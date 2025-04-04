19 книг ярмарки non/fiction, которые стоит приобрести в домашнюю библиотеку

C 10 по 13 апреля в Москве пройдет весенняя ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Уже по традиции к ней издательства России стараются выпустить самые важные новинки, которые точно украсят любую домашнюю библиотеку. Собака.ru собрала (субъективно!) подборку самых любопытных из них: от книги-мастер-класса Александра Сокурова до нового романа автора «Калечины-Малечины» Евгении Некрасовой.
Евгения Некрасова «Улица Холодова» (18+)
Автор «Калечины-Малечины», попавшей в финал самых престижных российских литпремий «Нацбест», «Большая книга» и «НОС», на этот раз обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов погиб в редакции от взрыва мины. Это заказное преступление положило начало череде других убийств российских журналистов. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю страны в 1990-е и повлияла на наше понимание свободы.
Кстати, выбор темы неслучаен. Детство Некрасовой прошло в подмосковном городе Климовске, где вырос и Холодов. Даже школа у них — одна на двоих.
NoAge
Ник Кейв и Шон О’Хаган «Вера, надежда и резня» (18+)
Впервые на русском выходит полная трагедий автобиография австралийской рок-музыканта Ника Кейва. В основе книги — интервью, которые музыкант дал своему другу Шону О’Хаган (поэтому авторами значатся они оба). Это рассуждения Кейва не только о музыке, но и смерти от лица отца, пережившего двоих своих детей: в 2015-м не стало его 15-летнего сына Артура, в 2022-м — 31-летнего Джетро Лазенби.
«КоЛибри», перевод: Алексей Блохин
Юкио Мисима «Музыка» (18+)
Поздний роман одного из самых читаемых и противоречивых японских писателей. «Музыка» посвящена метафорической утрате чувств. По сюжету на прием к психоаналитику приходит девушка с необычной жалобой: она потеряла способность слышать мелодии. Вместе им предстоит исследовать ее разум, чтобы выйти из ментального тупика.
«Азбука», перевод: Елена Стругова
Саманта Харви «По орбите» (18+)
Книга-лауреат Букеровской премии 2024 года позволяет почувствовать себя астронавтом и провести один день на МКС. Вместе с героями читатели наблюдают за Землей и задаются классическим философским вопросом: каково наше место во Вселенной? Возможно, на это впервые удастся найти ответ.
NoAge, перевод: Екатерина Даровская
Эдит Уортон «Убежище» (18+)
Первая женщина-лауреат Пулитцеровской премии рассказывает о светских нравах Америки «позолоченного века». Главная героиня ее книги Кейт узнает о подлых поступках собственного жениха Дениса. Теперь перед ней стоит сложнейшая дилемма: отменять помолвку или идти на компромиссы с собственной совестью.
«Подписные издания» совместно с «Яндекс. Книгами», перевод: Татьяна Боровикова
Аркадий Ипполитов «Ипполитов. Последняя книга. Не только Италия» (18+)
Искусствовед и куратор с мировым именем Аркадий Ипполитов был хранителем кабинета итальянской гравюры Эрмитажа и — без преувеличения — одним из главных исследователей искусства Италии. В его посмертную книгу вошли главы неоконченной работы про Рим, а также статьи и интервью.
«КоЛибри»
Элайза Найт, Денни С. Брайс «Разве мы не можем быть подругами» (16+)
Заглядываем за кулисы и узнаем про отношения двух див — кинозвезды Мэрилин Монро и джаз-иконы Эллы Фицджеральд. Чего только стоит сцена, где под хруст соленых огурчиков Мэрилин и Элла, как простые смертные, рассуждает о своих проблемах и радостях!
«Бель Летр», перевод: Виктория Лаптева
Джефф Чанг «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения» (18+)
Историк и музыкальный критик препарирует жанр хип-хопа от а до я: почему борьба за гражданские права в Бронксе создала новое музыкальное направление, как оно устроено, кто был его евангелистами и что предшествовало бешеной популярности.
Ad Marginem, перевод: Алексей Алеев
Ева Меркачева «Я иду искать» (18+)
Тру-крайм правозащитницы — подробное исследование уголовных дел российских маньяков. В книге приведены детальные описания действий серийных убийц и следователей, комментарии экспертов, уникальные иллюстрации. Это попытка поставить точку в дискуссиях о том, как распознать маньяка и предотвратить превращение человека в монстра.
«Альпина Паблишер»
Джон Берджер «Красная штора Болоньи» (18+)
Медитативный тревелог лауреата Букеровской премии. Рассеянные по тексту детали позволяют ощутить запахи и вкусы, а также цвета Болоньи. Читатель невольно фланирует по средневековым улицам и разделяет один из важнейших итальянских принципов — dolce far niente (сладкое безделье).
Ad Marginem, перевод: Андрей Сен-Сеньков
Дмитрий Крымов «Новый курс. Разговоры с самим собой» (18+)
Новая книга-размышление одного из главных деятелей российского театра и пятикратного лауреата «Золотой маски». В 2023 году Крымов опубликовал записи разговоров со студентами ГИТИСа, будущими художниками. Это был калейдоскоп мыслей о театре, литературе, искусстве и том, как «понять себя, найти и не стесняться этого». В этот раз имеет смысл ожидать не менее любопытного литературного и интеллектуального приключения.
«НЛО»
Хуан Габриэль Васкес «Оглянуться назад» (16+)
Лауреат Нобелевской премии рассуждает о фигуре человека в центре мировых событий. Сюжет построен вокруг биографии колумбийского режиссера Серхио Кабрера и его юности во время гражданской войны в Испании, культурной революции в Китае и партизанской борьбы в Латинской Америке.
«Лайвбук», перевод: Дарья Синицына
Елена Легран «Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам» (18+)
Автор бестселлера «Разгадай код художника» при помощи увлекательного сторителлинга проводит экскурсию по мировым шедеврам Караваджо, Рубенса, Вермеера, Веласкеса, Рембрандта и других знаковых европейских мастеров.
«Бомбора»
Гюнтер Грасс «Глупый август» (12+)
Стихи и графика лауреата Нобелевской премии — глубокое переосмысление собственного прошлого. Издание стало ответом на травлю из-за скандальных мемуаров «Луковица памяти», где Грасс признался, что служил в СС.
«Альпина. Проза», перевод: Александр Филиппов-Чехов
Полина Барскова «Сибиллы, или Книга о чудесных превращениях» (16+)
В основе романа — реальная история художницы Доротеи Мериан, которая по приглашению Петра I переезжает в Петербург и становится наставницей акварелистов и хранительницей Кунсткамеры. Еще одна важная сюжетная линия — то, как город постепенно приобретает собственную идентичность и все меньше походит на Амстердам.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Наталия Осояну «Балканские мифы» (16+)
Краснолицый вампир с душой-мотыльком, дух замурованной верной жены и красавицы-вилы, которые танцуют в лесу — это лишь малая часть путеводителя по миру легенд и волшебства Балкан.
«МИФ»
Наталия Семенова «Амбруз Воллар. Открыватель талантов» (16+)
Автор бестселлеров о Щукиных, Морозовых, Остроухове и Рябушинском выпустит первую литературную биографию француза Амбруза Воллара: визионера, арт-гуру и собирателя Сезанна, Ван Гога, Матисса, Шагала и Пикассо. Поклонников импрессионизма отдельно заинтересуют редкие иллюстрации.
«Слово/SLOVO»
Ария Фернандес-Миранда «Загадка по имени Кристобаль Баленсиага» (16+)
Вместе с авангардистом фэшн-мира читатели проживают восемь значимых эпизодов из его биографии. Вот он создает первое платье для заказчицы, встречается с Коко Шанель, открывает штаб-квартиру, срывает пятиминутные аплодисменты после показа и, наконец, заявляет о конце эпохи модного дома Balenciaga.
«КоЛибри», перевод: Анна Шарафеева
Александр Сокуров «Мастер-класс. Одно занятие в школе “Сеанс”» (16+)
Режиссер рассказывает студентам онлайн-школы журнала «Сеанс» о легендарной «Тетралогии власти» (фильмах «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст») и том, как на языке кинематографа говорить о самых острых вопросах и конфликтах XX века.
«Сеанс»
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