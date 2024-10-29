Вайноне Райдер — 53! За что мы любим стиль актрисы, иконы 90-х и главной готической принцессы всех времен?

Вайнона Лора Хоровиц появилась на свет в небольшом городе штата Миннесота в семье Майкла и Синтии Хоровиц. Родители — представители культурного андеграунда — отец, писатель и редактор, увлекался психоделической литературой, а мать, буддистка, так же занималась литературой. Свободолюбивые и далекие от привычных укладов родители, три года, проведенные в коммуне хиппи, и любовь к бунтарской музыке 80-х — эта смесь сделала Вайнону непохожей на остальных детей, за что она не раз попадала в драки в школе и даже решила перевестись на домашнее обучение. «Вайнона непочтительна к властям, но с восторженным взглядом относится к бунтарям и аутсайдерам. Она одобряет тех, кто готов на все», — так охарактеризовал Вайнону в недавнем интервью для Esquire редактор Алекс Билмес.

Свою первую роль Райдер (псевдоним в честь любимого рок-певца отца — Митча Райдера) получила в 13 лет в фильме «Лукас», но настоящим прорывом стал «Битлджус» 1988 года. Ее героиня Лидия Дитс появляется на экране в драматичном total black, кружевах, перчатках и вуали — все в стиле самой Вайноны Райдер. «Я была очень похожа на Лидию. Им не пришлось почти ничего со мной делать», — говорит актриса в том же интервью. Уже с конца 80-х она предпочитает любым оттенкам черный (привычка, которая остается с ней до сих пор), обожает кожу и гранжевые футболки с названиями любимых групп, а под руку с Джонни Деппом (пара познакомилась на съемках другого фильма Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы») позирует в атласных смокингах, минималистичных комбинациях и потертых косухах.