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Гвинет Пэлтроу — 52! За что мы любим стиль иконы 90-х (и зож-предпринимателя!)

Прежде, чем прославиться свечами с ароматом вагины и вирусными заявлениями типа «молекулы воды чувствительны к словам и музыке», Гвинет Пэлтроу закрепила за собой статус эталона стиля 90-х (не без помощи ролей в «Идеальном убийстве», «Больших надеждах» и «Осторожно, двери закрываются»). В честь 52-летия актрисы и велнесс-гуру вспоминаем лучшие выходы — от платьев-пирожных Ralph Lauren на «Оскаре» до demure-трикотажа The Row в зале суда. 

Гвинет Пэлтроу и Бред Питт на премьере фильма «Имитатор», 1995

Гвинет Пэлтроу и Бред Питт на премьере фильма «Имитатор», 1995

Премьера фильма «Влюбленный Шекспир», 1998

Премьера фильма «Влюбленный Шекспир», 1998

Церемония вручения наград премии «Оскар», 1999

Церемония вручения наград премии «Оскар», 1999

Препати премии «Оскар», организованная кинокомпанией Miramax, 2000

Препати премии «Оскар», организованная кинокомпанией Miramax, 2000

Церемония вручения наград премии «Тони», 2001

Церемония вручения наград премии «Тони», 2001

Афтепати премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair, 2005

Афтепати премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair, 2005

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2007

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2007

Благотворительный вечер ЮНИСЕФ, организованный Gucci, 2008

Благотворительный вечер ЮНИСЕФ, организованный Gucci, 2008

Церемония вручения наград Chopard Trophy Award в рамках Каннского кинофестиваля, 2008

Церемония вручения наград Chopard Trophy Award в рамках Каннского кинофестиваля, 2008

Показ фильма «Я ухожу — не плачь», 2010

Показ фильма «Я ухожу — не плачь», 2010

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2011

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2011

Дебют кино-непобейби (Пэлтроу родилась в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и известной актрисы Блайт Даннер) случился в 1991 году — начинающая актриса получила роль в фильме «Крик». Однако прочное положение в светской хронике Гвинет принес союз с Брэдом Питтом (и в жизни, и на экране — пара познакомилась на съемках фильма «Семь»). Power couple пропагандировала расслабленный минимализм (Calvin Klein era!) и образцовый дабл-дрессинг. База Пэлтроу в то время — трикотажные платья-кардиганы в пол, полупрозрачные комбинации, черные макси-пальто и хрестоматийное трио — кожанка, джинсы и белая футболка. 20-летняя Гвинет мастерски управлялась с незатейливыми однотонными топами, брюками и атласными юбками, разбавляя их фишками вроде леопардового багета или фисташковой сумки-кроше.

Выходы Гвинет оценила Анна Винтур, пригласив актрису на обложку Vogue в августе 1996 года. Несмотря на это, Пэлтроу считала свой стиль довольно заурядным. «В то время я думала, что просто ношу минималистичные вещи с коричневым карандашом для губ и толстым слоем пудры», — говорила Пэлтроу в интервью Vogue. 

Премьера фильма «Заражение» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2011

Премьера фильма «Заражение» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2011

Церемония вручения наград премии «Бэмби», 2011

Церемония вручения наград премии «Бэмби», 2011

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2012

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2012

Met Gala, 2012

Met Gala, 2012

Бал Blue Book, организованный Tiffany & Co., 2013

Бал Blue Book, организованный Tiffany & Co., 2013

Премьера фильма «Спасибо за обмен», 2013

Премьера фильма «Спасибо за обмен», 2013

Гвинет Пэлтроу и Том Форд на гала-ужине amfAR Inspiration Gala, 2014

Гвинет Пэлтроу и Том Форд на гала-ужине amfAR Inspiration Gala, 2014

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2015

Церемония вручения наград премии «Оскар», 2015

Торжественный вечер LACMA-2015 Art + Film и Gucci, 2015

Торжественный вечер LACMA-2015 Art + Film и Gucci, 2015

Met Gala, 2017

Met Gala, 2017

Первую награду (не какую-нибудь, а «Оскар») актриса получила в 1998 году за фильм «Влюбленный Шекспир». На красную дорожку Пэлтроу вышла в лиловом прозрачном макси-платье с вышивкой кристаллами. А годом позже случился тот самый iconic look (настолько, что в 2023 году Гвинет повторила его для рекламы ее бренда Goop) — нежно-розовое платье Ralph Lauren с пышной юбкой, дополненное аккуратным пучком и бриллиантовым колье (very demure).

В нулевых Пэлтроу свернула с курса на минимализм, и на красных дорожках вместо скромных атласных двоек в тандеме с белой майкой стали появляться сложносочиненные драпированные макси, асимметричные мини, секси-шнуровки и металлик. Но единственное, от чего актриса не отказалась до сих пор — распущенные волосы без укладки и минимум макияжа с редким появлением красной помады (I woke up like this).

В 2008 Гвинет решила расширить зону влияния («мое призвание — это не только целоваться с Мэттом Деймоном на экране») и создала Goop. Lifestyle-проект (и нечаянная мем-энциклопедия) начался с email-рассылки с рецептами рагу и маффинов, а позже перерос в велнесс-портал с советами о стиле, здоровом образе жизни, питании (например, «никогда не ешьте еду белого цвета») и полноценный интернет-магазин (со всем — от вибраторов до персональной сауны). Компанию Гвинет не раз обвиняли в псевдонаучности и даже откровенной лжи (за банальное отсутствие фактчекинга новорожденное издание Goop выгнали из семьи Condé Nast), но каждый скандал лишь прибавлял сайту трафик, а по последним данным стоимость Goop оценивалась в 250 000 долларов. 

Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности», 2018

Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности», 2018

Гала-вечер Guggenheim International Gala, 2018

Гала-вечер Guggenheim International Gala, 2018

Премьера фильма «Мстители: Финал», 2019

Премьера фильма «Мстители: Финал», 2019

Met Gala, 2019

Met Gala, 2019

Церемония вручения наград премии «Золотой глобус», 2020

Церемония вручения наград премии «Золотой глобус», 2020

Выставка Harper's Bazaar Exhibition, 2020

Выставка Harper's Bazaar Exhibition, 2020

Зал суда в Парк-Сити, 2023

Зал суда в Парк-Сити, 2023 

Зал суда в Парк-Сити, 2023

Зал суда в Парк-Сити, 2023 

Церемония вручения наград премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards, 2023

Церемония вручения наград премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards, 2023

Церемония вручения наград премии The Fashion Awards, 2023

Церемония вручения наград премии The Fashion Awards, 2023

Открытие выставки Masters of Light - From Vienna to Milan, организованной брендом Swarovski, 2024

Открытие выставки Masters of Light - From Vienna to Milan, организованной брендом Swarovski, 2024

Фэшн-game-changer — белоснежное платье с накидкой Tom Ford, в котором Пэлтроу появилась на «Оскаре» в 2012 году. За возвращение Гвинет в списки best dressed благодарили нового стилиста. Элизабет Зальцман (одевает Сиршу Ронан, Джоди Комер и Элизабет Дебики) вовсю экспериментировала с палитрой, текстурами и стилями, примеряя на подопечную то приталенные смокинги и нюдовые двойки, то градиентные кейпы и кэмп-футляры с перьями. 

Поубавить фэшн-пыл Гвинет пришлось в 2023 году — тогда некий Терри Сандерсон обвинил актрису в их столкновении на горнолыжном склоне и подал в суд на 300 000 долларов. Ее скромные (на первый взгляд) кардиганы, макси-юбки, блузы с бантом и костюмные двойки с нескромными лейблами от The Row до Celine запустили волну популярности old money. Кто-то увидел в тихой роскоши все-таки роскошь, но в зале суда (не разглядели надпись Gucci на оправе) сдержанный внешний вид сыграл Пэлтроу на руку — ее признали невиновной. 

Впрочем, quiet luxury — не только трюк для присяжных. Последнее время Гвинет вновь делает ставку на простой крой, благородные оттенки (от кремового до красного) и минимум декоративности. Ее сверкающая комбинация на открытии выставки Swarovski — почти точная копия той, в которой она позировала в обнимку с Питтом в 90-х. Предсказываем (с надеждой!) возвращение эпохи (доски на Pinterest сами себя не заполнят). 

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