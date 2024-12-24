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Михаил Пиотровский — герой обложки январского номера Собака.ru о Петербурге будущего!

Говоришь «Эрмитаж» — подразумеваешь «Пиотровский»: директору Государственного Эрмитажа — 80! Для нашего ежегодного январского исследования, посвященного Петербургу будущего, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая поговорила с Михаилом Борисовичем о том, что мы все увидим в здании Биржи и как пройти в «Библиотеку» — амбициозный проект Эрмитажа.

Михаил Пиотровский
Валентин Блох
Михаил Пиотровский

Юбилей Михаил Борисович отметил, конечно же, на работе — открыл важную выставку Каспара Давида Фридриха, ведь у немецкого романтика тоже выдался юбилейный 250-й год. День рождения у директора, а праздник — у нас: Михаил Борисович показал нам недоступные для посетителей локации, где мечтает оказаться каждый, кто бывал в музее, — верхнюю галерею Павильонного зала и Висячий сад.

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский
Валентин Блох

Михаил Пиотровский

Курс на будущее подсказал и гений места — мы впервые встретились не в легендарном директорском кабинете Зимнего дворца с видом на Неву, шпалерами, сталагмитами фолиантов, портретом Екатерины II и антикварной мебелью, а в Главном штабе, где у Пиотровского, оказывается, есть кабинет в модном стиле мидсенчури.

Михаил Пиотровский

Отвечает на вопрос о системе управления Эрмитажем

Начнем с того, что я ничем не управляю. Эрмитаж управляет собой сам. И доказательством тому служит множество примеров. Например, он выбирает тех, кто будет здесь работать. Если человек не подходит Эрмитажу, он просто его вытесняет. Именно так: никого и увольнять не надо. Эрмитаж все ощущает и выравнивает. Таким же свойством обладает Петербург — город, который после революции 1917 года отправил правительство в Москву и тем самым спас центр от перестройки и разрушения. И даже блокадой спас себя, ведь если бы был штурм, то ничего бы здесь не осталось.

В нас, петербуржцев, ощущение миссии заложено генетически. Петербург — непростой город, и быть его жителем — работа. Мне были переданы не только кабинет и кресло Бориса Борисовича, но и главный смысл руководства — сохранение духа Эрмитажа, здешней атмосферы, соединяющей аристократизм, ответственность и семейственность. У нас работают целыми семьями, есть сотрудники во втором–третьем поколении. В Эрмитаже есть ощущение дома, того, что ты здесь на всю жизнь и вокруг — твои люди. Мы избранные. Здесь существует особенный демократизм, когда каждый сотрудник, независимо от его образования или стажа, уважается одинаково. Такелажник или хранитель — каждый одинаково важен для сохранения музея.

Полное интервью Михаила Пиотровского читайте в январском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.

Фото: Валентин Блох

Идея: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Ассистенты фотографа: Александр Огурцов, Василий Кабайлов

Ретушь: Анастасия Суворова

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