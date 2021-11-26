Старинная одежда: кто и где ее собирает, какие аксессуары считаются редкостью и что носили в России до революции?

Об идее проекта

Мне 29 лет. Учился на историческом факультете СПбГУ (Институт истории СПбГУ). На втором курсе преподавательница познакомила с петербургским коллекционером Натальей Костригиной, которая предложила устроиться к ней на работу в антикварный салон на Владимирском проспекте. Тогда она являлась чуть ли не единственной собирательницей дореволюционной одежды в городе. Ознакомившись с ее собранием вещей, я понял, насколько повседневная одежда обычных горожан конца XIX – начала XX века — белое пятно в истории. Мне стало интересно исследовать этот огромный пласт.

И тогда с 2012-го года я стал покупать предметы дореволюционного гардероба и изучать их. Первым экспонатом стала мужская обувь из телячьей кожи с льняной подкладкой для занятий атлетизмом. За шесть лет исследование приобрело четкую цель — собрать образы горожан за 1880-1918-е годы. А в 2019-м году у меня сформировался полноценный онлайн-каталог с фотографиями предметов коллекции и историями их хозяев. Сейчас он постоянно дополняется. Каждый может посмотреть его абсолютно бесплатно по ссылке.