Изабель Юппер: за что мы любим стиль главы жюри 81-го Венецианского кинофестиваля

Стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль, председателем жюри которого стала Изабель Юппер. На счету актрисы — огромное количество фильмов (кажется, после 130 все перестали считать), награды от «Золотого глобуса» до «Сезара», а еще — дружба с Balenciaga, десятки безупречно сидящих костюмов и самых обсуждаемых платьев. Разбираемся в стиле одной из главных французских икон стиля.
Лондон, 1988
Церемония вручения наград премии ««Давид ди Донателло», 2003
Каннский кинофестиваль, 2003
Премьера фильма «Время волков» на Каннском кинофестивале, 2003
Премьера фильма «Комедия власти» во время Берлинале, 2006
Премьера мультфильма «Вверх» на Каннском кинофестивале, 2009
Каннский кинофестиваль, 2009
Каннский кинофестиваль, 2009
Премьера фильма «Белый материал» на Венецианском кинофестивале, 2009
Премьера фильма «Копакабана» на Международном кинофестивале в Дубае, 2010
Международный кинофестиваль в Дубае, 2010
Изабель — младшая в семье из пяти детей. Родители будущей звезды французского кино — владелец крупного производства сейфов и преподавательница английского языка в частных школах. От мамы Изабель переняла любовь к языкам, но на английском не остановилась — Юппер окончила славянское отделение Сорбонны (изучала русский язык и литературу), а любимым фильмом, вдохновившим ее стать актрисой, называет советский «Летят журавли».
Маленькая Юппер мечтала сыграть роль Русалочки Ханса Кристиана Андерсена — считала, что ей идеально подойдет образ несчастной девушки. Как и Русалочке, Изабель было некомфортно в своем теле: «Я была очень бледная и со всеми этими веснушками, поэтому мое лицо казалось неопределенным. Это было очень неприятное чувство». Веснушки будущая актриса скрывала за челкой и пышными волосами, а комплексы — за объемными футболками и джинсами.
Первая роль Изабель Юппер случилась в школе — Иззи решила сбежать от наскучивших ей уроков в ближайшую киностудию и получила место в массовке. В 18 лет имя Юппер впервые засветилось в титрах — это был фильм «Пруссак», в котором актриса сыграла небольшую роль. А по-настоящему об Изабель заговорили после роли в фильме «Вальсирующие» в 1974 году (сыграла на руку и откровенная сцена с героями Жерара Депардье и Патрика Девера).
Изабель Юппер и Тим Бертон на премьере фильма «Бьютифул» на Каннском кинофестивале, 2010
Международный кинофестиваль в Пусане, 2011
Премьера фильма «Любовь» на Каннском кинофестивале, 2012
Met Gala, 2017
Просмотр фильма «Фрэнки» на Каннском кинофестивале, 2019
Премьера фильма «Фрэнки» на Международном кинофестивале в Торонто, 2019
Met Gala, 2021
Премия Women in Motion, организованная холдингом Kering, 2022
Показ Giorgio Armani FW'23, 2023
Премьера фильма «Убийцы цветочной луны» на Каннском кинофестивале, 2023
«Даже в молодости я никогда не чувствовала себя красивым человеком. Я никогда по-настоящему не доверяла себе в этом отношении, но сейчас, оглядываясь назад, я думаю: «О, на самом деле со мной все было в порядке», — вспоминала позже Юппер. С приходом ролей и популярности Изабель продолжала делать ставку на простоту — лаконичные приталенные жакеты, похожие на ночнушки платья, маскулинные джемперы и классические брюки изредка чередовались с цветочными мини, ультрамариновыми сарафанами и велюровыми болеро в тон.
На премьере фильма «Комедия власти» (актриса исполнила главную роль властной судьи Жанны) в 2006 году Юппер (по примеру своей героини) появилась в строгой тройке с миниатюрным меховым редикюлем. С начала нулевых костюмы заняли прочное место в гардеробе актрисы — от белоснежных двоек на Каннском кинофестивале до смокинга Balenciaga на Берлинале в 2024 году (о взаимной любви с Демной — чуть позже). Всевозможные двойки и тройки Armani Privé, Berluti и Dior она миксовала с массивными колье, сложносочиненными рубашками и уже фирменными солнцезащитными очками.
Главное фэшн-кредо Юппер образца 2000-х годов — умеренность. Точеные костюмы чередовались со сдержанными черными мини и изумрудными атласными комбинациями — все это с небрежно уложенными рыжими волосами, минимумом макияжа и аксессуаров. А если макси, то всегда вариации одного и того же фасона — по фигуре, с коротким рукавом и глубоким декольте.
Премия Women in Motion, организованная холдингом Kering, 2023
Премьера фильма «Маэстро» на Венецианском кинофестивале, 2023
Премьера фильма «Я не киллер» на Международном кинофестивале в Марракеше, 2023
Показ Balenciaga Couture FW'23, 2023
Премьера фильма «Нужды путешественника» на Берлинале, 2024
Берлинале, 2024
Met Gala, 2024
Премьера фильма «Горизонты: Часть первая» на Каннском кинофестивале, 2024
Венецианский кинофестиваль, 2024
Премьера фильма «Битлджус Битлджус» на Венецианском кинофестивале, 2024
В 2016 году вышел триллер «Она» и запустил новую волну популярности Юппер. Громкая роль случилась одновременно с мощным мейковером силами звездного стилиста Джонатана Хьюгета (одевает Жюльет Бинош, Катрин Денев, Ванессу Паради, Шарлотту Генсбур и Леа Сейду). Вместо однотипных макси появились mermaidcore-платья с пайетками, сложносочиненные драпировки и бесчисленные Balenciaga — от алого бархатного на Met Gala 2019 до изумрудного платья-кэтсюта. Для любой красной дорожки Юппер всегда выбирает закрытые платья — макси с длинными рукавами. Или total black костюмы, наслаивая их на черную водолазку и высокие сапоги — так, что оголенными остаются только лицо и ладони.
Юппер и Хьюгет сошлись и в любви к Balenciaga. «В одежде Balenciaga присутствует отличное чувство юмора. Она классическая, но в ней есть нечто особенное — и это интересно», — поделилась актриса на страницах TheGloss. Хотя статус амбассадора Изабель получила только в этом году, де-факто сотрудничество (читай: дружба) между Демной Гвасалией и актрисой сложилось раньше — с тех пор, кажется, Balenciaga безжалостно вытеснил все остальное из гардероба Изабель. Даже на вчерашнем открытии Венецианского кинофестиваля Юппер дважды появилась в образах любимого бренда — в мшистом платье-рубашке и архитектурном алом (и снова — даже и намека на открытое тело — кроме скромного выреза на спине, украшенного бантом) .
«Не представляю, как другие воспринимают то, что я ношу, — и слава богу. Было бы утомительно учитывать чужой вкус. Поэтому ношу все, что приносит мне настоящее удовольствие».
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