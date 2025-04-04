Лит + фэшн блокбастер! Как самовязы вытеснили галстуки-регаты и денди-бабочки? Отрывок из книги «С иголочки» Никиты Оводкова

Русский поэт В.В. Маяковский в юности испытывал финансовые трудности и не мог позволить себе хорошо одеваться, что не мешало ему импровизировать: «Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. <...>» Сегодня галстук, за редким исключением, является частью повседневного или торжественного делового костюма, а иногда им в костюме даже пренебрегают. На старинных фотографиях галстук невыразителен из-за монохромности изображения, он сливается с преимущественно темной одеждой. Маяковский был современником эпохи и наблюдал вживую эту палитру цветов и форм, что давало ему возможность понять важность этой мелкой, но яркой детали и заявлять о ее важности.

Галстук, или «галстух» (от нем. Halstuch), дословно переводится как шейный платок. Большинство специалистов утверждает, что галстук как элемент костюма впервые появился в повседневном гардеробе французского горожанина в XVII веке, а его первоначальная форма в виде платка или косынки была заимствована у хорватских наемников. В результате во Франции за галстуком закрепился термин cravate, который в искаженном виде как раз и означал в переводе «человек-хорват». Этот французский термин хоть и родился во второй трети XVII века, но дожил до начала ХХ века в качестве одной из многочисленных торговых марок галстуков на рынке Российской империи.

В третьей четверти XIX века основным шейным аксессуаром в мужском костюме являлся шелковый бант. Пройдет немного времени, и ближе к концу 1870-х годов в моду войдут шейные галстуки различных типов. В своем разнообразии этот элемент мужского костюма достиг пика на рубеже XIX–XX веков.