Знакомьтесь, восходящие суперзвезды модельного агентства Lumpen: их New Faces уже засветились в кампейнах Samb и KM20, на подиуме Ushatava и в нашей съемке с новым лицом русского кино Лизой Ищенко.
На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL
На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One)
На RUS, GRISHA, DIL и BO: брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (вся обувь — No One)
На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ)
На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант PANFIL, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Елизавете: платье SHUSHU/TONG (Rehabshop), сапоги USHATAVA, перчатки ATELIER BISER
На SHUNDRIK, GRISHA, DIL, BO, RUS: пиджаки, брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (все — No One)
Сергей Диль (DIL)
Кто ты?
Второкурсник актерского факультета школы Константина Райкина — снимался у Анны Меликян в эпизоде фильма «Чувства Анны» и сыграл роль второго плана в комедии об инклюзии «Нормальный только Я» Антона Богданова. В театре участвовал в спектакле «Поколение Маугли» в МХТ Чехова, а сейчас вместе с курсом выступаю в массовке постановки «Р» в «Сатириконе».
Где тебя можно увидеть у Lumpen?
Девушка скинула кастинг — ну я и пошел, а сейчас счастлив. Успел за год поработать с Samb Ксюши Смо, концепт-стором КМ20 и спортивным мультибрендом Street Beat. Еще снимался у Андрея Кирсанова для «Сноба». К сожалению, из-за учебы пропустил показ Ushatava “I am that I am”.
Кто крутой в русской моде прямо сейчас?
Лучший бренд — Ushatava. Лучшие фотографы — Андрей Кирсанов и Дмитрий Булин. И конечно, лучший кастинг-директор — Авдотья Александрова.
Руслан Нагуманов (RUS)
Как ты пришел в моделинг?
По приглашению подруги и модели Симы Хаустовой (работала с Vogue и Badlon Mag) попал на съемку для парижского инди-издания Alei Journal — так начался мой путь.
Топ любимых работ?
Кампейны для авангардистов ch4rm_com и the. rubedorecovery (сейчас занимаются грумингом, забавно!). Еще ходил на показе Vintage Marketplace Moscow и сыграл нуарную роль в мини-сериале «Мухa» творческого объединения «Дурь».
Кто качает в фэшн-андеграунде?
Емеля Шириков aka CCRRUXX — жесткий дарк-флекс, Тема Докучаев aka AMONGUS.FOX — добрый психоделик джанки-фанки, ТМГЕК — уличный тру боец-художник. Это самые свежие кузнецы, которые перевернут мир моды.
Григорий Щелчков (GRISHA)
Как ты попал в Lumpen?
Чередовал подходы в качалке вместе с Сашей Гридневым (GRIND): после тренировки он посоветовал отправить снепы в бот Lumpen, всё получилось. А вообще у Авдотьи Александровой с 2021 года висит в директе мое сообщение «Как к вам попасть?».
Твои лучшие работы в моделинге?
Ходил у Ianis Chamalidy на Московской неделе моды, плюс участвовал в показах Кирилла Останина и Ивана Кутузова во время HSE Graduation Show. Появился в бьюти-кампейне Arive в бэкграунд-видео для концертов певицы Татьяны Милушковой aka Mona. А еще только что снимался для сериала «Княгиня Ольга» Валерии Гай Германики.
Три фэшн-дизайнера, о которых всем надо знать?
Рома Уваров, Дима Магний (виртуозный апсайкл!) и Кирилл Останин, самый интересный выпускник Школы дизайна 2024 года. Он чувствует форму, отлично работает с тканями и мастерски выстраивает сторителлинг.
Егор Шундрик (SHUNDRIK)
Показ Ushatava “I am that I am”
Как ты попал в Lumpen?
Учусь в 11-м классе и собираюсь поступать на экономиста. Агентство Lumpen мне посоветовала подруга — в итоге уже участвовал в показе Ushatava “I am that I am”.
За кем следить в фэшн-индустрии?
За Гошей Рубчинским (экспериментирует с силуэтами и делает кириллицу супермодной) и за мастерами стритвир-деконструкции «Твига Пор Вида» — у них классная работа с материалами.
Богдан Слюсарев (BO)
Видеопроект Elizabeth Haust
Кто ты?
Инженер по ремонту любой техники с процессорами, еще бью татуировки. Подруга сказала закинуть свои фотки Авдотье — без лишних вопросов отправил, а дальше понеслось.
Где тебя можно увидеть?
Снимался в вирусных мемах Томми Кэша и в видеопроекте «Выжившие» Elizabeth Haust, вошедшем в программу Международного фестиваля фэшн-фильмов в Лондоне.
Кто крутой в русской моде прямо сейчас?
Стритвир-бренд Heartz и Гоша Рубчинский, потому что не боится нарушать нормы.
Комментарии (0)