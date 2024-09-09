Изабель Юппер, Тейлор Расселл и Тильда Суинтон: 35 главных выходов Венецианского кинофестиваля

81-ый Венецианский кинофестиваль — все! В субботу на острове Лидо раздали главные кино-награды: с «Золотым львом» поздравляем Петро Альмодовара и его «Комнату по соседству», лучшим режиссером назвали Брэйди Корбета за фильм «Бруталист». Николь Кидман покинула Италию с «Кубком Вольпи» за лучшую женскую роль в «Плохой девочке» Халины Рейн, а среди актеров-мужчин отметили Венсана Линдона за главную роль в «Тихом сыне» Дельфина и Мюрьель Кулен. Наша очередь подводить итоги — выбрали 35 лучших образов с красных ковровых дорожек.
Изабель Юппер в Balenciaga
Тим Бертон и Моника Беллуччи в Vivienne Westwood
Тейлор Расселл в винтажном Chanel
Кейт Бланшетт в Armani Privé
Мариякарла Босконо в Ann Demeulemeester
Леони Ханне в Milla Nova
Тильда Суинтон в Alaïa
Педро Альмодовар в Loewe
Кейт Бланшетт в Louis Vuitton
Николь Кидман в Schiaparelli
Тейлор Рассел в Loewe
Жюри 81-ом Венецианском кинофестивале (и нашего личного фэшн-чарта) возглавила Изабель Юппер, появившаяся на церемонии открытия в алом платье из кутюрной коллекции Balenciaga (с Демной Гвасалией актрису давно связывает дружба, а с 2024 года — еще и амбассадорство). На другого дизайнера Демну Юппер променяла только раз — на премьере фильма «Квир» Луки Гуаданьино появилась в сверкающем макси Armani Privé в тандеме с беретом из той же ткани. Кстати, Джорджо Армани собрал в Венеции, пожалуй, самый внушительный пул подопечных. Загибаем пальцы: Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия металлизированное платье со строчками кристаллов, а для показа сериала «Все совпадения случайны» — черный комбинезон с жемчужными нитями на спине; звезда сериала «Половое воспитание» Шути Гатва появился в total-black-тройке из объемных брюк, асимметричного жилета и кимоно; а известная по сериалу «Ривердэйл» актриса Камила Мендес надела на красную дорожку фисташковое платье с драпировками и кружевом.
«Золотой лев» — у короля драмы и колорблока Педро Альмодовара (на счету награды — от «Сезара» и «Гойи» до «Оскара») за первый англоязычный фильм «Комната по соседству». Для красной дорожки режиссер выбрал розовую двойку Loewe с золотистой брошью-пером. А главная звезда его фильма Тильда Суинтон на премьеру «Квира» надела минималистичное платье Alaïa с асимметричной юбкой и акцентными плечами, замиксовав его с бирюзовыми туфлями на высокой шпильке, фирменным андеркатом и ярко-красной помадой.
С главной кино-статуэткой — разобрались. А негласную награду (от нас лично!) за лучший мейковер получает актриса Тейлор Расселл — засекли на фэшн-радарах в 2022 году после роли в инди-драме Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» и запомнили после деревянного корсета Loewe на Met Gala 2024. Новый стилист Джалил Уивер переодел Расселл в винтажное платье Chanel 1993 года и архивную двойку John Galliano 1995 года. А еще — в белоснежный сет Alaïa и подиумный образ Schiaparelli.
Тейлор Расселл в Schiaparelli
Изабель Юппер в Balenciaga
Камила Мендес в Armani Privé
Мария Боргес в Yanina Couture
Урсула Корберо в Prada
Фелисити Джонс в Prada
Чжан Цзыи в Gucci
Сиенна Миллер в Chloé
Деа Кулумбегашвили в Prada
Джастин Теру в Zegna и Николь Брайдон Блум в Akris
Мара Лафонтан в Rami Kadi Couture
В Каннах в центре событий был Saint Laurent Production — спродюсировали «Саван» Дэвида Кроненберга и «Эмилию Перес» Жака Одиара (взял Серебрянную пальмовую ветвь). В Венеции отметился другой модный гигант — Miu Miu сняли короткометражку El Affaire Miu Miu. Хайлайт премьеры — Эмма Коррин, которая появилась в brat-green-двойке бренда (вопрос, кто первый — Миучча или Charli XCX — все еще открыт!) и it-слингбэках с ремешками.
В семье Prada — звезда «Бумажного дома» Урсула Корберо (выбрала белое платье с меховым воротником с показа FW'24) и личное фэшн-открытие — грузинский режиссер Деа Кулумбегашвили (застилизовала черное атласное платье с ленточками сезона FW'24 с золотыми слингбэками и нейлоновой сумкой-мешком).
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