему, возможно, его отправляли на какую-то выставку... Мы смогли восстановить платье благодаря щедрости Национальной ассоциации меховщиков, которая подарила нам несколько кусочков меха белой норки. После этого мне оставалось всего лишь пройтись по некоторым швам».