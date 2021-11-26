Старинная одежда: кто и где ее собирает, какие аксессуары считаются редкостью и что носили в России до революции?

Петербуржец Никита Оводков уже 9 лет изучает повседневные костюмы жителей дореволюционной России. Он создал проект History costume — бесплатный интернет-каталог, где каждый желающий может не только посмотреть, как одевались горожане в конце XIX – начала XX века, но и узнать истории людей. Сейчас его коллекция состоит из 500 экспонатов, среди которых есть даже носки и «набрюшник» для беременных дам. «Собака.ru» поговорила с Никитой Оводковым о его приобретениях и узнала, как он находит предметы дореволюционного гардероба и можно ли столкнуться с подделкой.
Об идее проекта
Мне 29 лет. Учился на историческом факультете СПбГУ (Институт истории СПбГУ). На втором курсе преподавательница познакомила с петербургским коллекционером Натальей Костригиной, которая предложила устроиться к ней на работу в антикварный салон на Владимирском проспекте. Тогда она являлась чуть ли не единственной собирательницей дореволюционной одежды в городе. Ознакомившись с ее собранием вещей, я понял, насколько повседневная одежда обычных горожан конца XIX – начала XX века — белое пятно в истории. Мне стало интересно исследовать этот огромный пласт.
И тогда с 2012-го года я стал покупать предметы дореволюционного гардероба и изучать их. Первым экспонатом стала мужская обувь из телячьей кожи с льняной подкладкой для занятий атлетизмом. За шесть лет исследование приобрело четкую цель — собрать образы горожан за 1880-1918-е годы. А в 2019-м году у меня сформировался полноценный онлайн-каталог с фотографиями предметов коллекции и историями их хозяев. Сейчас он постоянно дополняется. Каждый может посмотреть его абсолютно бесплатно по ссылке.
Галстук мужской начало ХХ века из семьи московского предпринимателя И.А. Беликова
О коллекции
В коллекции представлены прогулочные, домашние, театральные костюмы, женское и мужское нижнее белье, детские вещи, обувь, головные уборы, аксессуары, предметы личной гигиены. Всего 460-500 экспонатов. Сейчас особое внимание я уделяю мужскому костюму и его деталям, например, галстукам. Их уже — более 30 экземпляров различных моделей, фасонов и конструкций. Этот аксессуар часто поступает в плохом состоянии. Сложность в том, что реставратор по текстилю без проблем справится с восстановлением ткани, но в дореволюционном предмете одежды была еще металлическая фурнитура, воссозданием которой должны заниматься отдельные специалисты — реставраторы по металлу.
О самых редких экземплярах
Мужские носки
Носки мужские, начало ХХ века, из семьи московского предпринимателя И.А. Беликова.
Среди самых любопытных экспонатов могу выделить носки из хлопчатобумажной ткани с добавление шелка, принадлежащие московскому купцу И.А. Беликову — единственный экземпляр мужской носочно-чулочной продукции, который удалось мне найти за 10 лет исследования городского костюма. Этот предмет одежды хорошо сохранился, поскольку с 1917-го года до настоящего времени они хранились в сундуке. Носки по-прежнему запечатаны свинцовой пломбой с клеймом таможни и датой 1916-й год.
Галоши
Галоши мужские. Изготовитель: Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник», Санкт-Петербург, 1908-1914 гг.
В коллекции есть галоши, произведенные Товариществом Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник». В конце XIX – начала XX века их носили в основном представители рабочего класса и иногда не по погоде, чтобы выделиться среди толпы.
Набрюшник для беременных дам
Набрюшник гигиенический дамский (использовался во время беременности). 1900-е годы.
Есть достаточно редкая вещь для дореволюционной России — «набрюшник» для беременных дам. Это широкий пояс, охватывающий среднюю и нижнюю части живота. Считалось, что такой бандаж производит равномерное давление на живот, тем самым препятствуя опущению желудка. В Петербурге эту вещь изготавливал доктор Маркус Закс. Ее цена могла доходить до 60 рублей.
Где искать вещи и можно ли столкнуться с подделкой?
Обычно приобретаю вещи на известных площадках «Мешок», «Новый аукцион», «Авито» или в Instagram. При покупке обращаю внимание на наличие металлических деталей, вышитых лейблов, владельческих пометок, историю предметов. Потомки, как правило, отдают вещи с фотографиями — это помогает максимально точно определить, к какому периоду принадлежит одежда. Обычный человек, не имеющий специальной подготовки, не сможет самостоятельно атрибутировать одежду. Для этой работы необходимо изучать каталоги отечественных и иностранных музеев и тренировать насмотренность.
Подделок в этой сфере я не встречал. Думаю, текстиль — это не тот вид заработка, на котором фальсификаторы могут подняться. Как правило, редко можно встретить предметы одежды дороже 100 тысяч рублей.
О дефиците
На самом деле сейчас дефицит дореволюционных предметов одежды. Пик текстильного коллекционирования пришелся на 1980–2000-е годы. Тогда свои коллекции формировали историк моды Александр Васильев и Наталья Костригина. Это было хорошее время: горожане сами хотели избавиться от части вещей, поскольку коммуналки расселяли, и относили их в антикварные лавки. А сейчас комплекты городского гардероба приходится собирать по крупицам.
О будущем
На данный момент часть моей коллекции можно увидеть в музее «Разночинный Петербург» на выставке «В начале жизни». На ней экспонируются текстильный конверт и костюм горничной. В ближайшие несколько лет планирую сделать временную экспозицию, посвященную мужскому гардеробу конца XIX – начала XX века. Это очень перспективное направление, поскольку в основном большое внимание уделяют женским нарядам.
Пока о создании своего полноценного музея не думаю, потому что в этом вопросе много юридических нюансов необходимо изучать, к тому же, коллекция по моим подсчетам сформирована лишь на 40–60%. Конечно, меня часто просят показать мастерскую, но массовые просмотры пока невозможны, поскольку помещение очень маленькое. Поэтому сейчас пускаю только исследователей, сотрудников музеев и заинтересованных знакомых.
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