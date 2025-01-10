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Алене Долецкой — 70! Юбиляр и главный редактор нашего сердца — героиня обложки февральского номера Собака.ru

Долецкой — 70! Собака.ru рассыпается в поздравлениях и фиксирует феномен.

Алена Станиславовна — сама себе глянец, медиа и контент: курирует выставки (теперь и в кремле, пусть и Суздальском), ведет YouTube-шоу «Культурный код» (подзуживает Анну Винтур и препарирует Мату Хари в дуэте с Сергеем Минаевым), председательствует в книжном клубе и бодро ведет крупный телеграм-канал Долецкая-Doletskaya (утро, дорогие!).

На Алене Станиславовне: платье VIVA VOX, головной убор GARIN, перчатки стилиста Анны Слониковой
Владимир Васильчиков

На Алене Станиславовне: платье VIVA VOX, головной убор GARIN, перчатки стилиста Анны Слониковой

Суперновость и сверкающее вау: отдел моды Собака.ru и юбиляр Алена Долецкая представляют спецвыпуск Аленаzine в февральском номере! На обложке (снимал любимый фотограф юбиляра Владимир Васильчиков, за стиль отвечала ее лучшая ученица Анна Слоникова) и далее везде: Алена Станиславовна — ведущий хасковед страны, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя здорового человека!

Учимся у Долецкой жизни (и московскому долголетию!) и сказке (активно мечтает стать петербурженкой), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души, и высоте — отношений и полета.

Бонус: Юлия Машнич выяснила у Алены Станиславовны, как перенять феминность у хаски, как поженить арбуз с форшмаком и как (а главное, зачем) разбить черный сад. Полную версию читайте в февральском номере Собака.ru.

Главный редактор: Яна Милорадовская

Текст: Юлия Машнич

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Фото: Владимир Васильчиков

Стиль: Анна Слоникова

Визаж: Алиса Казакова

Волосы: Юля Букреева

Продюсер: Дарья Венгерская

Сет-дизайн: Татьяна Катранина

Свет: Евгений Андреев, Kometa rent

Ассистент стилиста: Катя Вайсбурд

Ассистент продюсера: Марина Богомол

Ассистент сет-дизайнера: Мария Аносова

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Люди:
Алена Долецкая

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