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Изабель Юппер, Тейлор Расселл и Тильда Суинтон: 35 главных выходов Венецианского кинофестиваля

81-ый Венецианский кинофестиваль — все! В субботу на острове Лидо раздали главные кино-награды: с «Золотым львом» поздравляем Петро Альмодовара и его «Комнату по соседству», лучшим режиссером назвали Брэйди Корбета за фильм «Бруталист». Николь Кидман покинула Италию с «Кубком Вольпи» за лучшую женскую роль в «Плохой девочке» Халины Рейн, а среди актеров-мужчин отметили Венсана Линдона за главную роль в «Тихом сыне» Дельфина и Мюрьель Кулен. Наша очередь подводить итоги — выбрали 35 лучших образов с красных ковровых дорожек. 

Изабель Юппер в Balenciaga

Изабель Юппер в Balenciaga

Тим Бертон и Моника Беллуччи в Vivienne Westwood

Тим Бертон и Моника Беллуччи в Vivienne Westwood

Тейлор Расселл в винтажном Chanel

Тейлор Расселл в винтажном Chanel

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Мариякарла Босконо в Ann Demeulemeester

Мариякарла Босконо в Ann Demeulemeester

Леони Ханне в Milla Nova

Леони Ханне в Milla Nova

Тильда Суинтон в Alaïa

Тильда Суинтон в Alaïa

Педро Альмодовар в Loewe

Педро Альмодовар в Loewe 

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton

Николь Кидман в Schiaparelli

Николь Кидман в Schiaparelli

Тейлор Рассел в Loewe

Тейлор Рассел в Loewe

Жюри 81-ом Венецианском кинофестивале (и нашего личного фэшн-чарта) возглавила Изабель Юппер, появившаяся на церемонии открытия в алом платье из кутюрной коллекции Balenciaga (с Демной Гвасалией актрису давно связывает дружба, а с 2024 года — еще и амбассадорство). На другого дизайнера Демну Юппер променяла только раз — на премьере фильма «Квир» Луки Гуаданьино появилась в сверкающем макси Armani Privé в тандеме с беретом из той же ткани. Кстати, Джорджо Армани собрал в Венеции, пожалуй, самый внушительный пул подопечных. Загибаем пальцы: Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия металлизированное платье со строчками кристаллов, а для показа сериала «Все совпадения случайны» — черный комбинезон с жемчужными нитями на спине; звезда сериала «Половое воспитание» Шути Гатва появился в total-black-тройке из объемных брюк, асимметричного жилета и кимоно; а известная по сериалу «Ривердэйл» актриса Камила Мендес надела на красную дорожку фисташковое платье с драпировками и кружевом. 

Тейлор Расселл в Alaïa

Тейлор Расселл в Alaïa

Урсула Корберо в Bottega Veneta

Урсула Корберо в Bottega Veneta

Эмма Коррин в Miu Miu

Эмма Коррин в Miu Miu

Леди Гага в Dior Haute Couture

Леди Гага в Dior Haute Couture

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Изабель Юппер в Armani Privé

Изабель Юппер в Armani Privé

Стейси Мартин в Louis Vuitton

Стейси Мартин в Louis Vuitton

Шути Гатва в Giorgio Armani

Шути Гатва в Giorgio Armani

Тейлор Расселл в винтажном John Galliano

Тейлор Расселл в винтажном John Galliano

Софи Уайлд в Loewe

Софи Уайлд в Loewe

«Золотой лев» — у короля драмы и колорблока Педро Альмодовара (на счету награды — от «Сезара» и «Гойи» до «Оскара») за первый англоязычный фильм «Комната по соседству». Для красной дорожки режиссер выбрал розовую двойку Loewe с золотистой брошью-пером. А главная звезда его фильма Тильда Суинтон на премьеру «Квира» надела минималистичное платье Alaïa с асимметричной юбкой и акцентными плечами, замиксовав его с бирюзовыми туфлями на высокой шпильке, фирменным андеркатом и ярко-красной помадой. 

С главной кино-статуэткой — разобрались. А негласную награду (от нас лично!) за лучший мейковер получает актриса Тейлор Расселл — засекли на фэшн-радарах в 2022 году после роли в инди-драме Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» и запомнили после деревянного корсета Loewe на Met Gala 2024. Новый стилист Джалил Уивер переодел Расселл в винтажное платье Chanel 1993 года и архивную двойку John Galliano 1995 года. А еще — в белоснежный сет Alaïa и подиумный образ Schiaparelli. 

Тейлор Расселл в Schiaparelli

Тейлор Расселл в Schiaparelli

Изабель Юппер в Balenciaga

Изабель Юппер в Balenciaga

Камила Мендес в Armani Privé

Камила Мендес в Armani Privé

Мария Боргес в Yanina Couture

Мария Боргес в Yanina Couture

Урсула Корберо в Prada

Урсула Корберо в Prada

Фелисити Джонс в Prada

Фелисити Джонс в Prada

Чжан Цзыи в Gucci

Чжан Цзыи в Gucci

Сиенна Миллер в Chloé

Сиенна Миллер в Chloé

Деа Кулумбегашвили в Prada

Деа Кулумбегашвили в Prada

Джастин Теру в Zegna и Николь Брайдон Блум в Akris

Джастин Теру в Zegna и Николь Брайдон Блум в Akris

Мара Лафонтан в Rami Kadi Couture

Мара Лафонтан в Rami Kadi Couture

В Каннах в центре событий был Saint Laurent Production — спродюсировали «Саван» Дэвида Кроненберга и «Эмилию Перес» Жака Одиара (взял Серебрянную пальмовую ветвь). В Венеции отметился другой модный гигант — Miu Miu сняли короткометражку El Affaire Miu Miu. Хайлайт премьеры — Эмма Коррин, которая появилась в brat-green-двойке бренда (вопрос, кто первый — Миучча или Charli XCX — все еще открыт!) и it-слингбэках с ремешками. 

В семье Prada — звезда «Бумажного дома» Урсула Корберо (выбрала белое платье с меховым воротником с показа FW'24) и личное фэшн-открытие — грузинский режиссер Деа Кулумбегашвили (застилизовала черное атласное платье с ленточками сезона FW'24 с золотыми слингбэками и нейлоновой сумкой-мешком). 

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