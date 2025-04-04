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Лит + фэшн блокбастер! Как самовязы вытеснили галстуки-регаты и денди-бабочки? Отрывок из книги «С иголочки» Никиты Оводкова

В издательстве «Бомбора» вышла книга «С иголочки. Мужской костюм времен заката Российской империи» петербургского историка и коллекционера городского дореволюционного костюма Никиты Оводкова — максимально ультимативный (и иллюстративный!) гид по моде начала прошлого столетия (на базе архивных фотографий и полутора сотен артефактов из собрания автора!). В чем отличие антука от умбрелки? Какова суперсила «сонного» сюртука? И как ботинки фабрики «Треугольник» предвосхитили культовые мартенсы от Dr.Martens?

Отдел моды Собака.ru публикует главу «Три истории галстука» (на минуточку, галстук — тренд сезона!): в ней рассказывается об особенностях дореволюционного галстука (бабочка VS регата VS самовязы) и сословных различиях в обращении с аксессуаром (на примере трех героев!).  

«С иголочки. Мужской костюм времен заката Российской империи» Никита Оводков, Эксмо, 1195 руб.

«С иголочки. Мужской костюм времен заката Российской империи» Никита Оводков, Эксмо, 1195 руб.

Никита Оводков

Петербургский историк, коллекционер городского повседневного костюма Российской Империи конца XIX — начала ХХ веков (собрал более 400 артефактов!), создатель проекта History Costume

Учился на историческом факультете СПбГУ (Институт истории СПбГУ). На втором курсе преподавательница познакомила с петербургским коллекционером Натальей Костригиной, которая предложила устроиться к ней на работу в антикварный салон на Владимирском проспекте. Тогда она являлась чуть ли не единственной собирательницей дореволюционной одежды в городе. Ознакомившись с ее собранием вещей, я понял, насколько повседневная одежда обычных горожан конца XIX – начала XX века — белое пятно в истории. Мне стало интересно исследовать этот огромный пласт.

Три истории галстука

Русский поэт В.В. Маяковский в юности испытывал финансовые трудности и не мог позволить себе хорошо одеваться, что не мешало ему импровизировать: «Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. <...>» Сегодня галстук, за редким исключением, является частью повседневного или торжественного делового костюма, а иногда им в костюме даже пренебрегают. На старинных фотографиях галстук невыразителен из-за монохромности изображения, он сливается с преимущественно темной одеждой. Маяковский был современником эпохи и наблюдал вживую эту палитру цветов и форм, что давало ему возможность понять важность этой мелкой, но яркой детали и заявлять о ее важности.

Галстук, или «галстух» (от нем. Halstuch), дословно переводится как шейный платок. Большинство специалистов утверждает, что галстук как элемент костюма впервые появился в повседневном гардеробе французского горожанина в XVII веке, а его первоначальная форма в виде платка или косынки была заимствована у хорватских наемников. В результате во Франции за галстуком закрепился термин cravate, который в искаженном виде как раз и означал в переводе «человек-хорват». Этот французский термин хоть и родился во второй трети XVII века, но дожил до начала ХХ века в качестве одной из многочисленных торговых марок галстуков на рынке Российской империи.

В третьей четверти XIX века основным шейным аксессуаром в мужском костюме являлся шелковый бант. Пройдет немного времени, и ближе к концу 1870-х годов в моду войдут шейные галстуки различных типов. В своем разнообразии этот элемент мужского костюма достиг пика на рубеже XIX–XX веков.

Портрет мужчины в белоснежных рубашке, воротничке и галстуке-бабочке, начало ХХ в., Москва
Архив Никиты Оводкова

Портрет мужчины в белоснежных рубашке, воротничке и галстуке-бабочке, начало ХХ в., Москва

В сравнении с мужскими галстуками, дамские были менее популярны, но не по причине неудобства. Равно как и мужской, дамский галстук подразумевалось носить с блузой и плотным стоячим воротничком. Хлопчатобумажные блузы, называемые еще «чайными», в дамском гардеробе были распространены, по большей части, в теплые сезоны года, конец весны — лето — начало осени, отсюда и ограничения по их присутствию в гардеробе.

Галстук дамский, начало ХХ в.
Архив Никиты Оводкова

Галстук дамский, начало ХХ в.

Парный портрет молодых женщин, начало ХХ в.
Архив Никиты Оводкова

Парный портрет молодых женщин, начало ХХ в.

Разнообразие и популярность галстуков на рубеже веков были пропорциональны их доступности. Основным типом в этот период стал галстук-регата, получивший свое название от термина, означавшего состязание парусных спортивных судов. Легенда гласит: «чтобы во время состязаний концы галстуков не трепались по ветру, мешая яхтсменам, один из них в последней четверти XIX века скрепил концы галстука вместе и приколол их к рубашке». Идея прижилась и нашла свое развитие — для удобства энтузиасты пришили на концы галстука пуговичку и петельку. Пуговица с петелькой оказались не слишком надежными, и галстук подвергся дальнейшим усовершенствованиям: сначала появилась опасная пряжка с очень острыми зубчиками, которыми полотно пропарывалось насквозь, перфорированных отверстий с люверсами еще не существовало в быту. Позднее распространение получила регулируемая по длине пряжка с зацепом, самый комфортный вариант. Независимо от двух вариантов крепления вокруг шеи, галстуки-регаты имели основную точку фиксации за запонку воротничка, для чего на внутреннюю часть галстука пришивалась фигурная пряжка в форме подковы.

Классический мужской галстук-регата с пряжкой-подковой для запонки, начало ХХ в. , Варшава, Царство Польское
Архив Никиты Оводкова

Классический мужской галстук-регата с пряжкой-подковой для запонки, начало ХХ в. , Варшава, Царство Польское

Классический галстук-регата, несмотря на доступность и удобную пряжку, подходил не для всех фасонов воротничков. Концы галстука с пряжками можно было спрятать под отложные концы галстука, но на воротничках без отложных концов скрыть их было невозможно, равно как и плотно зафиксировать. Эту проблему осознали, и появилась производная форма от регаты — галстук без длинных концов. Они были овальными и короткими, длина «лопастей» равнялась 6–7 см, их закладывали под отложной стоячий воротничок. Внутри «лопасти» закладывался картон для жесткости, а узел с тыльной части дополнялся узкой длинной металлической планкой, зашитой в ткань со скобой-ограничителем и металлическим ушком в верхней части — они служили для фиксации на запонке, а также для регулировки высоты расположения галстука.

Мужской галстук-регата с концами-лопастями и системой крепления, начало ХХ в.
Архив Никиты Оводкова

Мужской галстук-регата с концами-лопастями и системой крепления, начало ХХ в.

Галстуки в своем разнообразии говорили на своем языке, как цветы, могли сообщить нам о темпераменте владельца, его профессии, может быть, даже о финансовом статусе, — галстуки владельца магазина, врача и приказчика отличались. Это легко проверить, взглянув на галстуки трех современников эпохи, горожан начала ХХ века: двух москвичей — врача Ивана Фомина и владельца магазина канцелярских принадлежностей Ивана Беликова — и приказчика Василия Адрианова (по другим сведениям, Андрианова), жителя города Боровичи Новгородской губернии.

Галстуки Ивана Фомина сообщают нам о его образовании и службе: рядом с классическим черным галстуком-бабочкой соседствует форменный галстук для учащихся или военных — он стал выпускником медицинского факультета Московского государственного университета, а затем служил врачом в 11-м Фанагорийском полку.

Галстуки московского врача И. В. Фомина, начало ХХ в., слева направо: галстук-бабочка, Западная Европа (?); галстук-бабочка, комбинированный с
Архив Никиты Оводкова

Галстуки московского врача И. В. Фомина, начало ХХ в., слева направо: галстук-бабочка, Западная Европа (?); галстук-бабочка, комбинированный с манишкой, Западная Европа (?); галстук форменный, для учащихся или служащих

Галстуки приказчика Василия Адрианова очень яркие, ведь среди представителей торговых служащих было много франтов и модников — еще современники эпохи вспоминали, что важным в сфере конкурентной торговли были реклама и обхождение с покупателем: «...Приказчики высшего класса щеголяли французскими словами, у прилавка слышалось: «Merci, madame», «Je vous prie», одеты они были по последней моде, прическа а la Capoule (по имени знаменитого французского артиста), с начесом на лоб, манеры «галантерейные» ит.д.».

Галстуки приказчика В. Адрианова, начало ХХ в.
Архив Никиты Оводкова

Галстуки приказчика В. Адрианова, начало ХХ в.

Галстуки предпринимателя Ивана Беликова представлены в сдержанных цветах, что не отменяет разнообразия узоров в виде горошка, цветочного орнамента, имитации муара, полосок и клеток, предпринимательство требовало серьезного подхода и множества деловых встреч, яркие пятна в костюме могли навредить результатам. Выбор Беликова положительно оценил бы теоретик и практик модернистской архитектуры Адольф Лоос, выведший формулу правильной одежды в одном из своих остроумных эссе о моде начала ХХ века: «Ваша одежда современна, если, находясь в культурном центре и случайно очутившись в высшем обществе, вы привлекаете к себе как можно меньше внимания».

Галстуки-регаты с концами-лопастями московского предпринимателя И. А. Беликова, начало ХХ в.
Архив Никиты Оводкова

Галстуки-регаты с концами-лопастями московского предпринимателя И. А. Беликова, начало ХХ в.

Классические галстуки-регаты московского предпринимателя И. А. Беликова, начало ХХ в.
Архив Никиты Оводкова

Классические галстуки-регаты московского предпринимателя И. А. Беликова, начало ХХ в.

Культура галстука как важного элемента костюма сменила свой вектор после Октябрьской революции 1917 года. Яркие и изысканные галстуки канули в Лету, превратившись в буржуазный и чуждый новому порядку элемент. При этом нельзя отрицать, что в РСФСР галстук продолжал быть неотъемлемой частью мужского гардероба, просто его вид и текстура значительно упростились, в моде остались галстуки-самовязы, с которых по сути и начиналось развитие этого элемента костюма в XIX веке.

Галстук-самовяз, конец 1910-х гг.
Архив Никиты Оводкова

Галстук-самовяз, конец 1910-х гг.

Галстук-самовяз остается основным фасоном и в современном костюме. Статус галстука в советский период был нестабилен. Его то объявляли буржуазным пережитком, то молча принимали его существование, то требовали обязательного наличия в костюме. Одно можно сказать точно: он никуда не исчезал и по сей день существует в мужском гардеробе, не забывая при этом меняться от случая к случаю.

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