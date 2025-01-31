У Долецкой — юбилей! Алена Станиславовна — сама себе глянец, медиа и контент: курирует выставки (теперь и в кремле, пусть и Суздальском), делает ютьюб-шоу «Культурный код» (подзуживает Анну Винтур и препарирует Маурицио Гуччи в дуэте с Сергеем Минаевым), председательствует в книжном клубе и бодро ведет крупный тг-канал «Долецкая-Doletskaya» (утро, дорогие!).
На Алене кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA
Суперновость и сверкающее вау: отдел моды Собака.ru и юбиляр Алена Долецкая представляют спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах)! На обложке (оммаж мему про драматический петербургский десерт — маракуйю и горгонзолу — снимал любимый фотограф юбиляра Владимир Васильчиков, за стиль отвечала одна из ее лучших учениц Анна Слоникова) и далее везде: Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца!
Учимся у Долецкой жизни и сказке (активно мечтает стать петербурженкой!), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души и высоте — отношений и полета.
На Алене: платье VIVA VOX, головной убор «ГАРИН»
На Алене: кольцо MERCURY, серьги SUTRA JEWELS, платье JIL SANDER (Babochka), туфли BURBERRY (ЦУМ)
На Алене: мантия TATYANA KOCHNOVA ATELIER, шляпа GIORGIO ARMANI (ЦУМ)
Глава «Хаски» АЛЕНАZINE
На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER
На Алене: серьги MERCURY, шуба JIL SANDER (Babochka), туфли OLD CELINE
На Алене: серьги MERCURY, кейп CLOCHE, часы CARTIER, брюки OLD CELINE, головной убор «ГАРИН», туфли JIL SANDER
Бонус: директор отдела моды Юлия Машнич выяснила у Алены Станиславовны, как перенять феминность у хаски, как поженить арбуз с форшмаком и как (а главное, зачем) разбить черный сад.
Читайте АЛЕНАZINE в февральском номере и на сайте Собака.ru:
Спецвыпуск АЛЕНАZINE! Все о феномене Долецкой: человек-глянец, авторитетный хаскивед, а главное — горгонзола и маракуйя нашего сердца!
Как перенять феминность у хаски, что почитать от атаческой паники и каких цветов никогда не будет в Белом саду Алены Станиславовны.
Фото: Владимир Васильчиков
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Анна Слоникова
Визаж: Алиса Казакова
Волосы: Юля Букреева
Сет-дизайн: Татьяна Катранина
Свет: Евгений Андреев, Kometa Rent
Ассистент стилиста: Катя Вайсбурд
Ассистент продюсера: Марина Богомол
Ассистент сет-дизайнера: Мария Аносова
Фоторедактор: Екатерина Кузнецова
Важно! При производстве кадра обложки ни один десерт «Маракуйя с горгонзолой» не пострадал: редакция Собака.ru благодарит ресторан «Прошуттерия» (номинант премии «Что где есть в Петербурге»!) за реквизит, без которого эта съемка была бы неполной
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