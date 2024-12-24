Михаил Пиотровский — герой обложки январского номера Собака.ru о Петербурге будущего!

Говоришь «Эрмитаж» — подразумеваешь «Пиотровский»: директору Государственного Эрмитажа — 80! Для нашего ежегодного январского исследования, посвященного Петербургу будущего, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая поговорила с Михаилом Борисовичем о том, что мы все увидим в здании Биржи и как пройти в «Библиотеку» — амбициозный проект Эрмитажа.
Юбилей Михаил Борисович отметил, конечно же, на работе — открыл важную выставку Каспара Давида Фридриха, ведь у немецкого романтика тоже выдался юбилейный 250-й год. День рождения у директора, а праздник — у нас: Михаил Борисович показал нам недоступные для посетителей локации, где мечтает оказаться каждый, кто бывал в музее, — верхнюю галерею Павильонного зала и Висячий сад.
Курс на будущее подсказал и гений места — мы впервые встретились не в легендарном директорском кабинете Зимнего дворца с видом на Неву, шпалерами, сталагмитами фолиантов, портретом Екатерины II и антикварной мебелью, а в Главном штабе, где у Пиотровского, оказывается, есть кабинет в модном стиле мидсенчури.
Михаил Пиотровский
Отвечает на вопрос о системе управления Эрмитажем
Начнем с того, что я ничем не управляю. Эрмитаж управляет собой сам. И доказательством тому служит множество примеров. Например, он выбирает тех, кто будет здесь работать. Если человек не подходит Эрмитажу, он просто его вытесняет. Именно так: никого и увольнять не надо. Эрмитаж все ощущает и выравнивает. Таким же свойством обладает Петербург — город, который после революции 1917 года отправил правительство в Москву и тем самым спас центр от перестройки и разрушения. И даже блокадой спас себя, ведь если бы был штурм, то ничего бы здесь не осталось.
В нас, петербуржцев, ощущение миссии заложено генетически. Петербург — непростой город, и быть его жителем — работа. Мне были переданы не только кабинет и кресло Бориса Борисовича, но и главный смысл руководства — сохранение духа Эрмитажа, здешней атмосферы, соединяющей аристократизм, ответственность и семейственность. У нас работают целыми семьями, есть сотрудники во втором–третьем поколении. В Эрмитаже есть ощущение дома, того, что ты здесь на всю жизнь и вокруг — твои люди. Мы избранные. Здесь существует особенный демократизм, когда каждый сотрудник, независимо от его образования или стажа, уважается одинаково. Такелажник или хранитель — каждый одинаково важен для сохранения музея.
Полное интервью Михаила Пиотровского читайте в январском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Фото: Валентин Блох
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Ассистенты фотографа: Александр Огурцов, Василий Кабайлов
Ретушь: Анастасия Суворова
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