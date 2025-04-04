19 книг ярмарки non/fiction, которые стоит приобрести в домашнюю библиотеку

Евгения Некрасова «Улица Холодова» (18+)

Автор «Калечины-Малечины», попавшей в финал самых престижных российских литпремий «Нацбест», «Большая книга» и «НОС», на этот раз обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов погиб в редакции от взрыва мины. Это заказное преступление положило начало череде других убийств российских журналистов. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю страны в 1990-е и повлияла на наше понимание свободы.

Кстати, выбор темы неслучаен. Детство Некрасовой прошло в подмосковном городе Климовске, где вырос и Холодов. Даже школа у них — одна на двоих.

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