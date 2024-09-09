Изабель Юппер, Тейлор Расселл и Тильда Суинтон: 35 главных выходов Венецианского кинофестиваля

«Золотой лев» — у короля драмы и колорблока Педро Альмодовара (на счету награды — от «Сезара» и «Гойи» до «Оскара») за первый англоязычный фильм «Комната по соседству». Для красной дорожки режиссер выбрал розовую двойку Loewe с золотистой брошью-пером. А главная звезда его фильма Тильда Суинтон на премьеру «Квира» надела минималистичное платье Alaïa с асимметричной юбкой и акцентными плечами, замиксовав его с бирюзовыми туфлями на высокой шпильке, фирменным андеркатом и ярко-красной помадой.

С главной кино-статуэткой — разобрались. А негласную награду (от нас лично!) за лучший мейковер получает актриса Тейлор Расселл — засекли на фэшн-радарах в 2022 году после роли в инди-драме Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» и запомнили после деревянного корсета Loewe на Met Gala 2024. Новый стилист Джалил Уивер переодел Расселл в винтажное платье Chanel 1993 года и архивную двойку John Galliano 1995 года. А еще — в белоснежный сет Alaïa и подиумный образ Schiaparelli.