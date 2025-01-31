18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Алена Долецкая — героиня обложки февральского номера Собака.ru!

У Долецкой — юбилей! Алена Станиславовна — сама себе глянец, медиа и контент: курирует выставки (теперь и в кремле, пусть и Суздальском), делает ютьюб-шоу «Культурный код» (подзуживает Анну Винтур и препарирует Маурицио Гуччи в дуэте с Сергеем Минаевым), председательствует в книжном клубе и бодро ведет крупный тг-канал «Долецкая-Doletskaya» (утро, дорогие!).

На Алене кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA
Владимир Васильчиков

На Алене кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA

Суперновость и сверкающее вау: отдел моды Собака.ru и юбиляр Алена Долецкая представляют спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах)! На обложке (оммаж мему про драматический петербургский десерт — маракуйю и горгонзолу — снимал любимый фотограф юбиляра Владимир Васильчиков, за стиль отвечала одна из ее лучших учениц Анна Слоникова) и далее везде: Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца!

Учимся у Долецкой жизни и сказке (активно мечтает стать петербурженкой!), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души и высоте — отношений и полета.

На Алене: платье VIVA VOX, головной убор «ГАРИН»
Владимир Васильчиков

На Алене: платье VIVA VOX, головной убор «ГАРИН»

На Алене: кольцо MERCURY, серьги SUTRA JEWELS, платье JIL SANDER (Babochka), туфли BURBERRY (ЦУМ)
Владимир Васильчиков

На Алене: кольцо MERCURY, серьги SUTRA JEWELS, платье JIL SANDER (Babochka), туфли BURBERRY (ЦУМ)

На Алене: мантия TATYANA KOCHNOVA ATELIER, шляпа GIORGIO ARMANI (ЦУМ)
Владимир Васильчиков

На Алене: мантия TATYANA KOCHNOVA ATELIER, шляпа GIORGIO ARMANI (ЦУМ)

Глава «Хаски» АЛЕНАZINE
Владимир Васильчиков

Глава «Хаски» АЛЕНАZINE

На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER
Владимир Васильчиков

На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER

На Алене: серьги MERCURY, шуба JIL SANDER (Babochka), туфли OLD CELINE
Владимир Васильчиков

На Алене: серьги MERCURY, шуба JIL SANDER (Babochka), туфли OLD CELINE

На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER
Владимир Васильчиков

На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER

Бонус: директор отдела моды Юлия Машнич выяснила у Алены Станиславовны, как перенять феминность у хаски, как поженить арбуз с форшмаком и как (а главное, зачем) разбить черный сад.

Читайте АЛЕНАZINE в февральском номере и на сайте Собака.ru:

Спецвыпуск АЛЕНАZINE! Все о феномене Долецкой: человек-глянец, авторитетный хаскивед, а главное — горгонзола и маракуйя нашего сердца!

Как перенять феминность у хаски, что почитать от атаческой паники и каких цветов никогда не будет в Белом саду Алены Станиславовны.

Фото: Владимир Васильчиков

Идея: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Продюсер: Дарья Венгерская

Стиль: Анна Слоникова

Визаж: Алиса Казакова

Волосы: Юля Букреева

Сет-дизайн: Татьяна Катранина

Свет: Евгений Андреев, Kometa Rent

Ассистент стилиста: Катя Вайсбурд

Ассистент продюсера: Марина Богомол

Ассистент сет-дизайнера: Мария Аносова

Фоторедактор: Екатерина Кузнецова

Важно! При производстве кадра обложки ни один десерт «Маракуйя с горгонзолой» не пострадал: редакция Собака.ru благодарит ресторан «Прошуттерия» (номинант премии «Что где есть в Петербурге»!) за реквизит, без которого эта съемка была бы неполной

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Февраль
Люди:
Алена Долецкая

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: