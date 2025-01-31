Суперновость и сверкающее вау: отдел моды Собака.ru и юбиляр Алена Долецкая представляют спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах)! На обложке (оммаж мему про драматический петербургский десерт — маракуйю и горгонзолу — снимал любимый фотограф юбиляра Владимир Васильчиков, за стиль отвечала одна из ее лучших учениц Анна Слоникова) и далее везде: Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца!

Учимся у Долецкой жизни и сказке (активно мечтает стать петербурженкой!), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души и высоте — отношений и полета.