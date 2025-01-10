Алене Долецкой — 70! Юбиляр и главный редактор нашего сердца — героиня обложки февральского номера Собака.ru

Суперновость и сверкающее вау: отдел моды Собака.ru и юбиляр Алена Долецкая представляют спецвыпуск Аленаzine в февральском номере! На обложке (снимал любимый фотограф юбиляра Владимир Васильчиков, за стиль отвечала ее лучшая ученица Анна Слоникова) и далее везде: Алена Станиславовна — ведущий хасковед страны, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя здорового человека!

Учимся у Долецкой жизни (и московскому долголетию!) и сказке (активно мечтает стать петербурженкой), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души, и высоте — отношений и полета.

Бонус: Юлия Машнич выяснила у Алены Станиславовны, как перенять феминность у хаски, как поженить арбуз с форшмаком и как (а главное, зачем) разбить черный сад. Полную версию читайте в февральском номере Собака.ru.