Кто ты?

Второкурсник актерского факультета школы Константина Райкина — снимался у Анны Меликян в эпизоде фильма «Чувства Анны» и сыграл роль второго плана в комедии об инклюзии «Нормальный только Я» Антона Богданова. В театре участвовал в спектакле «Поколение Маугли» в МХТ Чехова, а сейчас вместе с курсом выступаю в массовке постановки «Р» в «Сатириконе».

Где тебя можно увидеть у Lumpen?

Девушка скинула кастинг — ну я и пошел, а сейчас счастлив. Успел за год поработать с Samb Ксюши Смо, концепт-стором КМ20 и спортивным мультибрендом Street Beat. Еще снимался у Андрея Кирсанова для «Сноба». К сожалению, из-за учебы пропустил показ Ushatava “I am that I am”.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

Лучший бренд — Ushatava. Лучшие фотографы — Андрей Кирсанов и Дмитрий Булин. И конечно, лучший кастинг-директор — Авдотья Александрова.