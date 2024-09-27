Гвинет Пэлтроу — 52! За что мы любим стиль иконы 90-х (и зож-предпринимателя!)

Прежде, чем прославиться свечами с ароматом вагины и вирусными заявлениями типа «молекулы воды чувствительны к словам и музыке», Гвинет Пэлтроу закрепила за собой статус эталона стиля 90-х (не без помощи ролей в «Идеальном убийстве», «Больших надеждах» и «Осторожно, двери закрываются»). В честь 52-летия актрисы и велнесс-гуру вспоминаем лучшие выходы — от платьев-пирожных Ralph Lauren на «Оскаре» до demure-трикотажа The Row в зале суда.
Гвинет Пэлтроу и Бред Питт на премьере фильма «Имитатор», 1995
Премьера фильма «Влюбленный Шекспир», 1998
Церемония вручения наград премии «Оскар», 1999
Препати премии «Оскар», организованная кинокомпанией Miramax, 2000
Церемония вручения наград премии «Тони», 2001
Афтепати премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair, 2005
Церемония вручения наград премии «Оскар», 2007
Благотворительный вечер ЮНИСЕФ, организованный Gucci, 2008
Церемония вручения наград Chopard Trophy Award в рамках Каннского кинофестиваля, 2008
Показ фильма «Я ухожу — не плачь», 2010
Церемония вручения наград премии «Оскар», 2011
Дебют кино-непобейби (Пэлтроу родилась в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и известной актрисы Блайт Даннер) случился в 1991 году — начинающая актриса получила роль в фильме «Крик». Однако прочное положение в светской хронике Гвинет принес союз с Брэдом Питтом (и в жизни, и на экране — пара познакомилась на съемках фильма «Семь»). Power couple пропагандировала расслабленный минимализм (Calvin Klein era!) и образцовый дабл-дрессинг. База Пэлтроу в то время — трикотажные платья-кардиганы в пол, полупрозрачные комбинации, черные макси-пальто и хрестоматийное трио — кожанка, джинсы и белая футболка. 20-летняя Гвинет мастерски управлялась с незатейливыми однотонными топами, брюками и атласными юбками, разбавляя их фишками вроде леопардового багета или фисташковой сумки-кроше.
Выходы Гвинет оценила Анна Винтур, пригласив актрису на обложку Vogue в августе 1996 года. Несмотря на это, Пэлтроу считала свой стиль довольно заурядным. «В то время я думала, что просто ношу минималистичные вещи с коричневым карандашом для губ и толстым слоем пудры», — говорила Пэлтроу в интервью Vogue.
Премьера фильма «Заражение» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2011
Церемония вручения наград премии «Бэмби», 2011
Церемония вручения наград премии «Оскар», 2012
Met Gala, 2012
Бал Blue Book, организованный Tiffany & Co., 2013
Премьера фильма «Спасибо за обмен», 2013
Гвинет Пэлтроу и Том Форд на гала-ужине amfAR Inspiration Gala, 2014
Церемония вручения наград премии «Оскар», 2015
Торжественный вечер LACMA-2015 Art + Film и Gucci, 2015
Met Gala, 2017
Первую награду (не какую-нибудь, а «Оскар») актриса получила в 1998 году за фильм «Влюбленный Шекспир». На красную дорожку Пэлтроу вышла в лиловом прозрачном макси-платье с вышивкой кристаллами. А годом позже случился тот самый iconic look (настолько, что в 2023 году Гвинет повторила его для рекламы ее бренда Goop) — нежно-розовое платье Ralph Lauren с пышной юбкой, дополненное аккуратным пучком и бриллиантовым колье (very demure).
В нулевых Пэлтроу свернула с курса на минимализм, и на красных дорожках вместо скромных атласных двоек в тандеме с белой майкой стали появляться сложносочиненные драпированные макси, асимметричные мини, секси-шнуровки и металлик. Но единственное, от чего актриса не отказалась до сих пор — распущенные волосы без укладки и минимум макияжа с редким появлением красной помады (I woke up like this).
В 2008 Гвинет решила расширить зону влияния («мое призвание — это не только целоваться с Мэттом Деймоном на экране») и создала Goop. Lifestyle-проект (и нечаянная мем-энциклопедия) начался с email-рассылки с рецептами рагу и маффинов, а позже перерос в велнесс-портал с советами о стиле, здоровом образе жизни, питании (например, «никогда не ешьте еду белого цвета») и полноценный интернет-магазин (со всем — от вибраторов до персональной сауны). Компанию Гвинет не раз обвиняли в псевдонаучности и даже откровенной лжи (за банальное отсутствие фактчекинга новорожденное издание Goop выгнали из семьи Condé Nast), но каждый скандал лишь прибавлял сайту трафик, а по последним данным стоимость Goop оценивалась в 250 000 долларов.
Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности», 2018
Гала-вечер Guggenheim International Gala, 2018
Премьера фильма «Мстители: Финал», 2019
Met Gala, 2019
Церемония вручения наград премии «Золотой глобус», 2020
Выставка Harper's Bazaar Exhibition, 2020
Зал суда в Парк-Сити, 2023
Зал суда в Парк-Сити, 2023
Церемония вручения наград премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards, 2023
Церемония вручения наград премии The Fashion Awards, 2023
Открытие выставки Masters of Light - From Vienna to Milan, организованной брендом Swarovski, 2024
Фэшн-game-changer — белоснежное платье с накидкой Tom Ford, в котором Пэлтроу появилась на «Оскаре» в 2012 году. За возвращение Гвинет в списки best dressed благодарили нового стилиста. Элизабет Зальцман (одевает Сиршу Ронан, Джоди Комер и Элизабет Дебики) вовсю экспериментировала с палитрой, текстурами и стилями, примеряя на подопечную то приталенные смокинги и нюдовые двойки, то градиентные кейпы и кэмп-футляры с перьями.
Поубавить фэшн-пыл Гвинет пришлось в 2023 году — тогда некий Терри Сандерсон обвинил актрису в их столкновении на горнолыжном склоне и подал в суд на 300 000 долларов. Ее скромные (на первый взгляд) кардиганы, макси-юбки, блузы с бантом и костюмные двойки с нескромными лейблами от The Row до Celine запустили волну популярности old money. Кто-то увидел в тихой роскоши все-таки роскошь, но в зале суда (не разглядели надпись Gucci на оправе) сдержанный внешний вид сыграл Пэлтроу на руку — ее признали невиновной.
Впрочем, quiet luxury — не только трюк для присяжных. Последнее время Гвинет вновь делает ставку на простой крой, благородные оттенки (от кремового до красного) и минимум декоративности. Ее сверкающая комбинация на открытии выставки Swarovski — почти точная копия той, в которой она позировала в обнимку с Питтом в 90-х. Предсказываем (с надеждой!) возвращение эпохи (доски на Pinterest сами себя не заполнят).
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