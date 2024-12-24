Михаил Пиотровский — герой обложки январского номера Собака.ru о Петербурге будущего!

Отвечает на вопрос о системе управления Эрмитажем

Начнем с того, что я ничем не управляю. Эрмитаж управляет собой сам. И доказательством тому служит множество примеров. Например, он выбирает тех, кто будет здесь работать. Если человек не подходит Эрмитажу, он просто его вытесняет. Именно так: никого и увольнять не надо. Эрмитаж все ощущает и выравнивает. Таким же свойством обладает Петербург — город, который после революции 1917 года отправил правительство в Москву и тем самым спас центр от перестройки и разрушения. И даже блокадой спас себя, ведь если бы был штурм, то ничего бы здесь не осталось.

В нас, петербуржцев, ощущение миссии заложено генетически. Петербург — непростой город, и быть его жителем — работа. Мне были переданы не только кабинет и кресло Бориса Борисовича, но и главный смысл руководства — сохранение духа Эрмитажа, здешней атмосферы, соединяющей аристократизм, ответственность и семейственность. У нас работают целыми семьями, есть сотрудники во втором–третьем поколении. В Эрмитаже есть ощущение дома, того, что ты здесь на всю жизнь и вокруг — твои люди. Мы избранные. Здесь существует особенный демократизм, когда каждый сотрудник, независимо от его образования или стажа, уважается одинаково. Такелажник или хранитель — каждый одинаково важен для сохранения музея.