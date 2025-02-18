Голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2025 объявляется открытым!

Пора выбирать лучших! В голосовании принимают участие дизайнеры, которые прошли предварительный редакционный отбор. В этом году у нас три номинации: «Одежда», «Аксессуары» и «Экологичная/Этичная мода», где собрались марки с экологичным подходом к производству одежды. Среди подавших заявки участники из Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов России.

Голосовать можно и нужно (каждый день один раз в день!) на странице конкурса до 28 февраля 23:59 — уже 5 марта мы подведем итоги и объявим одного победителя путем открытого голосования. Еще девять финалистов выберет экспертный совет во главе с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской.