Лит + фэшн блокбастер! Как самовязы вытеснили галстуки-регаты и денди-бабочки? Отрывок из книги «С иголочки» Никиты Оводкова

В издательстве «Бомбора» вышла книга «С иголочки. Мужской костюм времен заката Российской империи» петербургского историка и коллекционера городского дореволюционного костюма Никиты Оводкова — максимально ультимативный (и иллюстративный!) гид по моде начала прошлого столетия (на базе архивных фотографий и полутора сотен артефактов из собрания автора!). В чем отличие антука от умбрелки? Какова суперсила «сонного» сюртука? И как ботинки фабрики «Треугольник» предвосхитили культовые мартенсы от Dr.Martens?
Отдел моды Собака.ru публикует главу «Три истории галстука» (на минуточку, галстук — тренд сезона!): в ней рассказывается об особенностях дореволюционного галстука (бабочка VS регата VS самовязы) и сословных различиях в обращении с аксессуаром (на примере трех героев!).
Никита Оводков
Петербургский историк, коллекционер городского повседневного костюма Российской Империи конца XIX — начала ХХ веков (собрал более 400 артефактов!), создатель проекта History Costume
Учился на историческом факультете СПбГУ (Институт истории СПбГУ). На втором курсе преподавательница познакомила с петербургским коллекционером Натальей Костригиной, которая предложила устроиться к ней на работу в антикварный салон на Владимирском проспекте. Тогда она являлась чуть ли не единственной собирательницей дореволюционной одежды в городе. Ознакомившись с ее собранием вещей, я понял, насколько повседневная одежда обычных горожан конца XIX – начала XX века — белое пятно в истории. Мне стало интересно исследовать этот огромный пласт.
Три истории галстука
Русский поэт В.В. Маяковский в юности испытывал финансовые трудности и не мог позволить себе хорошо одеваться, что не мешало ему импровизировать: «Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. <...>» Сегодня галстук, за редким исключением, является частью повседневного или торжественного делового костюма, а иногда им в костюме даже пренебрегают. На старинных фотографиях галстук невыразителен из-за монохромности изображения, он сливается с преимущественно темной одеждой. Маяковский был современником эпохи и наблюдал вживую эту палитру цветов и форм, что давало ему возможность понять важность этой мелкой, но яркой детали и заявлять о ее важности.
Галстук, или «галстух» (от нем. Halstuch), дословно переводится как шейный платок. Большинство специалистов утверждает, что галстук как элемент костюма впервые появился в повседневном гардеробе французского горожанина в XVII веке, а его первоначальная форма в виде платка или косынки была заимствована у хорватских наемников. В результате во Франции за галстуком закрепился термин cravate, который в искаженном виде как раз и означал в переводе «человек-хорват». Этот французский термин хоть и родился во второй трети XVII века, но дожил до начала ХХ века в качестве одной из многочисленных торговых марок галстуков на рынке Российской империи.
В третьей четверти XIX века основным шейным аксессуаром в мужском костюме являлся шелковый бант. Пройдет немного времени, и ближе к концу 1870-х годов в моду войдут шейные галстуки различных типов. В своем разнообразии этот элемент мужского костюма достиг пика на рубеже XIX–XX веков.
Портрет мужчины в белоснежных рубашке, воротничке и галстуке-бабочке, начало ХХ в., Москва
В сравнении с мужскими галстуками, дамские были менее популярны, но не по причине неудобства. Равно как и мужской, дамский галстук подразумевалось носить с блузой и плотным стоячим воротничком. Хлопчатобумажные блузы, называемые еще «чайными», в дамском гардеробе были распространены, по большей части, в теплые сезоны года, конец весны — лето — начало осени, отсюда и ограничения по их присутствию в гардеробе.
Разнообразие и популярность галстуков на рубеже веков были пропорциональны их доступности. Основным типом в этот период стал галстук-регата, получивший свое название от термина, означавшего состязание парусных спортивных судов. Легенда гласит: «чтобы во время состязаний концы галстуков не трепались по ветру, мешая яхтсменам, один из них в последней четверти XIX века скрепил концы галстука вместе и приколол их к рубашке». Идея прижилась и нашла свое развитие — для удобства энтузиасты пришили на концы галстука пуговичку и петельку. Пуговица с петелькой оказались не слишком надежными, и галстук подвергся дальнейшим усовершенствованиям: сначала появилась опасная пряжка с очень острыми зубчиками, которыми полотно пропарывалось насквозь, перфорированных отверстий с люверсами еще не существовало в быту. Позднее распространение получила регулируемая по длине пряжка с зацепом, самый комфортный вариант. Независимо от двух вариантов крепления вокруг шеи, галстуки-регаты имели основную точку фиксации за запонку воротничка, для чего на внутреннюю часть галстука пришивалась фигурная пряжка в форме подковы.
Классический мужской галстук-регата с пряжкой-подковой для запонки, начало ХХ в. , Варшава, Царство Польское
Классический галстук-регата, несмотря на доступность и удобную пряжку, подходил не для всех фасонов воротничков. Концы галстука с пряжками можно было спрятать под отложные концы галстука, но на воротничках без отложных концов скрыть их было невозможно, равно как и плотно зафиксировать. Эту проблему осознали, и появилась производная форма от регаты — галстук без длинных концов. Они были овальными и короткими, длина «лопастей» равнялась 6–7 см, их закладывали под отложной стоячий воротничок. Внутри «лопасти» закладывался картон для жесткости, а узел с тыльной части дополнялся узкой длинной металлической планкой, зашитой в ткань со скобой-ограничителем и металлическим ушком в верхней части — они служили для фиксации на запонке, а также для регулировки высоты расположения галстука.
Мужской галстук-регата с концами-лопастями и системой крепления, начало ХХ в.
Галстуки в своем разнообразии говорили на своем языке, как цветы, могли сообщить нам о темпераменте владельца, его профессии, может быть, даже о финансовом статусе, — галстуки владельца магазина, врача и приказчика отличались. Это легко проверить, взглянув на галстуки трех современников эпохи, горожан начала ХХ века: двух москвичей — врача Ивана Фомина и владельца магазина канцелярских принадлежностей Ивана Беликова — и приказчика Василия Адрианова (по другим сведениям, Андрианова), жителя города Боровичи Новгородской губернии.
Галстуки Ивана Фомина сообщают нам о его образовании и службе: рядом с классическим черным галстуком-бабочкой соседствует форменный галстук для учащихся или военных — он стал выпускником медицинского факультета Московского государственного университета, а затем служил врачом в 11-м Фанагорийском полку.
Галстуки московского врача И. В. Фомина, начало ХХ в., слева направо: галстук-бабочка, Западная Европа (?); галстук-бабочка, комбинированный с манишкой, Западная Европа (?); галстук форменный, для учащихся или служащих
Галстуки приказчика Василия Адрианова очень яркие, ведь среди представителей торговых служащих было много франтов и модников — еще современники эпохи вспоминали, что важным в сфере конкурентной торговли были реклама и обхождение с покупателем: «...Приказчики высшего класса щеголяли французскими словами, у прилавка слышалось: «Merci, madame», «Je vous prie», одеты они были по последней моде, прическа а la Capoule (по имени знаменитого французского артиста), с начесом на лоб, манеры «галантерейные» ит.д.».
Галстуки приказчика В. Адрианова, начало ХХ в.
Галстуки предпринимателя Ивана Беликова представлены в сдержанных цветах, что не отменяет разнообразия узоров в виде горошка, цветочного орнамента, имитации муара, полосок и клеток, предпринимательство требовало серьезного подхода и множества деловых встреч, яркие пятна в костюме могли навредить результатам. Выбор Беликова положительно оценил бы теоретик и практик модернистской архитектуры Адольф Лоос, выведший формулу правильной одежды в одном из своих остроумных эссе о моде начала ХХ века: «Ваша одежда современна, если, находясь в культурном центре и случайно очутившись в высшем обществе, вы привлекаете к себе как можно меньше внимания».
Культура галстука как важного элемента костюма сменила свой вектор после Октябрьской революции 1917 года. Яркие и изысканные галстуки канули в Лету, превратившись в буржуазный и чуждый новому порядку элемент. При этом нельзя отрицать, что в РСФСР галстук продолжал быть неотъемлемой частью мужского гардероба, просто его вид и текстура значительно упростились, в моде остались галстуки-самовязы, с которых по сути и начиналось развитие этого элемента костюма в XIX веке.
Галстук-самовяз, конец 1910-х гг.
Галстук-самовяз остается основным фасоном и в современном костюме. Статус галстука в советский период был нестабилен. Его то объявляли буржуазным пережитком, то молча принимали его существование, то требовали обязательного наличия в костюме. Одно можно сказать точно: он никуда не исчезал и по сей день существует в мужском гардеробе, не забывая при этом меняться от случая к случаю.
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