Голосование конкурса «Новые имена в моде» — 2025 объявляется открытым!

Собака.ru открывает онлайн-голосование своего ежегодного конкурса «Новые имена в моде» — 2025. В этом году он проходит в семнадцатый раз!
Глаша Гурьянова в платье Coeur1989 лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2022 Марии Татарниковой
Пора выбирать лучших! В голосовании принимают участие дизайнеры, которые прошли предварительный редакционный отбор. В этом году у нас три номинации: «Одежда», «Аксессуары» и «Экологичная/Этичная мода», где собрались марки с экологичным подходом к производству одежды. Среди подавших заявки участники из Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов России.
Голосовать можно и нужно (каждый день один раз в день!) на странице конкурса до 28 февраля 23:59 — уже 5 марта мы подведем итоги и объявим одного победителя путем открытого голосования. Еще девять финалистов выберет экспертный совет во главе с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской.
Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50» — 2023 Manicure Vampire
Участники «Новые имена в моде» — 2025 не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Подозреваемые в накрутке будут исключены из конкурсной борьбы без дополнительных объяснений.
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