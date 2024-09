Гвинет Пэлтроу — 52! За что мы любим стиль иконы 90-х (и зож-предпринимателя!)

Первую награду (не какую-нибудь, а «Оскар») актриса получила в 1998 году за фильм «Влюбленный Шекспир». На красную дорожку Пэлтроу вышла в лиловом прозрачном макси-платье с вышивкой кристаллами. А годом позже случился тот самый iconic look (настолько, что в 2023 году Гвинет повторила его для рекламы ее бренда Goop) — нежно-розовое платье Ralph Lauren с пышной юбкой, дополненное аккуратным пучком и бриллиантовым колье (very demure).

В нулевых Пэлтроу свернула с курса на минимализм, и на красных дорожках вместо скромных атласных двоек в тандеме с белой майкой стали появляться сложносочиненные драпированные макси, асимметричные мини, секси-шнуровки и металлик. Но единственное, от чего актриса не отказалась до сих пор — распущенные волосы без укладки и минимум макияжа с редким появлением красной помады (I woke up like this).

В 2008 Гвинет решила расширить зону влияния («мое призвание — это не только целоваться с Мэттом Деймоном на экране») и создала Goop. Lifestyle-проект (и нечаянная мем-энциклопедия) начался с email-рассылки с рецептами рагу и маффинов, а позже перерос в велнесс-портал с советами о стиле, здоровом образе жизни, питании (например, «никогда не ешьте еду белого цвета») и полноценный интернет-магазин (со всем — от вибраторов до персональной сауны). Компанию Гвинет не раз обвиняли в псевдонаучности и даже откровенной лжи (за банальное отсутствие фактчекинга новорожденное издание Goop выгнали из семьи Condé Nast), но каждый скандал лишь прибавлял сайту трафик, а по последним данным стоимость Goop оценивалась в 250 000 долларов.