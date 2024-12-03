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Герои

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Знакомьтесь, восходящие суперзвезды Lumpen! Они снимаются у Анны Меликян и Ольги Карпуть, а теперь — герои каверстори Собака.ru с Лизой Ищенко!

Знакомьтесь, восходящие суперзвезды модельного агентства Lumpen: их New Faces уже засветились в кампейнах Samb и KM20, на подиуме Ushatava и в нашей съемке с новым лицом русского кино Лизой Ищенко.

На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF
Элина Шевченко

На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO

На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL

На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One) На RUS, GRISHA, DIL и BO: брюки и рубашки HOUSE OF LEO
Элина Шевченко

На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One)

На RUS, GRISHA, DIL и BO: брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (вся обувь — No One)

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ) На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант
Элина Шевченко

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ)

На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант PANFIL, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

На Елизавете: платье SHUSHU/TONG (Rehabshop), сапоги USHATAVA, перчатки ATELIER BISER На SHUNDRIK, GRISHA, DIL, BO, RUS: пиджаки, брюки и рубашки
Элина Шевченко

На Елизавете: платье SHUSHU/TONG (Rehabshop), сапоги USHATAVA, перчатки ATELIER BISER

На SHUNDRIK, GRISHA, DIL, BO, RUS: пиджаки, брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (все — No One)

Елизавета Ищенко — героиня (сразу двух!) обложек декабрьского номера Собака.ru!

Сергей Диль

DIL
Руслан Нагуманов

RUS
Григорий Щелчков

GRISHA
Егор Шундрик

SHUNDRIK
Богдан Слюсарев

BO

Сергей Диль (DIL)

KM20
Модельное агентство Lumpen

KM20

SAMB
Модельное агентство Lumpen

SAMB

Street Beat
Модельное агентство Lumpen

Street Beat

Кто ты?

Второкурсник актерского факультета школы Константина Райкина — снимался у Анны Меликян в эпизоде фильма «Чувства Анны» и сыграл роль второго плана в комедии об инклюзии «Нормальный только Я» Антона Богданова. В театре участвовал в спектакле «Поколение Маугли» в МХТ Чехова, а сейчас вместе с курсом выступаю в массовке постановки «Р» в «Сатириконе».

Где тебя можно увидеть у Lumpen?

Девушка скинула кастинг — ну я и пошел, а сейчас счастлив. Успел за год поработать с Samb Ксюши Смо, концепт-стором КМ20 и спортивным мультибрендом Street Beat. Еще снимался у Андрея Кирсанова для «Сноба». К сожалению, из-за учебы пропустил показ Ushatava “I am that I am”.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

Лучший бренд — Ushatava. Лучшие фотографы — Андрей Кирсанов и Дмитрий Булин. И конечно, лучший кастинг-директор — Авдотья Александрова.

Руслан Нагуманов (RUS)

CH4RM
Модельное агентство Lumpen

CH4RM

CH4RM
Модельное агентство Lumpen

CH4RM

Пока Vintage Marketplace Moscow в ГЭС-2
Модельное агентство Lumpen

Пока Vintage Marketplace Moscow в ГЭС-2

Как ты пришел в моделинг?

По приглашению подруги и модели Симы Хаустовой (работала с Vogue и Badlon Mag) попал на съемку для парижского инди-издания Alei Journal — так начался мой путь.

Топ любимых работ?

Кампейны для авангардистов ch4rm_com и the. rubedorecovery (сейчас занимаются грумингом, забавно!). Еще ходил на показе Vintage Marketplace Moscow и сыграл нуарную роль в мини-сериале «Мухa» творческого объединения «Дурь».

Кто качает в фэшн-андеграунде?

Емеля Шириков aka CCRRUXX — жесткий дарк-флекс, Тема Докучаев aka AMONGUS.FOX — добрый психоделик джанки-фанки, ТМГЕК — уличный тру боец-художник. Это самые свежие кузнецы, которые перевернут мир моды.

 Григорий Щелчков (GRISHA)

Показ Kirill Ostanin на HSE Graduation Show
Модельное агентство Lumpen

Показ Kirill Ostanin на HSE Graduation Show

Показ Ianis Chamalidy
Модельное агентство Lumpen

Показ Ianis Chamalidy

Kirill Ostanin
Модельное агентство Lumpen

Kirill Ostanin

Как ты попал в Lumpen?

Чередовал подходы в качалке вместе с Сашей Гридневым (GRIND): после тренировки он посоветовал отправить снепы в бот Lumpen, всё получилось. А вообще у Авдотьи Александровой с 2021 года висит в директе мое сообщение «Как к вам попасть?».

Твои лучшие работы в моделинге?

Ходил у Ianis Chamalidy на Московской неделе моды, плюс участвовал в показах Кирилла Останина и Ивана Кутузова во время HSE Graduation Show. Появился в бьюти-кампейне Arive в бэкграунд-видео для концертов певицы Татьяны Милушковой aka Mona. А еще только что снимался для сериала «Княгиня Ольга» Валерии Гай Германики.

Три фэшн-дизайнера, о которых всем надо знать?

Рома Уваров, Дима Магний (виртуозный апсайкл!) и Кирилл Останин, самый интересный выпускник Школы дизайна 2024 года. Он чувствует форму, отлично работает с тканями и мастерски выстраивает сторителлинг.

Егор Шундрик (SHUNDRIK) 

Показ Ushatava “I am that I am”
Модельное агентство Lumpen

Показ Ushatava “I am that I am”

Как ты попал в Lumpen?

Учусь в 11-м классе и собираюсь поступать на экономиста. Агентство Lumpen мне посоветовала подруга — в итоге уже участвовал в показе Ushatava “I am that I am”.

За кем следить в фэшн-индустрии?

За Гошей Рубчинским (экспериментирует с силуэтами и делает кириллицу супермодной) и за мастерами стритвир-деконструкции «Твига Пор Вида» — у них классная работа с материалами.

Богдан Слюсарев (BO) 

Видеопроект Elizabeth Haust
Elizabeth Haust

Видеопроект Elizabeth Haust

Кто ты?

Инженер по ремонту любой техники с процессорами, еще бью татуировки. Подруга сказала закинуть свои фотки Авдотье — без лишних вопросов отправил, а дальше понеслось.

Где тебя можно увидеть?

Снимался в вирусных мемах Томми Кэша и в видеопроекте «Выжившие» Elizabeth Haust, вошедшем в программу Международного фестиваля фэшн-фильмов в Лондоне.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

Стритвир-бренд Heartz и Гоша Рубчинский, потому что не боится нарушать нормы.

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Материал из номера:
Декабрь
Люди:
Елизавета Ищенко

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