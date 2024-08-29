Изабель Юппер: за что мы любим стиль главы жюри 81-го Венецианского кинофестиваля

Изабель — младшая в семье из пяти детей. Родители будущей звезды французского кино — владелец крупного производства сейфов и преподавательница английского языка в частных школах. От мамы Изабель переняла любовь к языкам, но на английском не остановилась — Юппер окончила славянское отделение Сорбонны (изучала русский язык и литературу), а любимым фильмом, вдохновившим ее стать актрисой, называет советский «Летят журавли».

Маленькая Юппер мечтала сыграть роль Русалочки Ханса Кристиана Андерсена — считала, что ей идеально подойдет образ несчастной девушки. Как и Русалочке, Изабель было некомфортно в своем теле: «Я была очень бледная и со всеми этими веснушками, поэтому мое лицо казалось неопределенным. Это было очень неприятное чувство». Веснушки будущая актриса скрывала за челкой и пышными волосами, а комплексы — за объемными футболками и джинсами.

Первая роль Изабель Юппер случилась в школе — Иззи решила сбежать от наскучивших ей уроков в ближайшую киностудию и получила место в массовке. В 18 лет имя Юппер впервые засветилось в титрах — это был фильм «Пруссак», в котором актриса сыграла небольшую роль. А по-настоящему об Изабель заговорили после роли в фильме «Вальсирующие» в 1974 году (сыграла на руку и откровенная сцена с героями Жерара Депардье и Патрика Девера).