Вайноне Райдер — 53! За что мы любим стиль актрисы, иконы 90-х и главной готической принцессы всех времен?

Сегодня загадываем деньрожденное желание вместе со звездой фильмов «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы» и «Век невинности» — Вайноной Райдер. На счету актрисы — две номинации на «Оскар», победа в «Золотом глобусе» и звание лица поколения 90-х. В честь праздника вспоминаем лучшие выходы актрисы — от ladylike-двойек в зале суда до винтажного смокинга Chanel на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Премьера фильма «Чужой: Воскрешение», 1997
Вайнона Райдер, 1997
Просмотр фильма «Жанна д’Арк» в Лос-Анджелесе, 1998
Мероприятие в честь актера Энтони Хопкинса в Лос-Анджелесе, 2001
Премьера фильма «Планета обезьян», 2001
Муниципальный суд Беверли-Хиллз, 2002
Муниципальный суд Беверли-Хиллз, 2002
Церемония награждения премии AFI, посвященная Аль Пачино, 2007
Показ Valentino FW'08, 2008
Вайнона Лора Хоровиц появилась на свет в небольшом городе штата Миннесота в семье Майкла и Синтии Хоровиц. Родители — представители культурного андеграунда — отец, писатель и редактор, увлекался психоделической литературой, а мать, буддистка, так же занималась литературой. Свободолюбивые и далекие от привычных укладов родители, три года, проведенные в коммуне хиппи, и любовь к бунтарской музыке 80-х — эта смесь сделала Вайнону непохожей на остальных детей, за что она не раз попадала в драки в школе и даже решила перевестись на домашнее обучение. «Вайнона непочтительна к властям, но с восторженным взглядом относится к бунтарям и аутсайдерам. Она одобряет тех, кто готов на все», — так охарактеризовал Вайнону в недавнем интервью для Esquire редактор Алекс Билмес.
Свою первую роль Райдер (псевдоним в честь любимого рок-певца отца — Митча Райдера) получила в 13 лет в фильме «Лукас», но настоящим прорывом стал «Битлджус» 1988 года. Ее героиня Лидия Дитс появляется на экране в драматичном total black, кружевах, перчатках и вуали — все в стиле самой Вайноны Райдер. «Я была очень похожа на Лидию. Им не пришлось почти ничего со мной делать», — говорит актриса в том же интервью. Уже с конца 80-х она предпочитает любым оттенкам черный (привычка, которая остается с ней до сих пор), обожает кожу и гранжевые футболки с названиями любимых групп, а под руку с Джонни Деппом (пара познакомилась на съемках другого фильма Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы») позирует в атласных смокингах, минималистичных комбинациях и потертых косухах.
Показ Marc Jacobs SS'09, 2008
Пресс-конференция фильма «Черный лебедь» на Международном кинофестивале в Торонто, 2010
Премьера фильма «Черный лебедь» в Нью-Йорке, 2010
Вечеринка в честь запуска коллаборации Marni х H&M, 2012
Венецианский кинофестиваль, 2012
Премьера фильма «Ледяной» на Международном кинофестивале в Торонто, 2012
Просмотр фильма «Теркс и Кайкос», 2014
Премьера сериала «Очень странные дела», 2016
Бунтарка на экране и в жизни, Вайнона пережила не один скандал. Самый громкий случился в 2001 году, когда мир узнал о ее патологической клептомании — актриса была осуждена за кражу одежды из бутика Saks в Беверли-Хиллс на сумму 5,5 тысяч долларов. Для заседаний Райдер выбирала скромные образы с налетом ретро (что сейчас назвали бы ladylike) — приталенные пальто из голубой шерсти, благовоспитанные бургунди-двойки, кремовые платья длиной до колена и широкие ободки. Но, к сожалению, трюк имени Гвинет Пэлтроу, провернутый 22 года спустя, не сработал — сдержанный внешний вид не сыграл на руку и Райдер признали виновной (суд приговорил к трем годам условного заключения, нескольким штрафам, курсу психоанализа и 480 часам общественных работ).
Проблемы с законом и несколько неудачных кино-релизов вынудили актрису пропасть с радаров. «Был период, когда я была не в тренде. Это было где-то 10, 12, 15 лет, и это совпало со всем, что произошло», — говорит она. В 2010 году Райдер сыграла камео в «Черном лебеде» (любимая работа того времени, как признавалась актриса позже). Для мероприятий в честь выхода фильма Вайнона выбирала строгие маскулинные смокинги с золотистыми пуговицами и атласными лацканами и миксовала их с галстуками (обычными и ювелирными). В смокинге она появилась и на премьере сериала «Очень странные дела» в 2016 году — укороченный жакет она сочетала с шифоновой макси и эластичным боди (все, конечно, total black).
Просмотр фильма «Патерсон», 2016
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, 2020
Премьера сериала «Заговор против Америки», 2020
Премьера четвертого сезона сериала «Очень странные дела», 2022
Фотоколл фильма «Битлджус Битлджус» в Нью-Йорке, 2024
Венецианский кинофестиваль, 2024
Венецианский кинофестиваль, 2024
Премьера фильма «Битлджус Битлджус» в Лондоне, 2024
Фотоколл фильма «Битлджус Битлджус» в Лондоне, 2024
На премьере фильма «Патерсон» Райдер появилась в знакомом с 90-х гранж-стиле — футболка с портретом музыканта Тома Уэйтса перекочевала в образ как раз оттуда (впервые она надела ее на премьеру фильма «Обязательства» с косухой и джинсами). На красных дорожках Вайнона редко (читай: никогда) отступала от стайлинг-привычек — исключительно черный, пиджаки и подведенные черным кайалом глаза. Например, для церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США актриса выбрала пышное готическое платье с многослойными оборками и приталенный жакет с декоративными шипами, а для премьеры уже четвертого сезона «Очень странных дел» — классическую тройку а тандеме с белоснежной сорочкой и маскулинными дерби.
История закольцевалась в этом году — на экраны вернулся «Битлджус», а вместе с ним и Лидия Дитс в исполнении Вайноны Райдер. Для премьеры сиквела на Венецианском кинофестивале актриса надела кастомный смокинг Chanel с юбкой-пачкой (отсылка к образу из заключительной сцены первого фильма). Кажется, только в образе Дитс Райдер чувствует себя как дома — макси с асимметричными пуговицами в духе исторического костюма, приталенные платья с расклешенной юбкой и оборками на вороте и строгие двойки с любимыми пиджаками на мероприятиях в честь выхода фильма — образы повзрослевшей Лидии, ради роли которой, как и в 1988 году, не приходится притворятся.
Глядя на Вайнону Райдер, сложно поверить в ее возраст — все тот же наивный и слегка напуганный взгляд, немного застенчивая улыбка, небрежно уложенные волосы. И на контрасте — чудаковатые наряды с готическими оборками и рюшами как логическое продолжение культового гранж-минимализма 90-х. Как сказал Алекс Билмес: «Сама она не позволит себе так сказать — и еще больше закатит глаза — но если кого-то можно назвать иконой стиля, так это Вайнону. Как это часто бывает, ее делает крутой то, что она не пытается быть крутой».
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